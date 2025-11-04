"Sóng ngầm" ở Real: HLV Alonso coi chừng, Vinicius chỉ là phần nổi của tảng băng

Dẫn dắt Real Madrid chưa bao giờ là một công việc “bình thường”. Đó là chiếc ghế quyền lực lấp lánh hào quang, nhưng bên dưới luôn ẩn chứa sức ép khổng lồ từ dàn sao, người hâm mộ và cả giới thượng tầng.

Với HLV Xabi Alonso, người từng là cầu thủ mẫu mực trên sân, giờ đây ông phải học cách trở thành “người điều phối cảm xúc” trong một tập thể mà mỗi cái tên đều mang giá trị triệu đô và sở hữu cá tính khó lường.

🔥 Nội chiến ngầm trong phòng thay đồ

Theo The Athletic, không khí trong phòng thay đồ Real Madrid đang xuất hiện những rạn nứt âm ỉ. Một số cầu thủ trụ cột cảm thấy bất mãn với cách quản lý cứng rắn của Alonso – người đã nhanh chóng thực hiện hàng loạt thay đổi kể từ khi kế nhiệm Carlo Ancelotti hồi tháng 6.

Vụ Vinicius va chạm với HLV Alonso chưa thực sự lắng xuống

Nhiều nguồn tin cho biết các “lão tướng” cho rằng Alonso thiếu sự gần gũi, không tạo được sự gắn kết như Ancelotti từng làm. Một vài người thậm chí cảm thấy bị xem nhẹ vai trò, dẫn đến sự lạnh nhạt trong giao tiếp.

Căng thẳng càng leo thang sau trận El Clasico, khi Vinicius Junior tỏ rõ sự không hài lòng vì bị thay ra giữa trận. Sau đó, cầu thủ người Brazil gửi lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội – nhưng cố tình bỏ qua tên của HLV Alonso, khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.

Dù Alonso vẫn có mặt trong buổi Vinicius xin lỗi đồng đội tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, nhưng hành động của ngôi sao người Brazil vẫn được xem là thông điệp thách thức quyền uy của tân HLV.

⚡ Căn bệnh cũ của Real: cầu thủ mới là trung tâm quyền lực

Tại Real Madrid, lịch sử chứng minh: HLV không phải người nắm quyền tối thượng bởi cầu thủ mới là "vua".

Kể từ thời Alfredo Di Stefano và chủ tịch Santiago Bernabeu những năm 1950, mô hình quản trị của CLB luôn đặt trọng tâm vào ngôi sao sân cỏ, chứ không phải chiến lược gia trên ghế chỉ đạo.

Đến thời Florentino Perez, triết lý đó càng rõ ràng: CLB chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất thế giới, còn HLV chỉ có nhiệm vụ biến họ thành tập thể chiến thắng. Nếu thất bại, Madrid sẽ nhanh chóng tìm người thay thế.

HLV Benitez mất ghế vì dám chê bai Ronaldo

Chính vì vậy, những HLV có tư tưởng áp đặt, ưa kiểm soát chi tiết thường không tồn tại lâu ở Bernabeu. Điển hình là Rafael Benitez, người từng mất ghế chỉ sau nửa mùa 2015 vì… dám góp ý kỹ thuật chuyền bóng với Luka Modric và “lỡ lời” khi được hỏi về Cristiano Ronaldo.

Trong khi đó, những người như Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti, dù không quá cực đoan về chiến thuật, lại chinh phục phòng thay đồ bằng sự thấu hiểu, tinh tế và tâm lý học đỉnh cao. Nhờ đó, Real Madrid đoạt tới 8 danh hiệu Champions League trong thế kỷ 21.

🧠 Zidane, Ancelotti và nghệ thuật quản trị cái tôi

Zidane từng thuyết phục Ronaldo nghỉ ngơi hợp lý để duy trì thể lực, dù CR7 vốn “nghiện” ra sân mỗi trận. Kết quả là Real Madrid lên ngôi vô địch châu Âu 3 mùa liên tiếp trong giai đoạn 2015 - 2018.

Trong khi đó, Ancelotti trở thành “người cha thứ hai” của Vinicius, giúp cầu thủ Brazil từ chàng trai non nớt thành ngôi sao hàng đầu thế giới, đồng thời là đầu tàu mang về hai cúp C1 (2022, 2024).

Khả năng quản lý con người của HLV Zidane rất đáng nể

Dẫu vậy, ngay cả hai bậc thầy này cũng từng đối diện những “cơn bão ngầm”. Zidane từng mâu thuẫn với Gareth Bale và James Rodriguez, còn Ancelotti phải “trảm” hàng loạt công thần như Marcelo, Isco hay Hazard khi phong độ tụt dốc.

Điểm chung là họ không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí: ai không còn đóng góp cho tập thể sẽ phải ra đi, dù tên tuổi lớn đến đâu.

🧩 Alonso và cuộc cách mạng kỷ luật

Khi lên nắm quyền, HLV Xabi Alonso hiểu rõ mình đang tiếp quản một tập thể mất dần thủ lĩnh tinh thần: Kroos đã giải nghệ từ đầu mùa trước, Luka Modric và Lucas Vazquez rời đi hè này trong khi Dani Carvajal cũng không còn ở đỉnh cao. Sự thiếu vắng những “người giữ phòng thay đồ” khiến ông buộc phải dựng lại kỷ luật, củng cố trật tự.

Nguồn tin nội bộ cho biết chủ tịch Florentino Perez hoàn toàn ủng hộ Alonso, vì ông vốn không thích cầu thủ được “nuông chiều” quá mức. Tuy nhiên ở Madrid, mọi lý luận đều vô nghĩa nếu CLB không đoạt các danh hiệu.

Chiến thắng 2-1 trước Barcelona tại Bernabeu tạm thời làm yên lòng tất cả. Real Madrid hiện dẫn đầu La Liga với 5 điểm nhiều hơn Barca và toàn thắng 3 trận đầu Champions League.

Khi đội đang thắng, phong cách lạnh lùng hay phương pháp khắt khe của Alonso đều được nhìn nhận là “tính chuyên nghiệp”. Nhưng chỉ cần chuỗi kết quả đi xuống, tất cả có thể đảo ngược trong chớp mắt bởi Bernabeu chưa bao giờ có khái niệm “kiên nhẫn”.

HLV Alonso cố gắng thiết lập yếu tố kỷ luật cho Real Madrid

⚪ Thiên đường danh vọng, địa ngục cho HLV

Real Madrid là đỉnh cao mơ ước của mọi HLV, nhưng cũng là nơi ít người tồn tại lâu dài. Ở đó, bạn có những cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng cũng phải chịu đựng cái tôi lớn nhất, áp lực truyền thông khủng khiếp nhất và kỳ vọng chiến thắng không ngừng nghỉ.

Với Xabi Alonso, người từng đứng trong hàng ngũ huyền thoại Madridista, giờ là thời điểm ông chứng minh rằng mình có thể chỉ huy những người từng là đồng đội chứ không chỉ “hòa nhập” với họ.

Nếu giữ được thăng bằng giữa kỷ luật và cảm xúc, giữa chiến thuật và tâm lý, Alonso có thể mở ra kỷ nguyên mới cho Real Madrid. Còn nếu không, ông sẽ chỉ là một cái tên nữa trong danh sách dài những HLV từng bị đội chủ sân Bernabeu "nuốt chửng".