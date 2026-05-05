Alcaraz gặp chấn thương cổ tay phức tạp, trả giá đắt vì mê game và chơi golf?

Một thông tin gây xôn xao làng tennis thế giới vừa qua, Carlos Alcaraz bất ngờ dính chấn thương cổ tay nghiêm trọng, buộc phải rút lui khỏi hàng loạt giải đấu lớn trong đó có Roland Garros sắp tới và nguyên nhân được cho là đến từ… những thói quen ngoài sân đấu.

Chấn thương phức tạp vùng tay của Alcaraz cộng hưởng từ việc chơi tennis, golf và game

Chấn thương khiến mùa đất nện sụp đổ

Tay vợt số 2 thế giới đã phải nói lời chia tay với cả Madrid Open lẫn Rome Open, Roland Garros sau khi gặp vấn đề ở cổ tay.

Chấn thương này xuất hiện từ Barcelona Open và nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn dự kiến. Điều đó đồng nghĩa với việc Alcaraz không thể bảo vệ danh hiệu Roland Garros, nơi anh từng đăng quang hai năm liên tiếp, trong đó có trận chung kết kinh điển với Jannik Sinner năm ngoái.

Không chỉ vậy, khả năng tham dự mùa sân cỏ, bao gồm Wimbledon, cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Góc khuất phía sau gây tranh cãi

Trong khi người hâm mộ chờ đợi ngày trở lại, những tranh luận bắt đầu xuất hiện xung quanh nguyên nhân chấn thương.

Theo một số chuyên gia, thói quen chơi golf và dành nhiều thời gian cho game của Alcaraz có thể đã góp phần khiến cổ tay bị quá tải. Các động tác lặp lại khi đánh golf, kết hợp với việc sử dụng tay liên tục khi chơi game, dễ dẫn đến viêm và tổn thương.

Bình luận viên Jacopo Lo Monaco nhận định, vận động viên đỉnh cao đôi khi phải đánh đổi những sở thích cá nhân để bảo vệ cơ thể. Với những bộ phận nhạy cảm như cổ tay, chỉ một thói quen nhỏ cũng có thể tạo ra hệ lụy lớn.

Sự khác biệt với đối thủ

Điều này càng khiến người ta so sánh Alcaraz với Jannik Sinner. Dù cũng yêu thích golf, tay vợt người Ý lại chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, coi đó là hình thức thư giãn thay vì hoạt động kéo dài hay cạnh tranh.

Sự khác biệt trong cách quản lý thời gian và thể trạng có thể là yếu tố quyết định ở đẳng cấp cao nhất, nơi mỗi chi tiết nhỏ đều ảnh hưởng đến phong độ.

Ở tuổi 23, Alcaraz vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của tennis hiện đại. Nhưng chấn thương lần này là lời nhắc rõ ràng rằng, đỉnh cao không chỉ được xây bằng tài năng mà còn bằng kỷ luật và sự hy sinh.

Việc anh có kịp trở lại cho mùa sân cỏ hay phải chờ đến giai đoạn sân cứng vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng chắc chắn, sau cú sốc này, cách Alcaraz cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân sẽ trở thành tâm điểm theo dõi của toàn bộ làng banh nỉ.