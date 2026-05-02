Arsenal bị chấn thương tàn phá: Arteta "cầu cứu", chuyên gia vào cuộc điều tra

Arsenal mời chuyên gia điều tra chấn thương

Arsenal hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và tiến sâu ở cả ba đấu trường cúp, bao gồm việc góp mặt ở chung kết League Cup và đứng trước ngưỡng cửa vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, những chấn thương của các trụ cột, đặc biệt ở hàng công, nhiều thời điểm khiến đoàn quân của HLV Mikel Arteta trở nên bế tắc, thiếu ý tưởng triển khai lối chơi.

Kai Havertz gần như đã phải nghỉ thi đấu trọn vẹn cả mùa giải vì chấn thương

Những cái tên như Martin Odegaard, Bukayo Saka và Kai Havertz đều đã phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải vì chấn thương.

Theo The Telegraph (Anh), tổng số ca chấn thương đã khiến các cầu thủ Arsenal bỏ lỡ tới 262 trận đấu cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia mùa này. Riêng tại Ngoại hạng Anh, con số đó là 141 trận vắng mặt, một thống kê gây choáng.

Để so sánh, Man City, đội sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn, ghi nhận 135 trận bị bỏ lỡ vì chấn thương. Nhưng ở những vị trí then chốt như tiền đạo, “The Citizens” lại ít bị ảnh hưởng hơn. Chân sút chủ lực Erling Haaland mới chỉ lỡ 1 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này vì chấn thương, trong khi Havertz của Arsenal đã vắng tới 23 trận.

Trong nỗ lực tìm ra nguyên nhân gốc rễ, HLV Mikel Arteta đã mời một cộng sự thân cận tham gia hỗ trợ. Nhân vật được nhắc đến là chuyên gia vật lý trị liệu người Tây Ban Nha, Joaquin Acedo.

Chuyên gia vật lý trị liệu Acedo là bạn thân lâu năm của HLV Mikel Arteta

Acedo đã làm việc xung quanh đội một Arsenal từ ít nhất tháng 9 năm ngoái, theo một bài đăng trên mạng xã hội, nơi ông chia sẻ về “dự án mới” kèm hình ảnh tại trung tâm huấn luyện London Colney của “Pháo thủ”.

Một bài đăng khác cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Acedo và Arteta, khi cả hai chụp ảnh cùng nhau bên đường biên sân Emirates từ năm 2023. Nguồn tin cũng cho biết ông từng làm việc với Arsenal ở các mùa trước theo đề xuất của Arteta.

Khó khăn bủa vây

Hiện tại, Arsenal đang hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City 3 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola còn trong tay 1 trận chưa đấu, và nếu giành chiến thắng, họ nhiều khả năng sẽ vượt trội về hiệu số, qua đó chiếm lợi thế trước “Pháo thủ”.

Đoàn quân của Arteta đã hai lần về nhì Ngoại hạng Anh sau Man City trong những mùa gần đây, trong khi mùa trước họ xếp sau Liverpool. Người hâm mộ Arsenal đang khát khao chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Dẫu vậy, nguy cơ mất thêm đội trưởng kiêm nhạc trưởng Martin Odegaard, sau khi anh phải rời sân trong trận gặp Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp C1, có thể khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Fulham, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cập nhật tình hình lực lượng.

Nhà cầm quân 44 tuổi cho biết không có thêm ca chấn thương mới sau chuyến làm khách tại Madrid hồi giữa tuần, nhưng thừa nhận tình trạng của Odegaard vẫn còn phải “chờ xem”. Trong khi đó, Havertz và Jurrien Timber sẽ tiếp tục vắng mặt.

Arteta chia sẻ: “Đúng vậy, Havertz và Timber sẽ không thể ra sân. Havertz là tổn thất rất lớn, chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất, nhưng cậu ấy đã phải nghỉ 7-8 tháng. Đáng tiếc, cậu ấy không phải trường hợp duy nhất chấn thương dài hạn và đội bóng đã mất đi nhiều nhân tố.

Tuy nhiên, toàn đội đã thể hiện khả năng thích nghi đáng kinh ngạc để vượt qua hoàn cảnh và vẫn duy trì tính cạnh tranh rất cao. Hiện tại, trọng tâm là đảm bảo lực lượng sẵn sàng và duy trì phong độ. Havertz rất khát khao trở lại sân cỏ sớm nhất có thể. Hy vọng đến trận gặp Atletico, cậu ấy sẽ kịp bình phục. Cậu ấy đang nỗ lực hết mức để đạt được điều đó”.