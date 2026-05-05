Người đẹp tennis làm người mẫu "ảnh nóng" sau khi bị đe dọa tính mạng

Panna Udvardy lại trở thành tâm điểm theo cách đầy bất ngờ, từ nạn nhân của lời đe dọa tính mạng đến quyết định gia nhập nền tảng nội dung nhạy cảm chỉ trong vài ngày.

Panna Udvardy nhận tin nhắn đe dọa tính mạng, gia đình khi cô chuẩn bị thi đấu

Ác mộng phía sau sân đấu

Biến cố xảy ra khi Udvardy tham dự một giải WTA 125 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Tay vợt người Hungary tiết lộ cô nhận được tin nhắn đe dọa qua WhatsApp từ một kẻ lạ mặt, yêu cầu phải cố tình thua trận. Nếu không làm theo, gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm.

Điều đáng sợ là đối tượng này không chỉ dừng lại ở lời nói. Hắn gửi kèm hình ảnh người thân, thông tin chi tiết về nơi ở, phương tiện di chuyển, thậm chí cả hình ảnh súng, như một cách chứng minh rằng lời đe dọa là có thật.

“Tôi thực sự hoảng sợ”, Udvardy chia sẻ. Tay vợt 27 tuổi lập tức báo cáo sự việc với ban tổ chức WTA và thông báo cho gia đình để đảm bảo an toàn.

Vụ việc một lần nữa phơi bày mặt tối của quần vợt chuyên nghiệp, nơi các tay vợt, đặc biệt ở những giải đấu cấp thấp thường xuyên trở thành mục tiêu của cá cược và các hành vi dàn xếp tỉ số.

Quyết định gây tranh cãi

Chỉ ít ngày sau cú sốc, Udvardy tiếp tục khiến dư luận bất ngờ khi thông báo tham gia OnlyF... nền tảng vốn gắn liền với nội dung người lớn.

Trong video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, cô cho biết đây là nơi giúp mình “được là chính mình” và kết nối gần hơn với người hâm mộ.

Udvardy tham gia OnlyF... để kiếm được nhiều tiền hơn, tránh bị hấp dẫn bởi những yếu tố ngoài chuyên môn

Không ít ý kiến cho rằng quyết định này gây tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh cô vừa trải qua một sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có quan điểm nhìn nhận đây là lựa chọn cá nhân, thậm chí là cách để Udvardy giành lại quyền kiểm soát cuộc sống sau biến cố.

Thực tế, Udvardy không phải trường hợp duy nhất. Các tay vợt như Sachia Vickery, Arina Rodionova hay Chloé Paquet cũng đã xuất hiện trên nền tảng này. Ở ATP, Nick Kyrgios là cái tên đáng chú ý từng tham gia.

Với nhiều tay vợt không thuộc nhóm hàng đầu, cuộc sống không hề hào nhoáng như người ta tưởng. Đằng sau những trận đấu là áp lực từ thành tích, tài chính và cả những mối nguy đến từ bên ngoài, như cá cược hay đe dọa.

Trong bối cảnh đó, những quyết định tưởng chừng “lệch chuẩn” đôi khi lại là cách để họ tìm kiếm sự an toàn, tự do và kiểm soát cuộc sống của chính mình.