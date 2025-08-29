HLV Mourinho bị sa thải, báo Anh và fan "mở lối" đưa trở lại MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Premier League 2025-26 HLV Mourinho Manchester United
Trong vòng ít giờ, hai cựu HLV của MU là Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho bị sa thải. Các tờ báo Anh đều có sự liên hệ với bối cảnh rối ren hiện tại của "Quỷ đỏ".

   

🟥 HLV Mourinho mất việc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trên tài khoản X chính thức, CLB Fenerbahce ra thông báo: “CLB quyết định chia tay HLV Jose Mourinho, người đảm nhận cương vị HLV trưởng từ mùa giải 2024/25. Chúng tôi cảm ơn ông vì những đóng góp và chúc ông thành công trên chặng đường tiếp theo”.

HLV Mourinho bị CLB Fenerbahce sa thải

HLV Mourinho bị CLB Fenerbahce sa thải

HLV Mourinho ký hợp đồng hai năm với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5/2024. Tuy nhiên, thất bại 0-1 tại Estadio da Luz, trong trận play-off giành vé dự Champions League đã khép lại sớm nhiệm kỳ của ông.

Theo báo Spor Arena, quan hệ giữa Mourinho và ban lãnh đạo Fenerbahce đã rạn nứt ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa hè. “Người đặc biệt” liên tục chỉ trích chiến lược chuyển nhượng của CLB:

“Nếu Champions League thực sự quan trọng với CLB, thì lẽ ra phải có động thái chuyển nhượng giữa trận gặp Feyenoord và Benfica. Tôi nghĩ Fenerbahce thậm chí còn không có danh sách mua sắm”, Mourinho nói trước trận lượt về play-off với Benfica.

Đáng chú ý, tin tức này đến chỉ vài giờ sau khi Ole Gunnar Solskjaer – một cựu HLV khác của Man United – cũng bị Besiktas sa thải do bị loại ở vòng play-off Conference League. Solskjaer chỉ tại vị 7 tháng sau khi nhậm chức hồi tháng 1.

⌛ Không ít fan MU mong ngóng Mourinho quay về

Người hâm mộ Manchester United và cả trung lập đang chia sẻ lại một video phỏng vấn Jose Mourinho từ năm ngoái, coi đó như “bằng chứng” rằng ông có thể trở lại Old Trafford.

MU của Amorim vẫn gây thất vọng

MU của Amorim vẫn gây thất vọng

Những bình luận về khả năng tái hợp giữa "Người đặc biệt" và "Quỷ đỏ" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội, ngay sau khi đội bóng dưới quyền Ruben Amorim chịu cú sốc bị loại khỏi League Cup bởi CLB hạng Tư Grimsby.

Trong buổi họp báo hồi tháng 10 năm ngoái, sau trận hòa giữa Fenerbahce và Man United ở Europa League, Mourinho úp mở khả năng trở lại một CLB Ngoại hạng Anh nhóm cuối bảng: “Điều tốt nhất tôi có thể làm khi rời Fenerbahce là tôi sẽ đến một CLB không đá cúp châu Âu. Vậy nên nếu trong hai năm tới có đội bóng nào ở Anh, thuộc nhóm cuối bảng, cần HLV – tôi sẵn sàng”.

Phát biểu này giờ đây đang được fan khắp nước Anh lục lại. Không chỉ CĐV Man United, mà cả Leeds, West Ham và Wolves đều “ghép tên” mình với Mourinho trên mạng xã hội. Một fan United ngắn gọn bình luận: “Thế là Mourinho về lại Man United, đúng không?”

CĐV Quỷ đỏ chia rẽ về “Người đặc biệt” – người từng dẫn dắt đội bóng giai đoạn 2016 - 2018. Tuy nhiên, một bộ phận fan vẫn mong muốn Mourinho trở lại. “Không ai trong đội này chịu nổi áp lực và văn hóa chiến thắng. Chúng ta cần Mourinho trở lại”, một người dùng viết trên mạng xã hội X.

🔥 Fan các đội bóng Anh khác cũng trải thảm đỏ

CĐV các CLB khác cũng tham gia “cà khịa”. Một fan Leeds nói: “Tôi không quan tâm nếu ông ấy khiến chúng tôi xuống hạng, chuyện này cần phải xảy ra”. Một fan West Ham thêm: “Mourinho và West Ham sẽ là combo giải trí tuyệt đối. Hãy để số phận định đoạt”.

HLV Mourinho từng dẫn dắt MU trong quá khứ

HLV Mourinho từng dẫn dắt MU trong quá khứ

Tuần trước, Mourinho thậm chí còn được đồn đoán liên hệ với ghế HLV Nottingham Forest sau khi HLV Nuno Espirito Santo nảy sinh mâu thuẫn với ban lãnh đạo CLB.

Ở tuổi 62, Mourinho vẫn là một trong những chiến lược gia giàu thành tích bậc nhất, với những dấu ấn tại Chelsea, Real Madrid và Inter Milan.

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 18:00 PM (GMT+7)
