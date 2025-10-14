Tin mới nhất bóng đá sáng 14/10: Odegaard nghỉ tối thiểu 9 trận cho Arsenal

Odegaard nghỉ tối thiểu 9 trận cho Arsenal

Chấn thương của Martin Odegaard đã được xác định là chấn thương đầu gối và theo BBC, anh sẽ phải dưỡng thương cho đến sau đợt FIFA Days tháng 11 để có thể thi đấu lại. Tối thiểu Odegaard sẽ vắng mặt 9 trận cho Arsenal.

Martin Odegaard

Zidane bị “mê hoặc” bởi Yamal

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Zinedine Zidane khi được hỏi cầu thủ hiện tại nào khiến ông bị mê hoặc nhất đã chọn Lamine Yamal. “Trước Inter Milan mùa trước ở Champions League tại San Siro, cậu ta làm mọi thứ bằng chính sức mình”, Zidane nói.

Watkins không đá trận gặp Latvia

FA thông báo tiền đạo Ollie Watkins sẽ không thể thi đấu trận gặp Latvia của ĐT Anh đêm thứ Ba trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Watkins bị đau trong một tình huống va vào cột dọc và HLV Thomas Tuchel sẽ không mạo hiểm dùng anh.

Dư luận Ghana phản đối Nketiah & Hudson-Odoi có thể lên tuyển

Sau khi ĐT Ghana đoạt vé dự World Cup 2026, Bộ trưởng Bộ Thể thao & Giải trí Kofi Adams của nước này đã cho biết LĐBĐ Ghana sẽ để ngỏ cửa với khả năng triệu tập Eddie Nketiah và Callum Hudson-Odoi cho vòng chung kết do hai cầu thủ đá tại Anh này có gốc Ghana. Tuy nhiên nhiều fan Ghana đã bày tỏ sự bất bình do 2 cầu thủ này chưa từng tỏ ra quan tâm tới ĐTQG cho đến bây giờ và cũng không thèm vác mặt đi đá vòng loại.

Bremer phải phẫu thuật

Tin rất xấu cho Juventus khi trung vệ Bremer đã bị rách sụn chêm ở đầu gối trái và sẽ phải làm phẫu thuật. Dự kiến anh sẽ phải nghỉ hơn 1 tháng và Juventus sẽ mất đi trung vệ chủ lực của đội trong thời gian tới, trong đó có trận gặp Real Madrid ngày 22/10 ở Champions League.