ĐT Anh và thông điệp từ Tuchel: Bellingham - Kane coi chừng mất suất dự World Cup

Tuchel sẽ không mang 5 tiền vệ ‘số 10’ tới World Cup

Trong gần 1 năm dẫn dắt ĐT Anh, HLV Tuchel hiếm khi tiết lộ chi tiết về lựa chọn nhân sự. Trước đây, ông luôn nói rằng chưa loại hay chắc suất ai, và sẽ cân nhắc phong độ, thể lực và màn trình diễn mùa giải trước khi quyết định.

Tuchel tuyên bố Bellingham, Foden và Kane không thể cùng đá chính cho ĐT Anh

Nhưng giờ đây, chiến lược gia người Đức thẳng thắn chia sẻ rằng ông không thể đưa tất cả các tiền vệ “số 10” đã thi đấu dưới thời ông tới World Cup 2026. Những cầu thủ không được chọn không phải vì họ không xứng đáng, mà bởi nhà cầm quân 52 tuổi ưu tiên lợi ích chiến thắng và cân bằng đội hình.

HLV Tuchel nêu tên cụ thể các ứng viên cho vị trí “số 10” gồm Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Rogers, Morgan Gibbs White, dù quên nhắc đến Ebere Eze, chi tiết có thể mang ý nghĩa riêng. Cựu HLV Chelsea cũng nhấn mạnh rằng ông không ngại đưa ra quyết định khó khăn, loại những cầu thủ danh tiếng khỏi đội hình xuất phát hoặc thậm chí khỏi danh sách tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Chiến lược gia người Đức cho biết: “Tôi không thấy việc mang năm ‘số 10’ sẽ giúp gì cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho sự cân bằng và rõ ràng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với những quyết định khó khăn. Quyết định khó sẽ luôn xuất hiện trong mọi đợt tập trung, và điều đó sẽ không thay đổi khi tới giải đấu”.

HLV Tuchel cân nhắc sử dụng Foden ở vị trí tiền vệ trung tâm

Khi được hỏi liệu Bellingham, Foden và đội trưởng Kane có thể thi đấu cùng nhau, HLV Tuchel thẳng thắn trả lời talkSPORT: “Hiện tại, nếu giữ nguyên cấu trúc đội, họ không thể đá cùng nhau. Họ có thể chơi cùng nhau nhưng không phù hợp với cấu trúc, không đảm bảo cân bằng mà chúng tôi xây dựng, và cũng không phù hợp với cấu trúc dành cho các cầu thủ chạy cánh, những người là chuyên gia ở vị trí của họ”.

HLV Tuchel cũng nhấn mạnh rằng Foden có thể đá vai trò lai giữa “số 8” và “số 10” tại Man City, và “có thể trong vài tháng tới” anh sẽ được cân nhắc chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm ở ĐT Anh.

Dưới thời HLV Tuchel, ĐT Anh đang thi đấu theo sơ đồ 4-3-3 với các cầu thủ chạy cánh ở hai bên để hỗ trợ Harry Kane. Bukayo Saka của Arsenal là lựa chọn chính bên cánh phải, trong khi Anthony Gordon (Newcastle) hoặc Marcus Rashford (Barcelona) chơi bên cánh trái. Điều này tạo ra cạnh tranh quyết liệt cho vị trí ‘số 10’ đá phía sau Kane, với khả năng một số ngôi sao lớn sẽ lỡ hẹn World Cup 2026.

Đề cao phong độ hơn danh tiếng

Những phát biểu của HLV Tuchel đánh dấu ba tiết lộ quan trọng cùng lúc, tất cả liên quan chặt chẽ, mỗi thông tin đều rất chi tiết và có tên cụ thể. Chiến lược gia người Đức trước đây chỉ từng khen hoặc “nhắc nhở” riêng lẻ để thúc đẩy tinh thần, nhưng lần này là cảnh báo rộng rãi cho nhiều cầu thủ rằng nếu không thể hiện đúng giá trị, họ sẽ không được bay tới Bắc Mỹ mùa hè năm sau.

HLV Tuchel sẽ ưu tiên lợi ích chiến thắng và cân bằng đội hình

Trước đây, HLV Tuchel từng nói rằng việc lựa chọn nhân sự dựa trên sự kết hợp giữa phong độ hiện tại và danh tiếng. Ông ưu tiên sử dụng các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh, những người từng có kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn, ngay cả khi họ đang không có phong độ tốt.

Ví dụ, nếu Harry Kane không ghi bàn trong 6 trận cho Bayern Munich, khó có thể tưởng tượng anh sẽ bị loại khỏi danh sách. Tương tự, sẽ rất bất thường nếu HLV Tuchel loại bỏ tài năng đặc biệt như Cole Palmer, nếu anh chứng minh được thể lực và phong độ trong 6 tháng tới.

Nhưng thông điệp hiện tại từ HLV Tuchel là sự thay đổi rõ rệt về trọng tâm, chỉ có danh tiếng thôi chưa đủ. Bây giờ là thời điểm các cầu thủ cần thể hiện khả năng và chứng minh giá trị thực sự để xứng đáng với suất chọn.

Điều này sẽ là tín hiệu tích cực cho những cầu thủ trẻ như Morgan Rogers hay Elliot Anderson, những người chưa từng dự giải lớn ở cấp độ đội tuyển, nhưng đã chứng tỏ tiềm năng ở U21 châu Âu. HLV Tuchel nhấn mạnh Anderson là “một trong những tiền vệ hay nhất Ngoại hạng Anh”, còn Rogers “thi đấu xuất sắc ở vị trí này”.

Nhìn chung, HLV Tuchel duy trì bộ khung ổn định cho các đợt tập trung gần đây, chỉ có vài thay đổi để kiểm tra các phương án ở tuyến giữa. Chiến lược gia người Đức sẽ công bố đội hình dự World Cup 2026 vào tháng 5/2026, và Sky Sports dự đoán ông sẽ chỉ chọn 2 tiền đạo, 4 hoặc 5 tiền vệ trung tâm, và ba tiền vệ “số 10”.

HLV Tuchel đã rõ ràng hóa lập trường, muốn người hâm mộ và các cầu thủ chuẩn bị cho thực tế rằng một số ngôi sao có thể lỡ hẹn World Cup 2026, đồng thời thông điệp này giúp giảm bớt bất ngờ khi 26 cái tên chính thức được công bố.

ĐT Anh đã chắc chắn giành vé dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sớm 2 lượt trận. Tuần này, “Tam sư” sẽ tiếp đón Serbia tại Wembley vào rạng sáng mai (14/11) trước khi làm khách Albania vào ngày 17/11.