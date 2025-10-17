Bao Phương Vinh thắng áp đảo tại bi-a vô địch thế giới, hàng loạt cao thủ chờ đợi

💪 Bao Phương Vinh thắng áp đảo để vào vòng 16

Ở lượt trận muộn nhất của vòng loại trực tiếp top 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào rạng sáng ngày 17/10 tại Bỉ, Bao Phương Vinh so tài với Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bao Phương Vinh vẫn thể hiện phong độ rất ấn tượng tại giải

Đại diện của Việt Nam nhanh chóng phủ đầu đối thủ bằng những series liên tiếp, trong đó có đường cơ 10 điểm để sớm dẫn 27-7 trong hiệp đầu. Thế trận hiệp 2 vẫn diễn ra một chiều khi Bao Phương Vinh cho thấy phong độ cực cao. Chung cuộc, Phương Vinh thắng 50-28 sau 26 lượt cơ để đi tiếp.

🌟 Nhánh đấu với hàng loạt ngôi sao

Ghi tên mình vào vòng 16, đối thủ tiếp theo của Bao Phương Vinh sẽ là Berkay Karakurt, tay cơ kỳ cựu của Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hạng 17 thế giới.

Nhánh đấu của Bao Phương Vinh có rất nhiều cao thủ

Đáng chú ý, nhánh đấu của Bao Phương Vinh tại giải vô địch thế giới năm nay được đánh giá rất nặng khi có sự góp mặt của hàng loạt cao thủ như Eddy Merckx, Torbjorn Blomdahl, Sameh Sidhom, Marco Zanetti, Jeremy Bury hay Cho Myung Woo.

Bao Phương Vinh là 1 trong 2 đại diện còn lại của Việt Nam tại giải. Trước đó, Trần Thanh Lực cũng giành vé đi tiếp sau khi thắng nhà cựu vô địch thế giới Ryuuji Umeda (Nhật Bản). Thanh Lực nằm ở nhánh đấu còn lại. Tại vòng 16, đối thủ của Thanh Lực sẽ là nhà đương kim vô địch World Cup Martin Horn. Lượt trận này sẽ diễn ra vào tối ngày 17/10.