Siêu sao Messi và điệu nhảy Tango cuối cùng ở vòng loại World Cup

Ngôi sao 38 tuổi tiết lộ trận đấu gặp Venezuela vào giữa tuần tới trên sân Monumental (Buenos Aires) nhiều khả năng là lần cuối cùng anh được chơi một trận vòng loại World Cup trên sân nhà trong màu áo Argentina.

“Đây sẽ là một trận đấu rất, rất đặc biệt đối với tôi, bởi đây là trận vòng loại cuối cùng”, siêu sao Messi chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau khi cùng Inter Miami giành vé vào chung kết Leagues Cup bằng chiến thắng trước Orlando City. Lời tâm sự giản dị ấy lập tức chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ, bởi ai cũng hiểu ngày Messi rời sân cỏ đang đến gần, và bóng đá thế giới rồi sẽ phải nói lời chia tay với một huyền thoại sống.

Đội tuyển Argentina hiện đã chắc suất dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Cuộc chạm trán Venezuela vào ngày 5-9 vì thế không còn ý nghĩa quyết định về mặt chuyên môn, nhưng lại mang giá trị biểu tượng khổng lồ. Đây là cơ hội để người dân Argentina một lần nữa được chứng kiến siêu sao Messi thi đấu ở vòng loại trên thánh địa Monumental, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc vĩ đại trong sự nghiệp quốc tế của anh. Sau trận này, Albiceleste sẽ hành quân đến Ecuador vào ngày 9-9 để khép lại hành trình vòng loại.

Số 10 của đội tuyển Argentina sẽ đưa gia đình đến xem trận đấu cuối cùng của anh ở vòng loại World Cup 2026 trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Siêu sao Messi chưa chính thức tuyên bố giải nghệ, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo tuyển quốc gia. Khi vòng loại World Cup 2030 khởi tranh vào năm 2027, El Pulga sẽ bước sang tuổi 40.

“Tôi không biết liệu sau trận gặp Venezuela sẽ còn nhiều trận đấu khác hay không, nhưng tôi chắc chắn đây là một kỷ niệm đặc biệt. Gia đình tôi sẽ ở đó: vợ, các con, bố mẹ và anh chị em. Chúng tôi sẽ sống khoảnh khắc ấy hết mình. Điều gì đến tiếp theo, tôi vẫn chưa thể nói trước”, Messi xúc động trải lòng.

Ngay sau tuyên bố ấy, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã nhanh chóng đăng tải thông điệp: “Điệu nhảy cuối cùng sắp diễn ra”, kèm hình ảnh Messi trong màu áo tuyển Argentina. Lời nhắn gợi nhắc đến cụm từ “Last Dance” mà người hâm mộ bóng rổ từng nghe về Michael Jordan, và giờ đây được gắn liền với một Messi đang ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp quốc tế.

Có thể trận tiếp Venezuela vào ngày 5-9, siêu sao Messi sẽ nói lời chia tay người hâm mộ. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cũng tận dụng tính biểu tượng của trận đấu này. Giá vé được đẩy lên mức cao chưa từng có: rẻ nhất khoảng 100 USD, đắt nhất lên tới 500 USD. Dù vậy, dự kiến các khán đài sân Monumental vẫn sẽ chật kín, bởi chẳng người hâm mộ nào muốn bỏ lỡ cơ hội lịch sử để tạm biệt siêu sao Messi trong một trận đấu vòng loại World Cup trên sân nhà.

Chưa hết, người hâm mộ bóng đá Argentina và cộng đồng kiều bào tại Mỹ cũng sẽ sớm được thấy Messi thi đấu. Chủ tịch AFA Claudio Tapia xác nhận Albiceleste có hai trận giao hữu trong kỳ FIFA tháng 10: gặp Venezuela tại Miami và Puerto Rico tại Chicago.

“Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị hậu cần cho World Cup. Thật tuyệt khi đội sẽ được tập luyện ở cơ sở mới của chúng tôi tại Miami trước khi khánh thành chính thức”, ông Tapia chia sẻ. Chủ tịch AFA cũng không quên gửi gắm hy vọng siêu sao Messi sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển ngay cả sau World Cup 2026, dẫn chứng trường hợp Luka Modric vẫn miệt mài thi đấu cho Croatia ở tuổi 39.

Người yêu bóng đá Argentina chưa muốn siêu sao Messi dừng lại. Ảnh: EPA.

“Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào Leo. Tôi hy vọng cậu ấy còn khát khao để tiếp tục cống hiến. Bóng đá thế giới vẫn cần cậu ấy”, Tapia nhấn mạnh.

Riêng ở cấp CLB, siêu sao Messi vẫn cho thấy giá trị không thể thay thế. Sau khi trở lại từ chấn thương cơ dai dẳng hồi tháng 8, anh lập cú đúp để đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup, nơi họ sẽ đối đầu Seattle Sounders. Dù thừa nhận vẫn cảm thấy đôi chút lo lắng về thể trạng, Messi khẳng định anh không muốn vắng mặt ở những trận quan trọng.

“Khi trở lại trước LA Galaxy, tôi vẫn thấy khó chịu, nhưng tôi muốn chơi. Được hiện diện trên sân, đặc biệt ở những trận khó khăn, là điều cực kỳ quan trọng. Trong hiệp một tôi còn chút sợ hãi, nhưng sau đó mọi thứ tốt hơn và tôi cảm thấy tự do hơn”, anh nói.

Chân sút số 1 của tuyển Argentina vẫn không thể thiếu trong màu áo CLB Inter Miami. Ảnh: EPA.

Messi đã từng nhiều lần tuyên bố “giã từ” rồi lại trở lại trong màu áo tuyển quốc gia, nhưng lần này, tất cả đều hiểu lời chia tay đã thật sự đến gần. Một chương sử vàng son với những chức vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 có thể sẽ khép lại sau World Cup 2026.

Nhưng dù tương lai ra sao, trận đấu gặp Venezuela tại Monumental chắc chắn là một đêm ngập tràn cảm xúc, nơi hàng chục ngàn cổ động viên Argentina cùng nhau cất tiếng hát để tri ân và tiễn đưa người đội trưởng huyền thoại của họ.

Sau tất cả, Lionel Messi không chỉ là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, mà còn là niềm tự hào, là hiện thân cho khát vọng và tình yêu bóng đá của cả một dân tộc. Và trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng trên sân nhà sẽ mãi là khoảnh khắc mà người Argentina, cũng như cả thế giới, không bao giờ quên.