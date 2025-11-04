Ronaldo lại phỏng vấn gây sốc với Morgan: "Trình Messi không hơn tôi"

Đoạn video đầy đủ về cuộc trò chuyện giữa Ronaldo và nhà báo Morgan sẽ được chính thức công bố vào ngày hôm nay (4/11). Để tạo ra sự hứng khởi tới khán giả, CR7 đã tung ra đoạn giới thiệu (trailer) đầy hấp dẫn.

Theo đó, Ronaldo đã có phát ngôn về sự so sánh giữa anh và Messi trong nhiều năm qua. Nhà báo Morgan hỏi: "Mọi người nói Messi giỏi hơn anh, anh nghĩ sao". Siêu sao người Bồ Đào Nha đáp lại: "“Messi giỏi hơn tôi? Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn đâu".

Nhà báo Morgan có sự thân thiết với Ronaldo

Đồng đội cũ của Ronaldo trong màu áo MU là Rooney từng nhận định Messi vượt trội hơn CR7. Điều đó không làm Ronaldo bận tâm: "Tôi không hề phiền lòng với việc ấy".

Ronaldo và Messi từng tạo nên cuộc đua song mã lịch sử, kéo dài nhiều năm. Họ đã gặp nhau tổng cộng 36 trận, trong đó Messi có 16 lần giành chiến thắng, trong khi Ronaldo giành 11 thắng lợi. "El Pulga" ghi 22 bàn và có 12 kiến tạo trong các trận này. Còn con số tương tự của CR7 là 21 bàn và 1 kiến tạo.

Gần đây, tờ Bloomberg tiết lộ Ronaldo sở hữu khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD, qua đấy trở thành tỷ phú đầu tiên trong giới cầu thủ. Nhưng CR7 cho biết anh trở thành tỷ phú từ lâu: "Điều đó không đúng. Tôi đã trở thành tỷ phú từ nhiều năm trước".

Đây là cuộc phỏng vấn lớn thứ hai của Ronaldo với nhà báo Morgan. Cách đây 3 năm, đôi bên có cuộc trò chuyện gây sốc khi anh nói về việc bị MU đối xử tệ bạc. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng liên tục chỉ trích HLV Ten Hag.