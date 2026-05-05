Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
"Cầu thủ lớn ở những trận đấu nhỏ" Gyokeres sẽ giúp Arsenal vô địch?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Từng bị nghi ngờ về khả năng đóng góp vào lối chơi chung, Viktor Gyokeres đang dần chứng minh giá trị bằng những bàn thắng quan trọng, giúp Arsenal bứt phá trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

   

Trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, nhiều ý kiến cho rằng Arsenal cần một tiền đạo có thể ghi ít nhất 20 bàn mỗi mùa để cạnh tranh danh hiệu. Giờ đây, họ dường như đã tìm được câu trả lời nơi Viktor Gyokeres.

Tiền đạo người Thụy Điển đã nâng tổng số bàn thắng lên 21 trên mọi đấu trường sau cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Fulham, qua đó giúp Arsenal giành lại lợi thế trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 trong trận đấu tại Emirates không chỉ giúp Gyokeres chạm mốc 20 bàn mùa này, mà còn đưa anh trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi từ 20 bàn trở lên trong mùa giải ra mắt kể từ Alexis Sanchez (25 bàn mùa 2014/15).

Đây là tuần thi đấu nổi bật của tiền đạo này, đặc biệt sau màn trình diễn tích cực tại bán kết lượt đi Champions League trước Atletico Madrid (hòa 1-1), tạo lợi thế cho trận lượt về đêm nay.

Dấu ấn rõ nét trong giai đoạn quyết định

Gyokeres gia nhập Arsenal với mức phí khoảng 64 triệu bảng từ Sporting, nơi anh từng ghi tới 97 bàn sau 102 trận. Chính mức giá cao cùng kỳ vọng “đến để thành công ngay” khiến áp lực dành cho chân sút 27 tuổi là rất lớn.

Dù đối mặt với không ít chỉ trích, những bàn thắng gần đây – bao gồm quả phạt đền vào lưới Atletico Madrid ở bán kết Champions League và cú đúp trước Fulham – đang giúp Arsenal tiến gần hơn tới danh hiệu.

Huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá cao học trò: "Trước Atletico, đặc biệt là trong hiệp một, cậu ấy đã chơi rất tốt. Và hôm nay, trong tất cả những phút có mặt trên sân, đóng góp của cậu ấy với các bàn thắng là rất rõ ràng. Cậu ấy tham gia vào mọi tình huống tấn công và ghi hai bàn thắng rất đẹp. Về vị trí, về thời điểm di chuyển – đó chính là những điều chúng tôi đã tập luyện".

Từ hoài nghi đến ghi nhận

Cựu danh thủ Wayne Rooney nhận xét: “Tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt cho đội. Cậu ấy thu hút các hậu vệ đối phương và tôi cho rằng số bàn thắng của cậu ấy mùa này là rất ổn. Đây chính là thời điểm bạn cần cậu ấy, trong giai đoạn nước rút. Đó là điều bạn cần khi mang về một tiền đạo cắm. Đây là lúc bạn cần họ nhất".

Trong khi đó, huyền thoại Arsenal, Paul Merson thẳng thắn chia sẻ: “Đây là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng thấy ở cậu ấy. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến Haaland. Tôi nghĩ các đồng đội đã tin tưởng cậu ấy hơn rất nhiều.

Tôi đã chỉ trích cậu ấy khá nhiều. Nếu họ vô địch, đó sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời. Nếu không, có thể là không. Cậu ấy được đưa vào đội để đảm bảo họ đánh bại các đối thủ yếu hơn, và cậu ấy đã làm được. Bạn muốn tiền đạo của mình ghi 20 bàn và cậu ấy đã đạt được điều đó.

Hôm nay cậu ấy chơi rất hay và đó là lý do họ mua cậu ấy. Những màn trình diễn như vậy chưa diễn ra đều đặn mỗi tuần, nhưng nếu duy trì trong bốn tuần tới thì hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra".

"Cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ"?

Dù ghi 5 bàn trong 8 trận gần nhất, Gyokeres vẫn bị đặt dấu hỏi về khả năng tham gia lối chơi chung, đặc biệt là kỹ năng giữ bóng và kết nối với đồng đội.

Trước trận gặp Fulham, các bàn thắng của anh chỉ mang về 2 điểm cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Con số này hiện đã tăng lên 5 điểm sau màn trình diễn ấn tượng cuối tuần qua. Đáng chú ý, Fulham mới chỉ là đội thứ 2 trong top 10 mà Gyokeres ghi bàn, dù hiệu suất ghi bàn theo phút của anh vẫn thuộc top 5 giải đấu.

Vai trò trong cuộc đua danh hiệu

Gyokeres được chiêu mộ không chỉ để ghi bàn mà còn tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh bằng những pha di chuyển mạnh mẽ. Trong bối cảnh Kai Havertz thường xuyên chấn thương, Gyokeres phải gánh vác trọng trách trên hàng công. Dù vậy, sự bền bỉ của anh là điểm sáng khi Arsenal chỉ thua 3 trận có anh đá chính.

Hiện tại, tiền đạo này đã có 14 bàn tại Ngoại hạng Anh – con số mang lại nhiều kỳ vọng cho Arsenal trong hành trình chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc nội.

Với 3 vòng đấu còn lại, phong độ và những bàn thắng của Gyokeres có thể trở thành yếu tố  quyết định giúp Arsenal chạm tay vào chiếc cúp Ngoại hạng Anh.

Theo Đỗ Anh

05/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
