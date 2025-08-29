Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
02/09/2025

ĐT Anh hội quân: HLV Tuchel gạch tên Arnold - Mainoo, Rashford góp mặt

Sự kiện: World Cup 2026 Marcus Rashford Đội tuyển Anh
ĐT Anh vừa công bố đội hình triệu tập cho đợt tập trung FIFA Days tháng 9/2025. Một số ngôi sao của "Tam sư" như Arnold hay Mainoo không có tên trong danh sách của HLV Thomas Tuchel.

🟥 Arnold bị HLV Tuchel gạch tên

Trent Alexander-Arnold đã bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp tới, trong khi những cái tên trẻ như Adam Wharton và Djed Spence lại được trao cơ hội.

“Tam Sư” sẽ tiếp Andorra tại Villa Park ngày 6/9 trước khi hành quân đến Serbia ngày 9/9, và quyết định loại bỏ ngôi sao chạy cánh phải được xem là bước đi táo bạo của Tuchel.

Tuyển Anh triệu tập đội hình

Tuyển Anh triệu tập đội hình

Với Alexander-Arnold – người vừa rời Liverpool để khoác áo Real Madrid mùa hè này – đây là một cú sốc thực sự. Chỉ vài tháng sau khi dũng cảm thử sức tại La Liga, anh đã phải đối diện những dấu hỏi lớn về cả vị trí ở CLB lẫn tương lai trong màu áo đội tuyển. Cầu thủ 25 tuổi đá chính trận mở màn của Real Madrid nhưng bị rút ra ở phút 68. Trong trận kế tiếp, Arnold phải ngồi dự bị trước khi được tung vào sân hiệp hai ở chiến thắng 3-0 trước Oviedo.

Thực tế, quyết định của Tuchel không hề “cảm tính”. Ngay từ tháng 6, trong các trận gặp Andorra và Senegal, nhà cầm quân người Đức đã công khai bày tỏ lo ngại về khả năng phòng ngự của Arnold: “Tôi thấy cậu ấy nhiều khi quá phụ thuộc vào đóng góp tấn công và chưa chú trọng đủ đến kỷ luật cũng như nỗ lực phòng ngự. Nếu muốn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như ở Liverpool trong màu áo ĐT Anh, cậu ấy cần thực sự nghiêm túc với khía cạnh phòng ngự”.

Rashford góp mặt, Mainoo - Grealish thì không

Ngoài Arnold, một ngôi sao khác là Jack Grealish – tân binh Everton sau khi rời Man City – cũng không được triệu tập, bất chấp việc anh góp công trong cả 2 bàn thắng ở chiến thắng 2-0 trước Brighton. Tiền vệ Kobbie Mainoo - người đang đòi rời Man United để có suất ra sân thường xuyên, cũng vắng mặt ở đợt tập trung lần này.

Tiền vệ trẻ Mainoo từng chơi tốt dưới thời Southgate, nhưng không được HLV Tuchel triệu tập

Tiền vệ trẻ Mainoo từng chơi tốt dưới thời Southgate, nhưng không được HLV Tuchel triệu tập

Ngược lại, tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest) và hậu vệ phải Djed Spence (Tottenham) đã được Tuchel tưởng thưởng cho phong độ ổn định bằng lần đầu góp mặt ở ĐTQG. Marcus Rashford tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập, trong khi Cole Palmer buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Đội hình triệu tập của ĐT Anh

Thủ môn: Jordan Pickford, James Trafford, Dean Henderson

Hậu vệ: Reece James, Marc Guehi, John Stones, Dan Burn, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento, Djed Spence

Tiền vệ: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Adam Wharton, Morgan Rogers, Declan Rice

Tiền đạo: Harry Kane, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford, Ollie Watkins

Theo Hạ My

