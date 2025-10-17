Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 17/10: Liverpool nhắm Schlotterbeck kế tục Van Dijk

Bản tin bóng đá sáng 17/10: Liverpool đang có ý định mời Nico Schlotterbeck gia nhập để kế tục lâu dài cho Virgil Van Dijk.

Liverpool nhắm Schlotterbeck kế tục Van Dijk

Tờ Bild cho biết Liverpool đang rất quan tâm tới trung vệ Nico Schlotterbeck và họ có thể sẽ tìm cách mua đứt anh luôn trong tháng 1 tới sau khi Giovanni Leoni chấn thương nặng. Tương lai của Schlotterbeck đã trở nên mơ hồ trong khoảng hơn 1 năm qua do hợp đồng sắp hết hạn và anh cũng chưa vội vàng gia hạn, sự quan tâm của Liverpool cho trung vệ này cũng không mới do họ cần người kế tục lâu dài cho Virgil Van Dijk.

Van Dijk &amp;&nbsp;Schlotterbeck

Van Dijk & Schlotterbeck

Chị gái tiết lộ lý do Mbeumo chọn MU

Maeva Gouge, chị gái của tiền đạo Bryan Mbeumo, đã tiết lộ về việc vì sao chân sút này chọn chuyển tới thi đấu cho MU. “Tôi đã nhắn tin cho em và hỏi sao lại là Manchester, vị trí trên BXH của họ đâu có tốt. Em ấy đáp rằng đây là một CLB có thể vực dậy được, và họ có kế hoạch khá thú vị. Bryan đã cam kết đến với họ và em ấy không bao giờ thất hứa”, cô Gouge cho hay.

Pickford gia hạn với Everton

Thủ môn Jordan Pickford sẽ tiếp tục gắn bó với Everton qua bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2029. Thủ môn 31 tuổi này đã giữ vị trí số 1 của mình ở Everton từ khi chuyển tới năm 2017 và tiếp tục là thủ thành bất khả xâm phạm tại CLB xứ Merseyside, ra sân 322 trận và đã 4 lần đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa.

Modric nhận lời trở lại Madrid trong tương lai

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã đề nghị Luka Modric trở lại CLB làm việc trong vai trò đại sứ hoặc làm HLV đội trẻ sau khi anh treo giày. Modric đã nhận lời với ông chủ tịch và hứa sẽ quay lại Madrid sau khi thi đấu cho AC Milan.

HLV Ghana tuyên bố không gọi Nketiah và Hudson-Odoi

Sau khi ĐT Ghana đoạt vé dự World Cup 2026, đã xuất hiện thông tin Eddie Nketiah và Callum Hudson-Odoi vận động để được triệu tập lên đội tuyển này, mặc dù chưa từng đá trận nào cho Ghana (kể cả ở vòng loại) và trước đây chưa từng tỏ ra quan tâm khi được LĐBĐ Ghana liên hệ. Trước hành động kiểu “không làm vẫn muốn có ăn” này, HLV trưởng Otto Addo của tuyển Ghana đáp: “Chúng tôi có niềm tự hào dân tộc. Những kẻ trong quá khứ phớt lờ chúng tôi sẽ không được ngó ngàng đến”.

Tin mới nhất bóng đá tối 16/10: MU đón tin vui, hé lộ thời điểm ra mắt sân mới 2 tỷ bảng
Tin mới nhất bóng đá tối 16/10: MU đón tin vui, hé lộ thời điểm ra mắt sân mới 2 tỷ bảng

Dự án xây sân vận động mới 2 tỷ bảng của MU đang có những bước tiến triển khả quan đáng để hy vọng.

Theo Q.D (Tổng hợp)

