Ngoại hạng Anh náo loạn vì quy định mới: Dàn sao dễ tháo chạy, mất vị thế số 1

⚖️ Đề xuất "trần lương" mới gây tranh cãi tại Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đang xem xét đề xuất mới có thể thay đổi đáng kể cách các đội bóng chi tiêu: áp dụng "trần lương" theo hình thức gọi là "top-to-bottom anchoring".

Theo đề xuất này, số tiền mà một CLB được phép chi cho đội hình – bao gồm lương cầu thủ, HLV trưởng, phí chuyển nhượng (tính theo hình thức khấu hao) và phí cho người đại diện – sẽ bị giới hạn ở mức tối đa gấp 5 lần khoản thu từ bản quyền truyền hình và tiền thưởng của đội xếp cuối bảng.

Dựa trên dữ liệu mùa giải 2023/24, trần chi tiêu dự kiến sẽ rơi vào khoảng 550 triệu bảng. Một số đội bóng lớn có thể vượt quá mức này ngay lập tức nếu quy định được áp dụng. Hình phạt cho hành vi vi phạm lần 2 sẽ là trừ 6 điểm, bên cạnh trừ 1 điểm cho mỗi 6,5 triệu bảng vượt trần.

Đề xuất mới về mức lương trần ở Ngoại hạng Anh khiến các đội bóng, ngôi sao lớn đứng ngồi không yên

⚠️ Nỗi lo mất vị thế giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh

Hai đội bóng thành Manchester – MU và Man City – được cho là phản đối mạnh mẽ đề xuất này. Họ cho rằng điều đó sẽ khiến Ngoại hạng Anh không còn giữ được sức hút với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Một lãnh đạo CLB chia sẻ: "Quy định này sẽ giết chết vị thế giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và mọi nguồn thu từ đó. Chúng tôi như đang bị đưa vào thảm họa mà không hay biết".

Trong khi đó, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu MU cũng lên tiếng phản đối thẳng thừng: "Quy định này sẽ kìm hãm các CLB hàng đầu. Điều tồi tệ nhất là các đội top đầu của Premier League không thể cạnh tranh với Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay PSG – điều đó thật vô lý. Khi ấy, giải đấu này sẽ không còn là số 1 nữa".

💸 Nguy cơ chảy máu nhân tài và sụt giảm doanh thu

Giới chuyên môn lo ngại rằng, với mức trần như vậy, các CLB Anh sẽ không thể cạnh tranh về mức lương với các đội bóng lớn ở châu Âu – những nơi không bị ràng buộc bởi quy định tương tự. Điều này có thể khiến dàn sao như Erling Haaland hay Mohamed Salah rời bỏ Ngoại hạng Anh để đầu quân cho Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Ngoài ra, xu hướng chuyển đến Saudi Arabia – nơi các CLB sẵn sàng chi đậm – cũng có thể tăng mạnh.

Việc mất đi những ngôi sao hàng đầu không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giải đấu mà còn đe dọa nguồn thu từ bản quyền truyền hình – vốn là “mạch sống” của Ngoại hạng Anh. Đồng thời, quy định mới cũng có thể khiến các CLB hạn chế đầu tư vào đội hình, do không thể tiêu vượt quá giới hạn, từ đó làm giảm động lực phát triển dài hạn.

🧾 Phản ứng từ các bên liên quan

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng đây là hình thức “áp trần lương” và có thể gây ra tranh chấp pháp lý nếu được thực thi.

Một số thành viên PFA cho rằng nhiều CLB chưa thực sự hiểu rõ hệ quả từ đề xuất này. Đồng thời, họ lo ngại rằng hệ thống anchoring sẽ khiến các ông chủ hưởng lợi trong ngắn hạn do giảm chi tiêu cho lương và phí chuyển nhượng.

🏟️ Ảnh hưởng đến các giải đấu thấp hơn

Ngoài Ngoại hạng Anh, các nhà phân tích cũng dự báo rằng nếu quy định này được áp dụng, các giải đấu hạng dưới như Championship sẽ phải làm theo để đảm bảo tính đồng bộ. Điều này có thể dẫn đến việc xóa bỏ “tiền bồi thường” (parachute payments) – vốn dành cho các đội vừa xuống hạng để giúp họ duy trì tài chính.

Tuy nhiên, nếu trần lương ở Championship cũng chỉ ở mức 40 triệu bảng (dựa theo hệ số 5), nhiều đội vừa xuống hạng như Leeds, Norwich, Leicester hay Southampton sẽ ngay lập tức vi phạm quy định này.

Hiện tại, một bản dự thảo dài 25 trang về đề xuất trần lương mới đã được trình lên các CLB. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 21/11. Nếu có hơn 2/3 số CLB đồng ý, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ mùa giải sau.