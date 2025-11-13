Trực tiếp bóng đá Anh - Serbia: Đội khách quyết tâm cực cao (Vòng loại World Cup)
(2h45,14/11) Serbia sẽ thi đấu cực kỳ quyết tâm bởi họ không còn nhiều cơ hội. Trong khi ĐT Anh đã sớm có vé dự World Cup 2026.
Điểm
Pickford
James
Konsa
Stones
Burn
Anderson
Saka
Bellingham
Kane
Rashford
Rice
Điểm
Petrovic
Mimovic
Milenkovic
Pavlovic
Terzic
Gudelj
Lukic
Zivkovic
Samardzic
Kostic
Vlahovic
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
"Tam sư" thảnh thơi, Serbia phải nỗ lực hết sức
ĐT Anh đã sớm giành vé dự World Cup sớm 2 lượt trận nhờ phong độ hoàn hảo ở bảng K: toàn thắng 6 trận, ghi 18 bàn và chưa thủng lưới bàn nào.
Giờ đây, "Tam sư" đang hướng tới mục tiêu thắng trận thứ 3 liên tiếp với cách biệt ít nhất 5 bàn và giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Mặt khác, HLV Thomas Tuchel cũng có thể tận dụng giai đoạn còn lại để thử nghiệm nhân tố mới.
Theo chiều ngược lại, ĐT Serbia, đối thủ mà ĐT Anh đánh bại 5-0 ở lượt đi, đang trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo. HLV trưởng Dragan Stojkovic từ chức, Veljko Paunovic thay thế và sẽ có trận ra mắt trước "Tam sư".
Serbia xếp thứ 3 (10 điểm) và vẫn còn cơ hội đua tranh vé play-off do chỉ kém đội nhì bảng Albania 1 điểm. Tuy nhiên, họ đã mất quyền tự quyết bởi trường hợp thua ĐT Anh, còn Albania đánh bại Andorra, giấc mơ World Cup sẽ chấm dứt. Không loại trừ khả năng, sân Wembley có thể trở thành nơi dập tắt tham vọng của thầy trò Paunovic.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/11/2025 18:32 PM (GMT+7)