Arsenal dùng "chiến thuật hắc ám" đấu Atletico, HLV Arteta có 2 quân bài chiến lược

Eze lên tiếng đúng lúc

Khoảnh khắc Eberechi Eze nhận bóng ở phần sân nhà trong trận gặp Fulham, anh có nhiều lựa chọn an toàn. Mikel Arteta đứng phía sau ra hiệu giữ nhịp, kiểm soát bóng. Nhưng tiền vệ người Anh đã chọn phương án táo bạo hơn.

Eze và Gyokeres có mối liên hệ chặt chẽ

Anh phất bóng thẳng lên cho Viktor Gyokeres đang bứt tốc phía trên. Từ đó, bóng được làm tường rồi luân chuyển tới Bukayo Saka để khép lại tình huống bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Đó chính là kiểu chơi mà Arsenal cần ở trận bán kết quyết định. Khi đối đầu Atletico Madrid, sự an toàn thôi là chưa đủ. Arteta cần những cầu thủ dám mạo hiểm, dám tạo khác biệt – điều Eze đang bắt đầu thể hiện rõ nét.

Sau giai đoạn đầu mùa gây thất vọng so với mức giá 68 triệu bảng, cựu sao Crystal Palace đang dần tìm lại nhịp điệu. Ở lượt đi, Martin Odegaard chơi quá thấp và rộng, khiến khoảng cách giữa tuyến giữa và hàng công bị kéo giãn, làm giảm đáng kể khả năng hỗ trợ Gyokeres.

Khi Eze vào sân, anh lập tức chơi cao hơn, trung lộ hơn và luôn hướng bóng về phía trước. Sự trực diện đó giúp Arsenal trở nên nguy hiểm.

Bài toán hai “bộ não” sáng tạo

Atletico Madrid mùa này không còn là tập thể phòng ngự tiêu cực như trước. Chính HLV Diego Simeone thừa nhận: “Chúng tôi tấn công tốt hơn phòng ngự”.

Đội bóng Tây Ban Nha nằm trong nhóm ghi bàn nhiều nhất Champions League mùa này, nhưng đồng thời cũng thủng lưới rất nhiều. Điều đó mở ra cơ hội cho Arsenal, nếu họ đủ sắc bén để khai thác.

Tuy nhiên, khi chịu sức ép, Atletico vẫn có xu hướng lùi sâu với hàng thủ 5 người. Khi đó, khoảng trống gần như không tồn tại và Arsenal cần những cầu thủ đủ sáng tạo để “xé” hệ thống này.

Viktor Gyokeres đang cho thấy khả năng di chuyển ấn tượng, nhưng thường xuyên không được đồng đội cung cấp bóng đúng lúc. Trước Fulham, người chuyền cho anh nhiều nhất lại là thủ môn David Raya.

Giải pháp nằm ở việc bố trí hai nguồn sáng tạo phía sau tiền đạo này. Bukayo Saka bên cánh phải chắc chắn là một trong số đó, còn Eze nên được trao vai trò trung tâm.

Câu hỏi lớn là ai sẽ đá cặp với Eze. Nếu Martin Odegaard trở lại, việc đẩy Eze ra biên trái là phương án thiếu hiệu quả, bởi anh gần như không tạo được ảnh hưởng khi chơi ở vị trí này. Trong khi đó, Declan Rice là nhân tố không thể thay thế ở vai trò tiền vệ trụ.

Lewis-Skelly: canh bạc đáng thử

Nếu cần một tiền vệ vừa sáng tạo vừa giàu năng lượng để đối đầu những ngôi sao như Julian Alvarez hay Antoine Griezmann, thì Myles Lewis-Skelly là cái tên nổi bật.

Lewis-Skelly là canh bạc mà HLV Arteta đáng thử

Tài năng 19 tuổi đã có trận đá chính đầu tiên ở tuyến giữa trước Fulham và lập tức gây ấn tượng mạnh. Anh chạm bóng nhiều, rê dắt tiến bộ, tranh chấp hiệu quả và đặc biệt là khả năng chuyền bóng xuyên tuyến.

Lewis-Skelly hoàn thành 64/66 đường chuyền (tỷ lệ chính xác cao nhất đội) và không chỉ là những đường chuyền an toàn. Anh liên tục tìm cách phá vỡ cấu trúc đối phương.

So với Martin Zubimendi, người thiên về kiểm soát hơn là sáng tạo, Lewis-Skelly mang lại sự đột biến rõ rệt. Thậm chí, anh từng tỏa sáng ở những sân khấu lớn như Bernabeu trước Real Madrid.

Dù vậy, việc đặt niềm tin vào một cầu thủ mới chỉ có một lần đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận bán kết Champions League là rủi ro lớn.

Arteta có dám mạo hiểm?

Lựa chọn an toàn của Mikel Arteta là đưa Martin Zubimendi trở lại đội hình – đúng như kế hoạch ban đầu khi ông cho cầu thủ này nghỉ trước Fulham.

Arsenal cần chơi trực diện hơn trước Atletico

Nhưng đây không phải lúc để chơi an toàn. Arsenal đang thiếu trầm trọng sự sáng tạo ở trung lộ, điều thể hiện rõ khi họ gần như không có pha kiến tạo nào từ khu vực này trong nhiều tháng qua.

Muốn đánh bại Atletico, Arsenal cần nhiều hơn những đường chuyền ngang hay kiểm soát bóng đơn thuần. Họ cần sự táo bạo – những pha xử lý như của Eze, những pha xuyên phá như Lewis-Skelly.

Arteta vốn không phải mẫu HLV ưa mạo hiểm, đặc biệt trong những trận cầu quyết định. Nhưng đôi khi, để chạm tay tới đỉnh cao, ông buộc phải thay đổi.

Trận đấu tại Emirates không chỉ là cuộc chiến chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra về lòng dũng cảm. Và nếu Arteta dám tin vào những quân bài táo bạo của mình, Arsenal hoàn toàn có thể “đánh úp” Atletico để tiến vào chung kết.