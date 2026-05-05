Chấn động bi-a thế giới: Cơ thủ Trung Quốc 22 tuổi hạ "Phù thuỷ" bi-a, thống trị đỉnh cao

Chung kết lịch sử và bản lĩnh của nhà vua mới

Chung kết World Snooker Championship 2026 khép lại tối 4/5 tại Anh bằng kịch bản hiếm thấy khi Wu Yize đánh bại Shaun Murphy với tỷ số 18-17 sau 35 ván đấu kéo dài hơn 10 giờ tại Crucible. Đây mới chỉ là lần thứ tư trong lịch sử trận chung kết giải đấu đi đến ván quyết định, và cũng là một trong những màn so tài căng thẳng nhất từng được ghi nhận.

Wu Yize mang về chức vô địch snooker thế giới cho bi-a Trung Quốc ở tuổi 22

Murphy, có biệt danh "Phù Thủy", nhà vô địch năm 2005 cho thấy đẳng cấp khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 7-10 để vươn lên dẫn 12-10, với hàng loạt pha ghi điểm quan trọng, nổi bật là series 131 điểm ở giai đoạn cuối trận. Tuy nhiên, trong cuộc đấu kéo dài đến giới hạn, kinh nghiệm không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối.

Ở thời khắc then chốt, Wu Yize thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc. Break 85 điểm trong ván 35 không chỉ khép lại trận đấu mà còn xác lập vị thế của một nhà vô địch thực thụ. Ở tuổi 22, anh trở thành nhà vô địch trẻ thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Stephen Hendry.

Hành trình bứt phá và sự trỗi dậy của một phong cách mới

Chiến thắng của Wu không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là đỉnh điểm của một hành trình bứt phá ngoạn mục. Trước giải năm nay, cơ thủ người Trung Quốc chưa từng thắng một trận nào tại Crucible. Thế nhưng chỉ trong vài tuần, anh đã đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ để bước lên đỉnh cao.

Điểm khác biệt lớn nhất của Wu nằm ở phong cách thi đấu. Anh đại diện cho xu hướng snooker hiện đại, tốc độ cao, tấn công chủ động và sẵn sàng mạo hiểm. Những cú đánh xa, những quyết định dứt khoát trong thế khó khiến lối chơi của anh được ví như “PlayStation Snooker”, giàu tính giải trí nhưng vẫn đạt hiệu quả tối đa.

Đáng chú ý, Wu từng ở rất gần thất bại khi chỉ còn cách việc bị loại đúng một bi ở bán kết. Tuy nhiên, khả năng chịu áp lực và điều chỉnh tâm lý đã giúp anh không chỉ sống sót, mà còn tiến xa hơn tất cả.

"Phù Thủy" Murphy chia vui với đối thủ kém mình 21 tuổi

Ngôi sao mới của snooker

Danh hiệu của Wu Yize mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu. Sau chức vô địch của Zhao Xintong năm trước, snooker thế giới chứng kiến hai mùa liên tiếp cúp vô địch thuộc về các cơ thủ Trung Quốc, dấu hiệu rõ ràng cho sự dịch chuyển quyền lực từ châu Âu sang châu Á.

Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang là hành trình nhiều hy sinh. Wu từng sang Anh tập luyện từ khi còn rất trẻ, trong điều kiện tài chính hạn hẹp, phải chia sẻ không gian sinh hoạt tối thiểu cùng gia đình để theo đuổi giấc mơ. Quyết định rời bỏ con đường học vấn để theo snooker giờ đây đã được đền đáp bằng danh hiệu thế giới cùng khoản thưởng lớn.

Về phía Murphy, thất bại này kéo dài thêm hành trình tìm kiếm danh hiệu thứ hai sau hơn hai thập kỷ. Dẫu vậy, tay cơ người Anh vẫn giữ sự điềm tĩnh và thừa nhận đối thủ xứng đáng. Chính ông cũng từng dự báo Wu sẽ trở thành nhà vô địch trong tương lai, điều giờ đây đã trở thành hiện thực.

Trong bối cảnh snooker đang bước vào giai đoạn chuyển giao, Wu Yize nổi lên như một biểu tượng mới, trẻ trung, táo bạo và không bị ràng buộc bởi lối chơi truyền thống. Tuy nhiên, thử thách phía trước vẫn còn nguyên, đặc biệt là “lời nguyền Crucible”, cái bóng mà nhiều nhà vô địch lần đầu không thể vượt qua ở mùa giải kế tiếp.