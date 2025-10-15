Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Harry Kane lập kỷ lục mới tại ĐT Anh, tự tin đang ở đỉnh cao phong độ

Harry Kane lập cú đúp giúp ĐT Anh vượt qua Latvia qua đó trở thành đội đầu tiên của châu Âu đoạt vé dự World Cup 2026.

Harry Kane lập kỷ lục mới cho ĐT Anh

Sau khi ngồi ngoài trong trận giao hữu với Xứ Wales, đội trưởng ĐT Anh, Harry Kane, đã trở lại đội hình xuất phát trong chuyến làm khách của Latvia tại vòng loại World Cup 2026. Nếu giành trọn 3 điểm, “Tam sư” sẽ chính thức đoạt vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Harry Kane có bàn thắng thứ 76 cho ĐT Anh

Harry Kane có bàn thắng thứ 76 cho ĐT Anh

Bởi vậy, Harry Kane cùng các đồng đội đã chơi cực kỳ cố gắng. Đích thân tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich ghi 2 bàn ở cuối hiệp một để giúp ĐT Anh hoàn thành sớm nhiệm vụ. Bàn đầu tiên thể hiện kỹ năng chơi bóng cực hay của Harry Kane khi tiền đạo người Anh tung cú cứa lòng bằng chân trái khiến thủ môn của Latvia không thể cản phá.

Chỉ vài phút sau, cựu sao Tottenham lại sử dụng chân phải để sút phạt đền và thành công trong việc đánh lừa thủ môn đối phương. Với cú đúp vào lưới Latvia, Harry Kane thiết lập kỷ lục mới khi có được 13 lần ghi nhiều hơn 1 bàn/trận cho ĐTQG Anh, vượt qua kỷ lục của Nat Lofthouse lập từ những năm 1950.

Ngoài ra, Harry Kane cũng nâng tổng số bàn thắng ghi cho ĐT Anh lên con số 76, nhiều nhất trong lịch sử. Tiền đạo này có lẽ sẽ giữ kỷ lục khá lâu nữa, bởi 9 người tiếp theo trong danh sách đều đã giải nghệ. Nên nhớ rằng Harry Kane chắc chắn sẽ tiếp tục nâng cao thành tích trong thời gian tới. Tiền đạo người Anh đã có tới 21 bàn cho CLB và ĐTQG khi mùa giải mới chỉ bước sang tháng thứ ba.

Harry Kane chia sẻ sau trận đấu

Có thể nói, Harry Kane đang ở đỉnh cao phong độ trong sự nghiệp. Bản thân tiền đạo người Anh cũng tin vào điều đó: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đang ở trong những ngày tháng đẹp nhất của sự nghiệp. Những con số là quá rõ ràng, nhưng tôi muốn nói thêm rằng tôi đang cảm nhận trận đấu rất tốt. Tôi nhìn rõ được trận đấu và hiểu phải di chuyển như thế nào, và đủ sức làm điều đó. Tôi hy vọng có thể giữ được cảm giác này lâu nhất có thể".

“Chúng tôi khiến mọi thứ trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra những bảng đấu kiểu như thế này không hề đơn giản. Hôm nay, trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao và chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ. Giành quyền đi tiếp trước 2 lượt trận, không thủng lưới bàn nào, chúng tôi có thể tự hào về những gì đã thể hiện", Harry Kane chia sẻ thêm.

Video bóng đá Latvia - Anh: Harry Kane tỏa sáng (Vòng loại World Cup)
Video bóng đá Latvia - Anh: Harry Kane tỏa sáng (Vòng loại World Cup)

Harry Kane tiếp tục tỏa sáng và "Tam sư" dưới thời Thomas Tuchel có thêm một chiến thắng đậm đà.

-15/10/2025 06:33 AM (GMT+7)
