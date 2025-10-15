Tin mới nhất bóng đá sáng 15/10: Nhân vật đặc biệt của MU qua đời

Nhân vật đặc biệt của MU qua đời

Theo Sun Sports, Marin Zdravkov Lavidzhov, một trong những cổ động viên cuồng nhiệt của MU vừa qua đời ở tuổi 62. Zdravkov bắt đầu dành tình yêu cho "Quỷ đỏ" sau chức vô địch Champions League 1998/99. Kể từ đó, ông bỏ tiền để sưu tầm nhiều món đồ lưu niệm về MU và trưng bày tại nhà riêng, thậm chí xăm logo đội bóng lên trán.

Hành động giúp Lavidzhov nổi tiếng trên toàn thế giới là dành 15 năm để vận động chính quyền cho ông đôi tên thành Manchester Zdravkov Levidzhov-United. Sau khi nhận tin dữ, người phát ngôn của MU cũng lên tiếng chia buồn với gia đình Zdravkov.

Manchester Zdravkov Levidzhov-United, fan cuồng nhiệt bậc nhất của MU qua đời

Man City, Arsenal so kè Real săn trung vệ Bundesliga

Theo tờ Bild (Đức), trung vệ thuộc biên chế Frankfurt, Nathaniel Brown đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt "ông lớn" châu Âu gồm Man City, Arsenal, Real Madrid và AC Milan. Phía Frankfurt cũng nhận thức được sức hút từ cầu thủ 22 tuổi, đồng thời sẵn sàng chào bán anh với giá 60 triệu euro ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Sao Ngoại hạng Anh cân nhắc đổi quốc tịch, có cơ hội dự World Cup

Theo chuyên gia bóng đá châu Phi Saddick Adams, tiền đạo Eddie Nketiah của Crystal Palace đang cân nhắc chuyển sang thi đấu cho ĐT Ghana, quê hương của bố mẹ. Trong quá khứ, cầu thủ 26 tuổi từng thi đấu 1 trận cho ĐT Anh vào năm 2023 (trận giao hữu gặp Australia). Đáng chú ý, Ghana là một trong những đại diện châu Phi vừa chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Van Dijk bị chê không có tố chất thủ lĩnh

Chia sẻ với trang Ziggo Sport, huyền thoại bóng đá Hà Lan, Marco Van Basten đã thẳng thừng tuyên bố, Virgil Van Dijk không có tố chất để làm thủ lĩnh ở Liverpool lẫn ĐT Hà Lan, bất chấp anh vẫn là trung vệ giỏi:

"Van Dijk là cầu thủ tuyệt vời, có lẽ là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy sở hữu khả năng không chiến, tốc độ, thể hình lẫn tầm nhìn tốt. Tuy nhiên, cậu ấy không phải mẫu thủ lĩnh dẫn dắt đội bóng. Hy vọng HLV Arne Slot có thể giúp cậu ấy sáng suốt hơn trong vai trò này ở Liverpool".