ĐT Anh thiệt quân trước vòng loại World Cup, HLV Tuchel gọi gấp 2 sao

Ở đợt FIFA Days tháng 11, ĐT Anh sẽ chơi 2 trận. Vào lúc 2h45 ngày 14/11, "Tam sư" tiếp Serbia trên sân nhà. Và đến 0h ngày 17/11, đội bóng của HLV Thomas Tuchel hành quân đến sân của Albania.

🩹 Gordon và Pope chắc chắn vắng mặt

Nguồn tin của Daily Mail chính thức xác nhận rằng bộ đôi của Newcastle là Anthony Gordon và Nick Pope sẽ bỏ lỡ các trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 này. Gordon không tham gia chuyến làm khách của "Magpies" tại Brentford cuối tuần trước, còn thủ môn Nick Pope phải rời sân ở phút 77 sau một pha va chạm khi đón bóng.

Chalobah và Trafford được ĐT Anh gọi bổ sung

Sau trận thua 1-3 của Newcastle, HLV Eddie Howe cập nhật tình hình cầu thủ: “Nick Pope bị chấn động và đó là lý do chúng tôi rút anh ấy ra. Ngay khi nhận thông tin, anh ấy đã được thay ra.

Ban đầu tôi không biết anh ấy bị chấn động, rồi mới nhận được tin anh ấy không ổn và phải rời sân. Anh ấy sẽ không tham dự cùng ĐT Anh. Pope cần khoảng 12 ngày để hồi phục. Anthony Gordon bị chấn thương nhẹ nhưng cũng sẽ bỏ lỡ đội tuyển Anh”.

HLV Tuchel đã triệu tập thủ môn James Trafford của Manchester City và hậu vệ Trevoh Chalobah của Chelsea để bổ sung lực lượng.

Thông báo chính thức của đội tuyển Anh: “Trevoh Chalobah của Chelsea và James Trafford của Man City đã được bổ sung vào đội tuyển Anh. Đây là sau khi bộ đôi Anthony Gordon và Nick Pope phải rút lui vì chấn thương và chấn động não".

🩺 Guehi chấn thương vẫn có mặt tại đội tuyển

Trung vệ Marc Guehi bị bầm xương bàn chân trong trận đấu của Crystal Palace tại Conference League với AZ Alkmaar tuần trước và đã vắng mặt ở trận Premier League gặp Brighton.

Guehi có nguy cơ rời ĐT Anh

HLV Oliver Glasner cập nhật: “Anh ấy hiện không đi lại được, hai ngày qua phải dùng nạng. Vì vậy anh ấy không thể thi đấu. Chúng tôi chưa biết tình hình sẽ diễn biến thế nào trong vài ngày tới. Hiện tại, khả năng anh ấy đá cho Anh cũng khó khăn”.

Tuy vậy, Guehi vẫn được chào đón vào trung tâm đội tuyển Anh tháng 11. Chalobah nhiều khả năng sẽ thay thế trung vệ Palace, ít nhất là trong trận gặp Serbia. Thông báo đội tuyển nhấn mạnh: “Marc Guehi của Crystal Palace đã có mặt tập trung đội tuyển quốc tế và sẽ tiếp tục được đánh giá trong những ngày tới”.

🔥 Anh được khuyên bảo vệ Kane trước World Cup

HLV Tuchel chỉ gọi duy nhất một tiền đạo trung tâm cho loạt trận vòng loại lần này, trong bối cảnh Anh đã chắc suất dự World Cup mùa hè tới. Đội trưởng Harry Kane tiếp tục được chọn, với 23 bàn cho Bayern Munich và 13 bàn tại Bundesliga mùa này. Phong độ rực lửa của Kane đem lại hy vọng cho người hâm mộ rằng bóng đá sẽ “trở về nhà” vào 2026.

Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng một chấn thương bất ngờ có thể phá hỏng cơ hội vinh quang ở Bắc Mỹ. Do đó, Tuchel được khuyên bảo vệ Kane tối đa.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với GOAL, cựu tiền đạo Anh Fraizer Campbell nhận xét: “Đây là tình huống khó. Chúng ta có Ollie Watkins, một cầu thủ chất lượng nhưng chưa ở tầm Harry Kane.

Nếu Kane vắng, đó sẽ là vấn đề. ĐT Anh vẫn có nhiều tiền vệ kỹ thuật số 10 có thể đá cao như ‘số 9 ảo’. Marcus Rashford từng chơi tiền đạo cắm và mùa này làm tốt. Đây sẽ là mất mát lớn, nhưng đội phải xoay sở. Có thể đầu năm sau chúng ta phải ‘bọc bông’ Kane và bảo anh ấy đừng chơi quá nhiều cho Bayern!”.