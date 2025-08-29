Singapore 'kháng cáo' thành công, được tham dự bóng đá nam SEA Games 33

Sự việc trở nên phức tạp khi trong đợt đăng ký sơ bộ với ban tổ chức SEA Games 33, Hội đồng Olympic Singapore không điền tên đội U22 tham dự nội dung bóng đá nam. Bên cạnh đó, Singapore cũng không cử đội tuyển nữ hay các đội futsal nam và nữ đến Thái Lan tranh tài. Động thái này cho thấy Singapore đứng ngoài cuộc hoàn toàn ở môn bóng đá.

Singapore đối diện nguy cơ lần đầu vắng mặt ở đấu trường SEA Games kể từ năm 1969. Nghĩa là 56 năm thì họ mới không góp mặt ở nội dung được quan tâm nhất các kỳ đại hội: Bóng đá nam.

Động thái này có liên quan tới chuỗi kết quả sa sút của đội U22 đảo quốc sư tử. SEA Games 32, U22 Singapore xếp cuối bảng, đứng dưới cả Lào. Tại vòng bảng, họ thảm bại trước Malaysia 0-7. 1 năm trước đó, Singapore cũng hứng chịu tỷ số 0-7 khi gặp Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á. Kể từ 2022 tới nay, Singapore đã không còn góp mặt ở giải U23 Đông Nam Á nữa.

Những kết quả đó phản ánh sự yếu kém trầm trọng của bóng đá trẻ đảo quốc sư tử. Và SNOC có lý do để rút đội U22 ra khỏi danh sách dự SEA Games 33 bất kể đối diện với chỉ trích dữ dội.

Nhưng trong những nỗ lực cuối cùng, chủ tịch LĐBĐ Singapore, Forrest Li, đã lật ngược tình thế. SNOC thông báo: "Đội tuyển bóng đá nam U22 Singapore sẽ tham gia cùng 762 vận động viên được tuyển chọn vào đầu tháng này, nâng tổng số vận động viên của Singapore lên 980 người ở 48 môn thể thao - con số lớn nhất trong lịch sử SEA Games".

Chủ tịch LĐBĐ Singapore, Forrest Li, chính là nhân vật có ảnh hưởng nhất ở quyết định này. Ông cam kết hợp tác với SNOC để “đảm bảo sự tham gia của đội tuyển”, đồng thời đưa ra những bằng chứng cho thấy Singapore có sự chuẩn bị và tiến bộ để sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 33.