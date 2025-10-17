Cô gái người Mỹ gốc dân tộc H’Mông (Lào) Suni Lee, vận động viên thể dục dụng cụ từng giành HCV Thế vận hội, vừa làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp đầu tiên sải bước trên sàn diễn của Victoria’s Secret (nơi tổ chức nhiều các sự kiện biểu diễn nội y). Màn xuất hiện của cô tại show thời trang đình đám năm 2025 gây chú ý vì vẻ tự tin và phong thái mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt khi thể thao và thời trang cao cấp giao thoa đầy táo bạo.

Suni Lee tỏa sáng trên sàn diễn thời trang gợi cảm

🥇 VĐV Olympic viết lại lịch sử thời trang

Suni Lee, biểu tượng của nghị lực và bản lĩnh bước lên sàn diễn trong trang phục của dòng Victoria’s Secret PINK, gồm áo crop top hồng, quần short đen và đôi cánh thiên thần nhẹ nhàng phía sau. Với nụ cười rạng rỡ, dáng đi vững vàng và thần thái tự tin, cô khiến hàng nghìn khán giả trong khán phòng lẫn người xem toàn cầu phải dõi theo.

Không chỉ đơn thuần là một phần trình diễn, màn ra mắt của cô mang ý nghĩa phá vỡ ranh giới, lần đầu tiên một vận động viên đỉnh cao đứng ngang hàng các siêu mẫu danh tiếng trên sàn diễn mang tính biểu tượng toàn cầu.

Các chuyên gia thời trang đánh giá cao sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và vẻ đẹp nữ tính mà Suni mang lại, coi đây là “luồng gió mới” cho làng mốt thế giới.

Sự kiện năm 2025 còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi huyền thoại như Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, cùng những gương mặt trẻ như Angel Reese, ngôi sao bóng rổ WNBA, hay Iris Law. Trong đó, Suni Lee trở thành điểm sáng đặc biệt, đại diện cho một hình ảnh mới của thời trang, đa dạng, mạnh mẽ và truyền cảm hứng.

Suni Lee giành HCV Olympic Paris 2024 nội dung đồng đội toàn năng nữ môn TDDC

🌟 Mạng xã hội bùng nổ

Sau show diễn, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho Suni Lee. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô “chuyển sân” từ sàn thể dục dụng cụ sang sàn runway một cách tự tin, bản lĩnh. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận khán giả đặt câu hỏi liệu cô có phù hợp với “chuẩn thiên thần” truyền thống của thương hiệu hay không.

Mặc cho những ý kiến trái chiều, đa số người hâm mộ đồng tình rằng đây là một khoảnh khắc truyền cảm hứng, đặc biệt với các cô gái trẻ gốc Á và cộng đồng H’Mông tại Mỹ, những người từng ít có đại diện trên các sân khấu toàn cầu như vậy.