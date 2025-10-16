Amorim tìm ra công thức tối ưu cho MU, chờ nghênh chiến Liverpool

Amorim tìm được công thức tối ưu

Nếu không có biến động về chấn thương, điều luôn khiến các HLV lo lắng mỗi khi các cầu thủ trở về từ nghĩa vụ quốc gia, HLV Amorim sẽ có trong tay những quân bài ưng ý nhất cho trận đấu mà ông hướng tới mục tiêu giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, điều chưa từng làm được kể từ khi nhậm chức gần một năm trước.

HLV Amorim dường như đã tìm được đội hình mạnh nhất của MU

Chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng trước đã mang lại cho HLV Amorim một “khuôn mẫu” để áp dụng khi làm khách tại Anfield, nơi MU chưa từng thắng kể từ pha lập công duy nhất của Wayne Rooney năm 2016. Đây có thể xem là thời điểm lý tưởng để MU “phá dớp” đó bởi Liverpool đang sa sút với 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ở vị trí thủ môn, không có lý do gì để thay đổi sau màn ra mắt ấn tượng của Senne Lammens. Thủ thành 23 tuổi khiến các CĐV hát vang “Are you Schmeichel in disguise?” (Anh có phải là Schmeichel cải trang không?) nhờ khả năng kiểm soát khu vực và phản xạ chắc chắn.

Hàng thủ 3 người nhiều khả năng vẫn sẽ gồm Leny Yoro, Matthijs De Ligt và Luke Shaw, bộ ba đã giúp MU giữ sạch lưới trước Sunderland. Dù Luke Shaw không đạt phong độ cao như hai người đồng đội, đặc biệt trong các trận thua Man City và Brentford, nhưng anh vẫn là lựa chọn tối ưu ở vị trí trung vệ lệch trái với sự cân bằng và kinh nghiệm dày dạn trong những trận cầu căng thẳng như ở Anfield.

Thứ hạng Đội Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1 MU 14,02 2 Crystal Palace 13,85 3 Arsenal 13,70 4 Liverpool 12,92 5 Chelsea 12,28

Bảng xếp hạng Premier League 2025/26 dựa trên chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG)

Tuyến giữa của HLV Amorim được dự đoán sẽ gồm Amad bên cánh phải, Casemiro và Bruno Fernandes ở trung tâm, cùng Diogo Dalot đảm nhiệm vai trò chạy biên trái. Patrick Dorgu từng vào sân thay Dalot trong hiệp hai trận gặp Sunderland, nhưng Dalot vẫn mang lại nhiều phương án tấn công và phòng ngự hơn.

Đội trưởng Bruno Fernandes dù chưa thật sự bùng nổ trong vai trò tiền vệ lùi sâu mà HLV Amorim đang áp dụng, song anh vẫn là nhân tố then chốt với khả năng di chuyển không ngừng và tầm ảnh hưởng toàn diện. Đây là yếu tố cần thiết để giúp MU kiểm soát thế trận trước Liverpool của HLV Arne Slot.

Mount đá chính, Cunha dự bị?

Mason Mount nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính thay Matheus Cunha sau màn trình diễn ấn tượng trước Sunderland, nơi ngôi sao người Anh ghi bàn và thể hiện năng lượng cùng đẳng cấp vốn có. Cựu sao Chelsea đang dần tìm lại phong độ sau quãng thời gian chấn thương liên miên.

Mount giúp tuyến giữa MU trở nên cân bằng hơn

Trên hàng công, Bryan Mbeumo sẽ tiếp tục giữ vị trí đá chính. Kể từ khi gia nhập MU với mức phí 71 triệu bảng, tiền đạo người Cameroon đã nhanh chóng tạo dấu ấn với tốc độ, sức mạnh và khả năng di chuyển thông minh phía sau hàng thủ đối phương.

Ở vị trí trung phong, tân binh cao 1m95 Benjamin Sesko đang cho thấy dấu hiệu hòa nhập tốt sau khởi đầu chậm chạp. Tiền đạo người Slovenia hướng tới bàn thắng thứ ba liên tiếp khi đối đầu Liverpool, và HLV Amorim kỳ vọng anh sẽ trở thành mũi nhọn đủ sức khiến hàng thủ của đội chủ sân Anfield phải vất vả đối phó. Hàng thủ “Lữ đoàn đỏ” đang bị báo động khi không giữ sạch lưới trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.