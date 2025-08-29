Singapore 'kháng cáo' thành công, được tham dự bóng đá nam SEA Games 33

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Singapore 'kháng cáo' thành công, được tham dự bóng đá nam SEA Games 33

Sự kiện: SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Đội tuyển U22 Singapore đã được trao quyền tham dự SEA Games 33 sau khi kháng cáo thành công lên Hội đồng Olympic Quốc gia (SNOC).

Singapore &#39;kháng cáo&#39; thành công, được tham dự bóng đá nam SEA Games 33 - 1

Sự việc trở nên phức tạp khi trong đợt đăng ký sơ bộ với ban tổ chức SEA Games 33, Hội đồng Olympic Singapore không điền tên đội U22 tham dự nội dung bóng đá nam. Bên cạnh đó, Singapore cũng không cử đội tuyển nữ hay các đội futsal nam và nữ đến Thái Lan tranh tài. Động thái này cho thấy Singapore đứng ngoài cuộc hoàn toàn ở môn bóng đá.

Singapore đối diện nguy cơ lần đầu vắng mặt ở đấu trường SEA Games kể từ năm 1969. Nghĩa là 56 năm thì họ mới không góp mặt ở nội dung được quan tâm nhất các kỳ đại hội: Bóng đá nam.

Động thái này có liên quan tới chuỗi kết quả sa sút của đội U22 đảo quốc sư tử. SEA Games 32, U22 Singapore xếp cuối bảng, đứng dưới cả Lào. Tại vòng bảng, họ thảm bại trước Malaysia 0-7. 1 năm trước đó, Singapore cũng hứng chịu tỷ số 0-7 khi gặp Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á. Kể từ 2022 tới nay, Singapore đã không còn góp mặt ở giải U23 Đông Nam Á nữa.

Singapore &#39;kháng cáo&#39; thành công, được tham dự bóng đá nam SEA Games 33 - 2

Những kết quả đó phản ánh sự yếu kém trầm trọng của bóng đá trẻ đảo quốc sư tử. Và SNOC có lý do để rút đội U22 ra khỏi danh sách dự SEA Games 33 bất kể đối diện với chỉ trích dữ dội.

Nhưng trong những nỗ lực cuối cùng, chủ tịch LĐBĐ Singapore, Forrest Li, đã lật ngược tình thế. SNOC thông báo: "Đội tuyển bóng đá nam U22 Singapore sẽ tham gia cùng 762 vận động viên được tuyển chọn vào đầu tháng này, nâng tổng số vận động viên của Singapore lên 980 người ở 48 môn thể thao - con số lớn nhất trong lịch sử SEA Games".

Chủ tịch LĐBĐ Singapore, Forrest Li, chính là nhân vật có ảnh hưởng nhất ở quyết định này. Ông cam kết hợp tác với SNOC để “đảm bảo sự tham gia của đội tuyển”, đồng thời đưa ra những bằng chứng cho thấy Singapore có sự chuẩn bị và tiến bộ để sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 33.

Vì sao vừa thua Việt Nam cả 2 trận, Thái Lan vẫn tin sẽ vô địch SEA Games?
Vì sao vừa thua Việt Nam cả 2 trận, Thái Lan vẫn tin sẽ vô địch SEA Games?

ANTD.VN - Thái Lan không nặng nề việc thua cả 2 lần trước Việt Nam và chỉ xếp hạng tư chung cuộc AFF Cup nữ 2025, bởi SEA Games 33 trên sân nhà mới là...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 11:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN