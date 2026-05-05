Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Olise dễ phá kỷ lục của Messi nếu Bayern hạ PSG vào chung kết Cúp C1

Sự kiện: Bayern Munich Lionel Messi Bundesliga 2025-26

Olise đang trên đường xác lập kỷ lục khi anh đến gần cột mốc kiến tạo của Messi, và anh sẽ dễ vượt qua nó nếu Bayern Munich hạ PSG.

  

Mùa giải bùng nổ

Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều đã thi đấu sớm cuối tuần này và họ đều xoay vòng đội hình để chuẩn bị cho trận cầu cực kỳ hấp dẫn ở bán kết lượt về Champions League. PSG đã thắng 5-4 tại Parce des Princes nhưng lượt về sẽ diễn ra ở Allianz Arena, và Bayern mới chỉ thua 1 trận trước Augsburg trên sân nhà từ đầu mùa (và thua vì sai lầm của thủ môn Urbig).

Michael Olise đã có 5 kiến tạo cho Bayern Munich mùa này

Michael Olise là một trong những nhân vật ấn tượng nhất tại lượt đi, anh tận dụng Nuno Mendes chưa khỏi chấn thương hoàn toàn để quần cho hậu vệ người Bồ Đào Nha mệt lử, cũng như ghi 1 bàn thắng từ một pha xộc vào trung lộ bất ngờ. Tuy nhiên bộ kỹ năng ưu việt nhất của Olise vẫn là các pha kiến tạo, anh đang là tiền đạo cánh có số kiến tạo nhiều nhất châu Âu mùa này.

Không chỉ có khả năng qua người bên cánh và thực hiện các đường chuyền vào cho đồng đội ghi bàn, kể cả từ biên Olise vẫn có thể kiến tạo bằng những quả lật rất lợi hại mà chưa cần qua người. Đó là chưa kể anh (cùng với Kimmich) còn đảm nhiệm khâu đá phạt góc và các cú đá phạt trực tiếp (điều fan MU chắc chưa quên), nên trong 3 tiền đạo chủ lực của Bayern, Olise là người có nhiều đường chuyền dọn cỗ nhất.

Khoảng cách tới kỷ lục

Vậy Olise hiện đã có bao nhiêu kiến tạo? Anh đã có 19 đường dọn cỗ thành bàn cho các đồng đội mùa này ở mọi mặt trận, bao gồm 19 kiến tạo ở Bundesliga và 6 kiến tạo ở Champions League. Con số này khiến Olise còn cách 5 kiến tạo nữa để ngang bằng Lionel Messi của mùa 2011/12, khi Messi đã có 30 kiến tạo trong mùa đó.

Messi với 30 kiến tạo mùa 2011/12 vẫn đang giữ kỷ lục kiến tạo trong 1 mùa giải

25 kiến tạo của Olise hiện đang đặt tiền đạo người Pháp trong top 12 mùa giải có số kiến tạo nhiều nhất từ một cá nhân. Messi đã góp mặt trong đó tới 3 lần, Mesut Ozil 2 lần, Juan Mata, Kevin De Bruyne, Henrikh Mkhitaryan, Xavi, Thomas Muller và Luis Figo mỗi người 1 lần. Olise hiện đang bằng số kiến tạo với Ozil mùa 2009/10, Messi 2019/20 và Figo 2000/01.

Với việc Bayern Munich ghi bàn liên tục trong thời gian gần đây, Olise nhiều khả năng sẽ san bằng kỷ lục của Messi, thậm chí vượt qua nó trước khi mùa bóng kết thúc. Sau trận gặp PSG, Bayern còn ít nhất 3 trận nữa gồm 2 vòng cuối Bundesliga và chung kết Cúp quốc gia gặp Stuttgart. Sẽ càng thuận lợi hơn nếu Bayern hạ PSG để vào chung kết Champions League và cho Olise thêm 1 trận nữa để phá kỷ lục, thực tế mùa này anh đã 2 lần (trước Freiburg & Leipzig) lập hat-trick kiến tạo.

Ngôi sao tỏa sáng: Olise hay nhất thế giới, Đình Bắc tiến gần danh hiệu Quả bóng vàng

