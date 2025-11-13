Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thái Lan vs Singapore 13/11/25 - Trực tiếp
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
1
Logo Singapore - SGP Singapore
1
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026 Đội tuyển Anh

(2h45,14/11) Serbia sẽ thi đấu cực kỳ quyết tâm bởi họ không còn nhiều cơ hội. Trong khi ĐT Anh đã sớm có vé dự World Cup 2026.

2h45, 14/11 |

Anh
Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup) - 1
Serbia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup) - 1
Pickford, James, Konsa, Stones, Burn, Anderson, Saka, Bellingham, Kane, Rashford, Rice
Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup) - 1
Petrovic, Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Vlahovic

"Tam sư" thảnh thơi, Serbia phải nỗ lực hết sức

ĐT Anh đã sớm giành vé dự World Cup sớm 2 lượt trận nhờ phong độ hoàn hảo ở bảng K: toàn thắng 6 trận, ghi 18 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. 

Giờ đây, "Tam sư" đang hướng tới mục tiêu thắng trận thứ 3 liên tiếp với cách biệt ít nhất 5 bàn và giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Mặt khác, HLV Thomas Tuchel cũng có thể tận dụng giai đoạn còn lại để thử nghiệm nhân tố mới.

Theo chiều ngược lại, ĐT Serbia, đối thủ mà ĐT Anh đánh bại 5-0 ở lượt đi, đang trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo. HLV trưởng Dragan Stojkovic từ chức, Veljko Paunovic thay thế và sẽ có trận ra mắt trước "Tam sư".

Serbia xếp thứ 3 (10 điểm) và vẫn còn cơ hội đua tranh vé play-off do chỉ kém đội nhì bảng Albania 1 điểm. Tuy nhiên, họ đã mất quyền tự quyết bởi trường hợp thua ĐT Anh, còn Albania đánh bại Andorra, giấc mơ World Cup sẽ chấm dứt. Không loại trừ khả năng, sân Wembley có thể trở thành nơi dập tắt tham vọng của thầy trò Paunovic.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
ĐT Anh và thông điệp từ Tuchel: Bellingham - Kane coi chừng mất suất dự World Cup
ĐT Anh và thông điệp từ Tuchel: Bellingham - Kane coi chừng mất suất dự World Cup

HLV Thomas Tuchel vừa gửi đi thông điệp đáng chú ý trong kế hoạch của ĐT Anh cho World Cup 2026, khi thẳng thắn cảnh báo rằng một số ngôi sao lớn có...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 18:32 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN