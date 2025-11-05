Tin mới nhất bóng đá sáng 5/11: Rooney tiết lộ Welbeck sáng cửa trở lại ĐT Anh

Rooney tiết lộ Welbeck sáng cửa trở lại ĐT Anh

Theo tiết lộ của Wayne Rooney, HLV Thomas Tuchel đang cân nhắc triệu tập Danny Welbeck vì phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải. Cựu sao MU đã ghi 6 bàn sau 10 vòng Premier League cho Brighton. Nếu được gọi, đây sẽ là lần đầu tiên Welbeck lên tuyển Anh kể từ năm 2018.

Welbeck có cơ hội trở lại ĐT Anh sau 7 năm