"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Barcelona Lamine Yamal La liga 2025-26
Ngôi sao Lamine Yamal xác nhận đã chia tay nữ ca sĩ người Argentina - Nicki Nicole. Trước đó, có tin ngôi sao bóng đá của CLB Barcelona qua lại với một mỹ nhân người Italia.

  

📱 Xác nhận qua tin nhắn – “Không có chuyện phản bội”

Nhà báo kiêm YouTuber Javier de Hoyos tiết lộ trên truyền hình Tây Ban Nha rằng anh đã nhận được tin nhắn trực tiếp từ Yamal, xác nhận chia tay Nicki Nicole nhưng phủ nhận hoàn toàn chuyện không chung thủy.

Yamal và bạn gái Nicole đã chia tay

Yamal và bạn gái Nicole đã chia tay

“Đây là thông tin độc quyền. Lamine nói với tôi rằng cậu ấy và Nicki Nicole – người từng là bạn gái – giờ đã không còn bên nhau. Nhưng cậu ấy muốn làm rõ rằng nguyên nhân không liên quan gì đến sự phản bội”, Javier cho biết trên chương trình D Corazon của kênh La 1.

Cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối tháng 8, khi Yamal (18 tuổi) đưa Nicki Nicole (25 tuổi) đi mừng sinh nhật và trước đó họ bị bắt gặp thân mật tại một hộp đêm.

Đầu tháng 10, Yamal và Nicki còn chia sẻ đoạn clip bay trực thăng lãng mạn trong kỳ nghỉ khi tiền đạo trẻ đang nghỉ thi đấu vì chấn thương háng.

🔥 Nghi vấn “bóng hồng Ý” – Anna Gegnoso xuất hiện

Theo báo chí Tây Ban Nha, Yamal gần đây có chuyến đi Milan và bí mật gặp gỡ hotgirl vừa bước chân vào giới người mẫu Ý là Anna Gegnoso. Điều đó làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ giữa hai người.

Theo tiết lộ, Yamal cặp kè với người mẫu Anna Gegnoso

Theo tiết lộ, Yamal cặp kè với người mẫu Anna Gegnoso

Tương tự những người bạn gái trước như Alex Padilla hay Nicki Nicole, bạn gái tin đồn Anna Gegnoso cũng lớn tuổi hơn Yamal. Trước khi được đồn yêu Yamal, mĩ nữ 19 tuổi sinh ra và lớn lên tại Napoli này đã là người mẫu, TikToker kiêm diễn viên được biết đến nhiều tại Italia.

Anna Gegnoso sở hữu tài khoản Instagram và TikTok lần lượt có gần 600.000 và hơn 835.000 người theo dõi. Cô là fan cuồng bóng đá, từng đến sân xem Napoli và mặc áo của Khvicha Kvaratskhelia trước khi cầu thủ này chuyển sang PSG. Anna từng viết về ngôi sao người Georgia: “Anh biết em yêu anh mà”.

Anna Gegnoso từng là fan cuồng của cầu thủ&nbsp;Khvicha Kvaratskhelia

Anna Gegnoso từng là fan cuồng của cầu thủ Khvicha Kvaratskhelia

Chùm ảnh vẻ đẹp phồn thực của Anna Gegnoso

"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê - 4

"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê - 5

"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê - 6

"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê - 7

"Tay chơi" Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Ý, vẻ đẹp phồn thực vạn người mê - 8

8

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

04/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
