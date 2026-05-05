Kịch bản Arsenal vô địch sớm Ngoại hạng Anh: Giải cơn khát 22 năm, Man City ôm hận

Man City sảy chân tai hại

Một biến số mới đã xuất hiện trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 5/5 (giờ Việt Nam), khi Everton bất ngờ cầm hòa Man City 3-3 trên sân nhà Hill Dickinson.

Trận hòa Everton khiến Man City thất thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Đoàn quân của Pep Guardiola vốn đang đạt phong độ cao ở giai đoạn cuối mùa và liên tục thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal. Trước trận đấu này, họ còn trong tay 2 trận chưa đấu và kém Arsenal 6 điểm, vì vậy gần như không còn chỗ cho sai lầm khi làm khách tại Hill Dickinson.

Man City dẫn 1-0 sau hiệp một nhờ bàn mở tỷ số của Jeremy Doku, nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi họ để thủng lưới 3 bàn chỉ trong 13 phút bởi Thierno Barry và Jake O’Brien, qua đó đứng trước nguy cơ nhận thất bại hiếm hoi.

Erling Haaland rút ngắn tỷ số ở cuối trận trước khi Doku ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp để giữ lại 1 điểm, nhưng kết quả này vẫn khiến Man City rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dù Man City vẫn còn 1 trận chưa đấu, Arsenal vẫn hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết.

Arsenal nắm lại quyền tự quyết sau cú sảy chân của Man City

“Dù sao thì vẫn tốt hơn là thua. Điều đó cho thấy Everton là đội bóng như thế nào. Cuộc đua vô địch không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Trước đây là có, nhưng giờ thì không. Chúng tôi vẫn còn trận phía trước, hãy chờ xem điều gì xảy ra”, Pep Guardiola chia sẻ về trận hòa Everton.

Trong khi đó, Arsenal hiểu rằng chỉ cần thắng cả 3 trận còn lại, họ sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004 (tức 22 năm).

Huyền thoại Arsenal Thierry Henry nhận định trên Sky Sports: “Nếu là Arsenal, tôi sẽ không nghĩ rằng ‘giờ có thể đánh rơi điểm số’. Nhưng rõ ràng, quyền tự quyết đã trở lại trong tay họ. Tôi sẽ giữ sự thận trọng, không ăn mừng quá sớm. Chưa có gì được định đoạt cả”.

Kịch bản Arsenal vô địch sớm

Sau trận hòa trên sân Everton, Man City chỉ có thể đạt tối đa 83 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Arsenal hiện có 76 điểm và hiểu rằng chỉ cần thắng cả 3 trận cuối, họ sẽ chính thức đăng quang. Không chỉ vậy, hiệu số bàn thắng bại của “Pháo thủ” cũng đang tốt hơn Man City 4 bàn, một lợi thế không nhỏ trong cuộc đua.

Arsenal nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Thậm chí, đoàn quân của Mikel Arteta còn có thể vô địch sớm ngay từ ngày 14/5. Kịch bản xảy ra nếu “Pháo thủ” đánh bại West Ham vào cuối tuần, trong khi Man City lần lượt thua Brentford (9/5) và Crystal Palace (14/5).

Tuy nhiên, nếu cả hai đội tiếp tục toàn thắng, cuộc đua sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới phân định ngôi vương.

Cựu tiền vệ Liverpool, Charlie Adam, nhận định trên BBC Radio 5 Live: “Đây rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Man City, nhưng họ vẫn phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu”.

Cuộc đua vẫn còn những khúc cua bất ngờ phía trước.

Pep Guardiola nhìn vào điểm tích cực

Man City vẫn còn 3 trận sân nhà gặp Brentford, Crystal Palace và Aston Villa ở vòng hạ màn (24/5). Trận sân khách còn lại của họ là chuyến hành quân tới sân của Bournemouth, đội đang đạt phong độ cao, chỉ 3 ngày sau trận chung kết FA Cup gặp Chelsea.

Trong khi Man City hướng tới cú “ăn ba” quốc nội, Arsenal lại đứng trước cơ hội thực tế giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League. Trận bán kết Cúp C1 với Atletico Madrid vẫn đang cân bằng trước lượt về, sau khi hai đội hòa 1-1 ở lượt đi tại Tây Ban Nha giữa tuần trước.

Ở giải quốc nội, Arsenal sẽ lần lượt gặp West Ham (đang đua trụ hạng), sau đó tiếp đón Burnley (đã xuống hạng), trước khi khép lại mùa giải bằng chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace.

Arsenal Man City Đối thủ Thứ hạng Đối thủ Thứ hạng West Ham (sân khách) 18 Brentford (sân nhà) 7 Burnley (sân nhà) 19 Crystal Palace (sân nhà) 15 Crystal Palace (sân khách) 15 Bournemouth (sân khách) 6 Aston Villa (sân nhà) 5

Các đối thủ còn lại của Arsenal và Man City ở Ngoại hạng Anh

Thierry Henry thừa nhận: “Tôi lo cho trận Arsenal gặp West Ham, giống như đã lo cho trận của Man City hôm nay”.

Trong khi đó, cựu đội trưởng ĐT Anh Wayne Rooney dự đoán trên podcast BBC rằng Arsenal sẽ thắng toàn bộ các trận còn lại và đăng quang. Huyền thoại MU nhận định: “Chúng ta đã nghe nhiều về việc Arsenal sụp đổ dưới áp lực, nhưng Guehi hay Semenyo chưa từng ở trong cuộc đua vô địch Premier League. Và có lẽ trận đấu này là dấu hiệu đầu tiên của điều đó.

Tôi nghĩ đây là năm của Arsenal. Và hy vọng là như vậy vì Arteta. Những gì ông ấy xây dựng suốt 5 năm qua, rồi nếu đánh bại người thầy cũ Pep Guardiola để vô địch, đó sẽ là cột mốc rất lớn. Arsenal rất ổn định, trong khi Man City đôi lúc lại trồi sụt. Nhưng khi đạt phong độ cao nhất, Man City vẫn là đội hay nhất châu Âu”.

Dẫu vậy, Man City chắc chắn phải lo lắng sau màn sụp đổ trước Everton, khi họ vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Tân binh tháng Một Marc Guehi mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, còn hàng thủ đội khách liên tục bị xuyên phá, thậm chí Everton đáng ra đã có thể “kết liễu” trận đấu trước khi để lọt lưới ở phút 97.

Không ít CĐV Man City đã rời sân sớm rồi phải vội vã quay lại khi Erling Haaland ghi bàn thắp lại hy vọng, trước khi Jeremy Doku giữ lại 1 điểm.

Dù vậy, Pep Guardiola vẫn nhìn vào mặt tích cực: “Một màn trình diễn thực sự tốt. Hiệp một chúng tôi chơi xuất sắc. Sang hiệp hai, họ nâng cao cường độ, còn chúng tôi có lẽ không đủ quyết liệt và rồi phải trả giá. Họ biến trận đấu thành kiểu bóng đá Anh đúng nghĩa, cực kỳ quyết liệt trong các pha tranh chấp. Nhưng nhìn chung, đó vẫn là màn thể hiện tốt”.