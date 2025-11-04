"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê

📱 Xác nhận qua tin nhắn – “Không có chuyện phản bội”

Nhà báo kiêm YouTuber Javier de Hoyos tiết lộ trên truyền hình Tây Ban Nha rằng anh đã nhận được tin nhắn trực tiếp từ Yamal, xác nhận chia tay Nicki Nicole nhưng phủ nhận hoàn toàn chuyện không chung thủy.

Yamal và bạn gái Nicole đã chia tay

“Đây là thông tin độc quyền. Lamine nói với tôi rằng cậu ấy và Nicki Nicole – người từng là bạn gái – giờ đã không còn bên nhau. Nhưng cậu ấy muốn làm rõ rằng nguyên nhân không liên quan gì đến sự phản bội”, Javier cho biết trên chương trình D Corazon của kênh La 1.

Cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối tháng 8, khi Yamal (18 tuổi) đưa Nicki Nicole (25 tuổi) đi mừng sinh nhật và trước đó họ bị bắt gặp thân mật tại một hộp đêm.

Đầu tháng 10, Yamal và Nicki còn chia sẻ đoạn clip bay trực thăng lãng mạn trong kỳ nghỉ khi tiền đạo trẻ đang nghỉ thi đấu vì chấn thương háng.

🔥 Nghi vấn “bóng hồng Ý” – Anna Gegnoso xuất hiện

Theo báo chí Tây Ban Nha, Yamal gần đây có chuyến đi Milan và bí mật gặp gỡ hotgirl vừa bước chân vào giới người mẫu Ý là Anna Gegnoso. Điều đó làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ giữa hai người.

Theo tiết lộ, Yamal cặp kè với người mẫu Anna Gegnoso

Tương tự những người bạn gái trước như Alex Padilla hay Nicki Nicole, bạn gái tin đồn Anna Gegnoso cũng lớn tuổi hơn Yamal. Trước khi được đồn yêu Yamal, mĩ nữ 19 tuổi sinh ra và lớn lên tại Napoli này đã là người mẫu, TikToker kiêm diễn viên được biết đến nhiều tại Italia.

Anna Gegnoso sở hữu tài khoản Instagram và TikTok lần lượt có gần 600.000 và hơn 835.000 người theo dõi. Cô là fan cuồng bóng đá, từng đến sân xem Napoli và mặc áo của Khvicha Kvaratskhelia trước khi cầu thủ này chuyển sang PSG. Anna từng viết về ngôi sao người Georgia: “Anh biết em yêu anh mà”.

Anna Gegnoso từng là fan cuồng của cầu thủ Khvicha Kvaratskhelia

