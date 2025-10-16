Tin mới nhất bóng đá sáng 16/10: Liverpool đổi ý, quyết giữ chân Federico Chiesa

Liverpool đổi ý, quyết giữ chân Federico Chiesa

Theo nguồn tin từ Football Insider, Liverpool đã thay đổi lập trường về tương lai của Federico Chiesa, khi CLB nay xác định anh sẽ là một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Arne Slot.

Chiesa tỏa sáng trong màu áo Liverpool mùa này

Trước đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhiều tin đồn cho rằng Chiesa sẽ rời Anfield, với hàng loạt đội bóng Serie A bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, quan điểm của "The Reds" đã thay đổi hoàn toàn. Đội chủ sân Anfield không có ý định lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào dành cho tuyển thủ Ý trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Ở mùa giải năm nay, Chiesa đang là một trong những cầu thủ hiệu quả nhất của Liverpool, khi đã góp dấu giày vào 4 bàn thắng chỉ sau 153 phút thi đấu trong 6 trận – minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh tại sân Anfield.

Milan và Juventus muốn đưa Kim Min Jae trở lại Italia

Tương lai của Kim Min Jae tại Bayern Munich đang trở nên mờ mịt sau quãng thời gian vật lộn để giành suất đá chính dưới thời HLV Vincent Kompany.

Trung vệ người Hàn Quốc – người từng là trụ cột của Napoli trong mùa giải vô địch Serie A 2022/23 – hiện đã bị xếp sau Dayot Upamecano và Jonathan Tah trong thứ tự lựa chọn của Bayern. Điều này khiến AC Milan và Juventus nhanh chóng đưa anh vào tầm ngắm trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Tuy nhiên, mức lương 9 triệu euro mỗi năm của Kim Min Jae có thể trở thành rào cản lớn cho khả năng anh trở lại Serie A, bất chấp sự bất mãn ngày càng tăng của cầu thủ này tại nước Đức.

Bốn đội Premier League theo đuổi sao trẻ Dortmund

Trung vệ Almugera Kabar của Borussia Dortmund đã chính thức nộp đơn xin chuyển nhượng rời CLB nước Đức. Cầu thủ 21 tuổi này vẫn chưa ra sân phút nào ở mùa giải năm nay và không nằm trong kế hoạch của HLV Niko Kovac.

Theo truyền thông Đức, Kabar mong muốn được ra đi theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Hiện tại, Brentford cùng ba đội bóng Anh khác đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng đàm phán để sở hữu trung vệ trẻ đầy tiềm năng này.

Monaco tạm hoãn quyết định mua đứt Ansu Fati

Giám đốc thể thao Thiago Scuro của AS Monaco đã quyết định chưa kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 11 triệu euro trong hợp đồng mượn Ansu Fati từ Barcelona.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ chói sáng kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Công quốc theo dạng cho mượn. Dù vậy, ông Scuro nhấn mạnh rằng Fati cần được tạo điều kiện phù hợp để phát triển ổn định và trở thành nhân tố quan trọng lâu dài. Monaco chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của ngôi sao đến từ Barca ở thời điểm thích hợp.

Gerrard từ chối trở lại Rangers vì lo bị biến thành “trò cười”

HLV Steven Gerrard đã từ chối lời mời dẫn dắt Rangers sau khi CLB này sa thải HLV Russell Martin, do lo ngại phải đối mặt với một tình thế “rất khó khăn”.

Huyền thoại của Liverpool từng nằm đầu danh sách ứng viên thay thế tại đội bóng Scotland, nơi anh đã có một nhiệm kỳ thành công trước đây. Tuy nhiên, Gerrard cho rằng việc trở lại vào thời điểm này có thể khiến ông trở thành “trò cười” nếu không thể xoay chuyển tình hình, và vì thế quyết định không nhận lời.