Quốc Khánh 02/09/2025

Tin mới nhất bóng đá sáng 30/8: Thầy Ronaldo quyết vô địch World Cup vì Jota

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 30/8: HLV Roberto Martinez của ĐT Bồ Đào Nha đã dành những lời tri ân xúc động cho cựu học trò Diogo Jota.

Thầy Ronaldo quyết vô địch World Cup vì Jota

Trong buổi họp báo công bố danh sách 23 cầu thủ Bồ Đào Nha cho vòng loại World Cup 2026, HLV Roberto Martinez đã dành một phút tưởng nhớ Diogo Jota.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha xúc động chia sẻ: “Jota sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi và trở thành nguồn sức mạnh để hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi sẽ mang Jota trong tim. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho Jota, cho người em trai Andre của cậu ấy và cho tất cả người dân Bồ Đào Nha. Jota từng ước mơ giành World Cup, và chúng tôi ở đây để biến giấc mơ ấy thành hiện thực”.

HLV&nbsp;Martinez đặt mục tiêu vô địch World Cup

HLV Martinez đặt mục tiêu vô địch World Cup

MU được khuyên tái bổ nhiệm Solskjaer

Cựu tiền vệ Tottenham, Jamie O’Hara, đã gây chú ý khi cho rằng MU nên cân nhắc đưa HLV Ole Gunnar Solskjaer trở lại, ít nhất là tạm thời. Chiến lược gia người Na Uy vừa phải chia tay Besiktas do sớm bị loại ở cả vòng loại Europa League lẫn Conference League.

“Solskjaer không phải lựa chọn tồi. Ông ấy có thể làm HLV tạm quyền, giúp ổn định phòng thay đồ và đưa cầu thủ trở lại đúng hướng. Có thể không phải giải pháp lâu dài, nhưng MU cần chấn chỉnh ngay. Ông ấy có thể khôi phục sơ đồ quen thuộc, giúp cầu thủ thoải mái hơn và làm dịu bớt áp lực khủng khiếp đang bủa vây MU”, O’Hara nói.

Pep Guardiola nói về đại chiến Real Madrid

Trong những năm gần đây, Real Madrid và Man City đã tạo nên một trong những cặp đấu kinh điển nhất tại Champions League. Mùa giải này cũng không ngoại lệ khi hai đội chạm trán ngay từ vòng bảng. HLV Pep Guardiola cho biết: “Được trở thành HLV chạm trán Real Madrid nhiều nhất tại Bernabeu là một vinh dự. Tôi rất vui khi được trở lại Tây Ban Nha”.

Cole Palmer chấn thương

HLV Enzo Maresca xác nhận Cole Palmer sẽ không góp mặt trong trận Chelsea tiếp đón Fulham ở vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay (30/8) do chấn thương háng.

Ngôi sao trẻ người Anh gặp vấn đề trong lúc khởi động trước trận gặp West Ham ở vòng trước, buộc phải rút khỏi đội hình xuất phát của Chelsea. Các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Palmer đã dính chấn thương háng. Anh thậm chí không thể tham gia tập luyện trong tuần này. Dự kiến, cầu thủ 23 tuổi khó có khả năng trở lại trước đợt tập trung ĐTQG sắp tới.

Sao trẻ Đức nhận lương khủng ở Newcastle

Nick Woltemade đang hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại Newcastle, và Sky Đức đã tiết lộ các thông tin về hợp đồng của anh.

Tiền đạo trẻ người Đức sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm, với mức thu nhập gần 7 triệu bảng/năm (trước thuế), tương đương khoảng 134.600 bảng/tuần.

ĐT Anh hội quân: HLV Tuchel gạch tên Arnold - Mainoo, Rashford góp mặt
ĐT Anh hội quân: HLV Tuchel gạch tên Arnold - Mainoo, Rashford góp mặt

ĐT Anh vừa công bố đội hình triệu tập cho đợt tập trung FIFA Days tháng 9/2025. Một số ngôi sao của "Tam sư" như Arnold hay Mainoo không có tên trong...

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 02:07 AM (GMT+7)
