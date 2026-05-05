Dự đoán tỷ số Arsenal – Atletico Madrid: Giấc mơ nào sẽ bay đến Budapest? (Cúp C1)

Arsenal và Atletico Madrid đã chưa từng vô địch Champions League, dù họ đã có cơ hội trong quá khứ. Atletico đã thua 3 trận chung kết họ thi đấu trong lịch sử giải, trong khi Arsenal thua trong lần duy nhất họ lọt vào trận tranh cúp năm 2006. Giờ là cơ hội để họ trở lại trận đấu đó, nhưng giấc mơ đến được Budapest sẽ chỉ tiếp tục với 1 đội.

Sẽ chỉ 1 HLV và 1 đội bóng tiếp tục giấc mơ vô địch Champions League dang dở

Niềm tin trở lại

Trận hòa 1-1 tại Metropolitano là kết quả chấp nhận được cho Arsenal, thậm chí có vẻ tốt ngoài dự kiến khi xét về áp lực Atletico tạo ra cho Arsenal khi trận đấu càng kéo dài về cuối. Giờ là cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà ở lượt về cho “Pháo thủ”, và Emirates là nơi khó về “toàn mạng” cho các đối thủ của Arsenal mùa này, với chỉ 5 đội đã rời khỏi đây mà không thua (riêng Man City 2 lần).

Đáng chú ý là trong 15 trận gần nhất ở Champions League khi gặp các đối thủ Tây Ban Nha trên sân nhà, Arsenal đã thua chỉ 1 trận là trước Barcelona mùa 2015/16. Arsenal khi đó chưa mạnh như bây giờ, và ở vòng bảng mùa này “The Gunners” đã nã 4 bàn vào lưới Atletico tại Emirates, thể hiện sức tấn công vượt trội.

Sức tấn công đó đã phần nào cùn đi trong giai đoạn nửa sau của mùa bóng, nhưng Arsenal có vẻ đã tìm lại được điều đó đúng lúc. Họ thắng đậm Fulham 3-0 cuối tuần qua với phong độ bùng nổ của cặp Gyokeres – Saka, qua đó giúp Arsenal nắm vững ngôi đầu Premier League và gây áp lực lớn lên kẻ bám đuổi Man City.

Saka và Gyokeres tỏa sáng đúng lúc để lấy lại niềm tin vào hàng công Arsenal

Nhưng sức mạnh của Arsenal vẫn ở hàng phòng ngự, họ mới lọt lưới 6 bàn trong suốt chiến dịch Cúp C1 và vẫn chưa biết mùi thất bại nhờ sự cẩn mật của tuyến sau. Đây sẽ là chỗ dựa của HLV Mikel Arteta trước một đối thủ mùa này đang có phong độ ghi bàn khá ấn tượng.

Lấy công bù thủ

Trận thua đậm 0-4 trước Arsenal ở vòng bảng đã tạo ra một sự hồi sinh cho Atletico, họ thắng liên tiếp 7 trận sau đó ở mọi mặt trận và có thời điểm đến gần nhóm đua La Liga. Nhưng mục tiêu vô địch nhanh chóng tắt dần và mọi trí lực của đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng sẽ tập trung vào Champions League.

Trong bối cảnh đó, Atletico chỉ dùng đội hình B nhưng vẫn thắng Valencia 2-0 cuối tuần qua ở La Liga. Kết quả đó khiến Atletico tiếp tục nối dài chuỗi trận ghi bàn, và nếu chỉ tính ở Cúp C1 thì họ vẫn đã chọc thủng lưới tới 12 trận liên tiếp. Diego Simeone đã chứng minh rằng những ai vẫn nói ông là HLV “chỉ biết phòng ngự” chứng tỏ chỉ biết nhai lại như con vẹt, rằng Atletico của ông mùa này đã có 18 trận ghi ít nhất 3 bàn, nhiều hơn cả Real Madrid và ngang bằng Man City.

Atletico Madrid mùa này ghi bàn khá nhiều nhưng thủng lưới thường xuyên, tương phản hoàn toàn với phong cách quen thuộc trước đây

Sức mạnh hàng công đó là chỗ dựa cho Atletico, đội có thành tích đá bán kết cúp châu Âu rất tốt khi đã chiến thắng ở 6/7 cặp đấu gần nhất. Tuy nhiên hàng thủ từng là điểm mạnh lại không còn chắc chắn, duy nhất 1 trận ở Champions League mùa này Atletico đã giữ sạch lưới là trận tứ kết lượt đi thắng Barcelona 2-0, còn lại họ luôn thủng lưới và phải dựa vào sức mạnh tuyến trên bù trừ. Ngoài ra, Atletico tỏ ra rất “dớp” khi đá sân khách tại Anh, thua 6/7 trận gần nhất đến thăm đảo quốc sương mù.

Nhưng Atletico còn 1 ưu thế khác, đó là dàn cầu thủ của họ được nghỉ nhiều hơn. Simeone cuối tuần qua chỉ cho Koke và Griezmann vào đá hiệp 2 trong khi các trụ cột khác đều nghỉ ngơi, trong khi Arsenal vẫn phải tung đội hình mạnh nhất đấu Fulham dù Arteta đã cố gắng rút bớt các ngôi sao khi tình thế an bài. Cách biệt thể lực có thể sẽ là yếu tố quyết định đêm nay, nhất là nếu cặp đấu bị kéo vào hiệp phụ.

Cuộc chiến tiêu hao

Saka đã được rút ra sớm ở trận thắng Fulham để giữ sức, và HLV Arteta cũng đang chờ tin tốt lành từ Martin Odegaard và Kai Havertz. Martin Zubimendi đã được nghỉ cuối tuần qua và sẽ trở lại đá tiền vệ, tin tốt nữa cho Arteta là Myles Lewis-Skelly đã thể hiện xuất sắc bên cạnh Declan Rice trước Fulham nên ông sẽ có thêm phương án thay người cho Atletico.

Trong khi đó, Atletico sẽ có Julian Alvarez lành lặn dù anh bị đau ở lượt đi. Alvarez được đăng ký trong danh sách đi London của Atletico bên cạnh những cầu thủ trước đó bị chấn thương nhẹ như Sorloth, Giuliano Simeone và Gimenez, do đó Atletico không có thêm tổn thất nào mới và họ chỉ mất Pablo Barrios & Nico Gonzalez.

Thế cân bằng càng kéo dài ở lượt về, Atletico sẽ càng có chút lợi thế

Như đã đề cập, hàng thủ của Atletico khá lỏng lẻo mùa này, riêng 10 trận sân khách gần nhất họ đã có 7 trận lọt lưới ít nhất 2 bàn. Do đó việc đội bóng này có thể lực sung mãn hơn chưa bảo đảm điều gì, trong khi Arsenal đã có sự tự tin lớn, nhất là ở mặt trận tấn công, sau chiến thắng trước Fulham.

Nếu Arsenal có thể ghi được bàn dẫn trước và sau đó đổ rào giữ tỷ số, họ đủ sức kết liễu đối thủ để giành vé chung kết. Nhưng nếu trận đấu này dây dưa vào những phút cuối hoặc hiệp phụ mà vẫn ở thế cân bằng, Atletico sẽ là bên có khả năng tạo ra đột biến do Arsenal hay thủng lưới trong 15 phút cuối các trận.