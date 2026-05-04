Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Gyokeres "lên đồng" nhờ nối lại tình xưa với mỹ nhân, Arsenal mơ cúp Ngoại hạng Anh

Viktor Gyokeres đang trải qua giai đoạn rực rỡ nhất kể từ khi gia nhập Arsenal, và sự trở lại của bạn gái Ines Aguiar dường như là một phần quan trọng trong cú hích ấy. Tiền đạo người Thụy Điển liên tục ghi dấu ấn, còn chuyện tình với nữ diễn viên xinh đẹp người Bồ Đào Nha cũng đang nở rộ trở lại.

   

Tái hợp sau thời gian xa cách

Gyokeres và Ines Aguiar từng chia tay ngay trước khi chân sút người Thụy Điển hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Sporting sang Arsenal hồi mùa hè năm ngoái.

Gyokeres và Ines Aguiar gắn bó với nhau từ lâu

Tuy nhiên, sau quãng thời gian xa nhau, cặp đôi đã tìm lại tiếng nói chung và chính thức tái hợp. Sự trở lại của Ines được xem là nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho ngôi sao 27 tuổi trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Ines xuất hiện, Gyokeres lập tức tỏa sáng

Tối thứ Bảy tại Emirates, Ines có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Và Gyokeres đã không làm cô thất vọng.

Tiền đạo người Thụy Điển ghi hai bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Fulham. Màn trình diễn bùng nổ ấy càng làm dấy lên niềm tin rằng tình yêu đang tiếp thêm sức mạnh cho cựu sao Sporting.

Ines cũng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này trên mạng xã hội, cho thấy cô luôn đồng hành cùng Gyokeres trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới tại London.

Khi hậu phương trở thành điểm tựa

Trong bóng đá đỉnh cao, yếu tố tinh thần luôn đóng vai trò quan trọng. Với Gyokeres, việc tái hợp cùng Ines dường như đã mang lại sự cân bằng và tự tin cần thiết.

Phong độ của anh cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây, không chỉ ở Arsenal mà còn trong màu áo đội tuyển Thụy Điển. Sự ổn định trong cuộc sống cá nhân đang giúp tiền đạo này phát huy tối đa tiềm năng.

Chuyện tình đẹp giữa London

Tại Emirates lúc này, không chỉ người hâm mộ Arsenal dành tình cảm cho Gyokeres, mà câu chuyện tình yêu của anh với Ines Aguiar cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Một tiền đạo đang thăng hoa, một nàng WAG xinh đẹp luôn sát cánh, và một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Với Gyokeres, tình yêu rõ ràng đang trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho thành công trên sân cỏ.

Những hình ảnh đẹp của Ines Aguiar - bạn gái Viktor Gyokeres

