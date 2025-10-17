Giải "Siêu Grand Slam" thưởng kếch xù, "chôn vùi" lời phàn nàn của Alcaraz - Djokovic

Sự kiện Six Kings Slam tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, đã trở thành điểm nhấn lớn của mùa giải quần vợt năm 2025 với mức thưởng cực khủng và sự hiện diện của các tay vợt hàng đầu thế giới như Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Taylor Fritz và Stefanos Tsitsipas. Các nhà tổ chức gọi đây là giải "Siêu Grand Slam" mới của quần vợt thế giới.

Thay vì phàn nàn lịch đấu "dày đặc", Alcaraz cảm thấy vui vì Six Kings Slam thi đấu ít ngày, lại tổ chức hoành tráng

💸 Giải thưởng khổng lồ và ảnh hưởng đến lịch thi đấu

Tổng cộng mỗi tay vợt tham dự được nhận 1,5 triệu đô la Mỹ, dù giải không tính điểm cho bảng xếp hạng ATP. Đặc biệt, nhà vô địch của Six Kings Slam sẽ nhận tới 6 triệu USD, mức tiền thưởng cao nhất trong lịch sử quần vợt.

Điều này tạo ra sự đối lập rõ ràng với những lời phàn nàn gần đây của các tay vợt như "Carlos Alcaraz, Novak Djokovic và Alexander Zverev"﻿ về việc lịch thi đấu quá dày đặc và áp lực.

Trong khi đó, tiền thưởng "khủng" và sự kiện được phát sóng trực tiếp trên Netflix giúp "chôn vùi" các ý kiến tiêu cực, mang lại một sự kiện thi đấu với thể thức mới, thoải mái và hấp dẫn hơn.

🏃 Tình trạng thể lực và màn trình diễn đáng chú ý

Alexander Zverev, dù đang gặp vấn đề về lưng, đã ra sân đối đầu với Taylor Fritz nhưng chỉ thi đấu được 59 phút trước khi chịu thua. Tuy nhiên, anh vẫn được nhận 1,5 triệu đô la tiền thưởng.

Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, vẫn thi đấu với chấn thương cổ chân từ cuối tháng 9. Anh đã vượt qua Fritz với tỉ số 6-4, 6-2 để tiến vào chung kết.

Jannik Sinner cũng gây ấn tượng khi loại cả Novak Djokovic với cùng tỉ số 6-4, 6-2 để gặp Alcaraz trong trận chung kết.

🗣️ Lời giải thích từ Alcaraz về lịch thi đấu và sự lựa chọn tham gia

Alcaraz từng lên tiếng về việc lịch thi đấu ATP quá "dày đặc" khiến các tay vợt không có quyền lựa chọn tham gia, mà bị bắt buộc phải chơi hàng loạt giải kéo dài hàng tuần.

Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng Six Kings Slam là một dịp hiếm hoi giúp các tay vợt cảm thấy vui vẻ, thoải mái, chỉ thi đấu 1-2 ngày thay vì một quá trình mệt mỏi kéo dài.

Sau khi tham gia giải ở Riyadh, Alcaraz sẽ cân nhắc có tham dự Masters 1000 Paris (25/10 tới 2/11), ATP Finals (9-16/11) và vòng cuối của Davis Cup (25/11) tại Bologna hay không.