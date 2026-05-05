Chủ công số 1 bóng chuyền Việt Nam "lên xe hoa": Rước "cục vàng" xinh như mộng

Người hâm mộ vẫn quen với hình ảnh thi đấu bùng nổ trên sân, Nguyễn Ngọc Thuân mới đây lại khiến cộng đồng bóng chuyền “dậy sóng” theo cách rất khác, một đám cưới ấm áp, giản dị nhưng đầy dấu ấn cá nhân.

Ngọc Thuân rước dâu bằng xe mui trần

Ngày vui của “linh hồn” tuyển bóng chuyền Việt Nam

Chủ công sinh năm 1999 đã chính thức tổ chức lễ thành hôn cùng bạn đời Yến Nhi (quê Quảng Ngãi). Hôn lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Điểm nhấn đặc biệt khiến nhiều người chú ý chính là màn rước dâu bằng xe mui trần, một lựa chọn vừa lãng mạn, vừa mang đậm cá tính riêng của chàng chủ công cao 1m93. Trên trang cá nhân, anh còn hài hước chia sẻ dòng trạng thái: “Rước cục vàng về nhà”, khiến người hâm mộ thích thú.

Trước khi về chung một nhà, Yến Nhi đã âm thầm đồng hành cùng Ngọc Thuân trong suốt thời gian thi đấu. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài, lặng lẽ cổ vũ chồng trong những trận đấu quan trọng.

Không ồn ào, không phô trương, chuyện tình của họ giống như cách Ngọc Thuân thi đấu, luôn chắc chắn, bền bỉ và đầy tin cậy.

Cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn sau đám cưới

Từ “hot boy bóng chuyền” đến người đàn ông của gia đình

Nguyễn Ngọc Thuân hiện được xem là chủ công số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam, trụ cột của CLB Biên Phòng và đội tuyển quốc gia. Sở hữu sức bật tấn công lên tới 3m50 cùng những cú đập uy lực, anh luôn là “điểm nổ” trên hàng công.

Ít ai biết rằng, trước khi đến với bóng chuyền, anh từng là một thủ môn bóng đá. Nhưng chỉ sau vài năm chuyển hướng, Ngọc Thuân đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu, giành nhiều danh hiệu cá nhân và góp công lớn vào thành tích của đội tuyển.

Sau đám cưới, cặp đôi đã hoàn tất đăng ký kết hôn, chính thức bước sang chương mới của cuộc sống.

Từ sân đấu đến đời thường, Ngọc Thuân đang trải qua một trong những giai đoạn trọn vẹn nhất, sự nghiệp thăng hoa và gia đình viên mãn.