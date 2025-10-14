Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Tin mới nhất bóng đá sáng 14/10: Odegaard nghỉ tối thiểu 9 trận cho Arsenal

Tin mới nhất bóng đá sáng 14/10: Martin Odegaard dự kiến nghỉ tối thiểu 9 trận cho Arsenal do chấn thương đầu gối.

Odegaard nghỉ tối thiểu 9 trận cho Arsenal

Chấn thương của Martin Odegaard đã được xác định là chấn thương đầu gối và theo BBC, anh sẽ phải dưỡng thương cho đến sau đợt FIFA Days tháng 11 để có thể thi đấu lại. Tối thiểu Odegaard sẽ vắng mặt 9 trận cho Arsenal.

Martin Odegaard

Martin Odegaard

Zidane bị “mê hoặc” bởi Yamal

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Zinedine Zidane khi được hỏi cầu thủ hiện tại nào khiến ông bị mê hoặc nhất đã chọn Lamine Yamal. “Trước Inter Milan mùa trước ở Champions League tại San Siro, cậu ta làm mọi thứ bằng chính sức mình”, Zidane nói.

Watkins không đá trận gặp Latvia

FA thông báo tiền đạo Ollie Watkins sẽ không thể thi đấu trận gặp Latvia của ĐT Anh đêm thứ Ba trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Watkins bị đau trong một tình huống va vào cột dọc và HLV Thomas Tuchel sẽ không mạo hiểm dùng anh.

Dư luận Ghana phản đối Nketiah & Hudson-Odoi có thể lên tuyển

Sau khi ĐT Ghana đoạt vé dự World Cup 2026, Bộ trưởng Bộ Thể thao & Giải trí Kofi Adams của nước này đã cho biết LĐBĐ Ghana sẽ để ngỏ cửa với khả năng triệu tập Eddie Nketiah và Callum Hudson-Odoi cho vòng chung kết do hai cầu thủ đá tại Anh này có gốc Ghana. Tuy nhiên nhiều fan Ghana đã bày tỏ sự bất bình do 2 cầu thủ này chưa từng tỏ ra quan tâm tới ĐTQG cho đến bây giờ và cũng không thèm vác mặt đi đá vòng loại.

Bremer phải phẫu thuật

Tin rất xấu cho Juventus khi trung vệ Bremer đã bị rách sụn chêm ở đầu gối trái và sẽ phải làm phẫu thuật. Dự kiến anh sẽ phải nghỉ hơn 1 tháng và Juventus sẽ mất đi trung vệ chủ lực của đội trong thời gian tới, trong đó có trận gặp Real Madrid ngày 22/10 ở Champions League.

