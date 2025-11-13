Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số trận HOT: Bồ Đào Nha - Ronaldo chờ vé World Cup, ĐT Anh mở tiệc

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Nhận định bóng đá CH Ireland - Bồ Đào Nha và Anh - Serbia, vòng loại World Cup 2026) ĐT Bồ Đào Nha chỉ cách vé World Cup 1 trận thắng, trong khi ĐT Anh có thể thong dong "dạo chơi".

Cộng hòa Ireland - Bồ Đào Nha: 2h45, 14/11, bảng F

ĐT Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup với 10 điểm/4 trận,  hơn đội xếp sau ĐT Hungary 5 điểm. Chỉ cần đánh bại CH Ireland vào đêm nay, họ sẽ chính thức có lần thứ 7 liên tiếp đoạt vé dự World Cup. Trường hợp hòa hoặc thua, thầy trò Roberto Martinez vẫn đoạt vé nếu Hungary không thắng Armenia.

Liệu&nbsp;CH Ireland có thể ngăn Ronaldo và BĐN ăn mừng vé World Cup?

Liệu CH Ireland có thể ngăn Ronaldo và BĐN ăn mừng vé World Cup?

Tất nhiên, nhà vô địch Nations League muốn tự định đoạt số phận hơn, và nhiệm vụ đánh bại Ireland không hề bất khả thi nếu biết, họ đã thắng 4/5 lần chạm trán đối thủ này (hòa 1), chưa kể chuỗi 7 trận bất bại gần nhất (thắng 5, hòa 2).

Đây cũng là cơ hội để Ronaldo nối dài kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử vòng loại World Cup (41 bàn)), cũng như nâng cao số bàn thắng cấp độ ĐTQG (142 bàn/234 trận).

Kể từ lần cuối cùng góp mặt tại World Cup năm 2006, CH Ireland vẫn đang nỗ lực tìm đường trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh. Hy vọng của họ đã được thắp sáng nhờ trận thắng Armenia hồi tháng trước. Hiện họ đang xếp thứ 3 bảng F với 4 điểm, chỉ kém Hungary 1 điểm – đối thủ mà họ sẽ chạm trán trong trận đấu có thể mang tính quyết định vào Chủ nhật tới.

Dù đánh giá thấp hơn Bồ Đào Nha, cơ hội để CH Ireland gây bất ngờ không phải không có nếu biết, họ bất bại trong 5 trận gần nhất trên sân nhà Aviva (thắng 3, hòa 2). Ngoài ra, Ireland từng cầm hòa Bồ Đào Nha 0-0 trong lần tiếp đón đối thủ mới đây trên sân nhà vào tháng 11/2021.

Dự đoán tỷ số: CH Ireland 0-2 Bồ Đào Nha

Đội hình dự kiến:

CH Ireland: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Cullen, Taylor, Johnston; Ebosele, Azaz; Parrott

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao

Thông tin lực lượng:

CH Ireland: Vắng Szmodics, Sykes, O'Dowda (chấn thương), Manning, Molumby (treo giò), Evan Ferguson bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bồ Đào Nha: Vắng Neto, Pedro Goncalves (chấn thương).

Anh - Serbia: 2h45, 14/11, bảng K

ĐT Anh đã sớm giành vé dự World Cup sớm 2 lượt trận nhờ phong độ hoàn hảo ở bảng K: toàn thắng 6 trận, ghi 18 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. 

Giờ đây, "Tam sư" đang hướng tới mục tiêu thắng trận thứ 3 liên tiếp với cách biệt ít nhất 5 bàn và giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Mặt khác, HLV Thomas Tuchel cũng có thể tận dụng giai đoạn còn lại để thử nghiệm nhân tố mới.

ĐT Anh không gặp nhiều áp lực về thành tích

ĐT Anh không gặp nhiều áp lực về thành tích

Theo chiều ngược lại, ĐT Serbia, đối thủ mà ĐT Anh đánh bại 5-0 ở lượt đi, đang trải qua biến động trên băng ghế chỉ đạo. HLV trưởng Dragan Stojkovic từ chức, Veljko Paunovic thay thế và sẽ có trận ra mắt trước "Tam sư".

Serbia xếp thứ 3 (10 điểm) và vẫn còn cơ hội đua tranh vé play-off do chỉ kém đội nhì bảng Albania 1 điểm. Tuy nhiên, họ đã mất quyền tự quyết bởi trường hợp thua ĐT Anh, còn Albania đánh bại Andorra, giấc mơ World Cup sẽ chấm dứt. Không loại trừ khả năng, sân Wembley có thể trở thành nơi dập tắt tham vọng của thầy trò Paunovic.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-1 Serbia

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

Serbia: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic

Thông tin lực lượng:

Anh: Vắng Nick Pope, Gordon (chấn thương).

Serbia:  Vắng Mitrovic (chấn thương).

-13/11/2025 03:30 AM (GMT+7)
