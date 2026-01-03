Tin mới nhất bóng đá sáng 3/1: Pep lè lưỡi trêu phóng viên, 4 HLV hết cửa dẫn dắt Chelsea

Guardiola lè lưỡi trêu phóng viên khi bị hỏi về tương lai

Trong cuộc họp báo trước vòng 20 Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola đã bật cười và có những biểu cảm hài hước như ôm đầu, lè lưỡi khi một phóng viên hỏi về hợp đồng với Man City. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng tuyên bố:

Biểu cảm hài hước của Guardiola

"Tôi vẫn còn hợp đồng. Tôi đã nói hàng triệu lần rồi, tôi biết các bạn chán tôi, tôi đã ở đây 10 năm rồi và tôi hứa với các bạn rằng một ngày nào đó tôi sẽ ra đi. Nhưng hiện tại thì tôi có hợp đồng, tôi hạnh phúc và muốn chiến đấu cùng các cộng sự. Ban lãnh đạo rất tôn trọng tôi. Họ đã chứng minh điều đó ở mùa trước khi chúng tôi không thắng trận nào trong 3 tháng và họ vẫn ủng hộ tôi".

4 HLV hết cửa dẫn dắt Chelsea

Theo Daily Mail và The Athletic, Cesc Fabregas (Como), Oliver Glasner (Crystal Palace) và Francesco Farioli (Porto) đã bị loại khỏi danh sách ứng viên tiềm năng dẫn dắt Chelsea, sau khi đội bóng này sa thải Enzo Maresca. Một cái tên khác là Roberto De Zerbi (Marseille) cũng không còn nằm trong danh sách này dù trước đó từng đàm phán với "The Blues".

Hiện tại, Liam Rosenior, HLV của Strasbourg vẫn là cái tên được đồn đoán có nhiều khả năng tiếp quản "ghế nóng" Chelsea nhất.

Tottenham chính thức chia tay người hùng Europa League

Trên trang chủ, Crystal Palace đã công bố tân binh Brennan Johnson từ Tottenham với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB là 35 triệu bảng. Johnson sẽ ký hợp đồng 4 năm rưỡi với Crystal Palace và mặc áo số 11.

Brennan Johnson gia nhập Tottenham vào năm 2023 với mức phí 47,5 triệu bảng, đóng góp 27 bàn sau 107 trận. Ngôi sao chạy cánh 24 tuổi chính là tác giả bàn thắng giúp "Gà trống" đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League 2024/25, qua đó giải cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm của đội bóng.

Liverpool chốt tân binh 17 tuổi

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ 17 tuổi Ifeanyi Ndukwe từ CLB Austria Wien (Áo). Dù vậy, "Sao Mai" này chỉ chính thức gia nhập đội chủ sân Anfield vào mùa hè 2026.