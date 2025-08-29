🔁 Real Betis đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony, chốt điều khoản đặc biệt với MU

Theo thông tin từ tờ El Correo de Andalucía, Real Betis đã gần như hoàn tất việc chiêu mộ Antony từ MU. Giao kèo giữa đôi bên được xây dựng một cách linh hoạt, nhằm phù hợp với giới hạn về quỹ lương của Real Betis. Theo đó, đội bóng Tây Ban Nha không thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng ngay lập tức mà chia nhỏ khoản thanh toán theo thời gian.

Cụ thể, Real Betis trả trước một khoản nhỏ, phần còn lại - khoảng 20 triệu euro cho 50% quyền sở hữu cầu thủ - sẽ được thanh toán vào năm 2026. Hình thức thanh toán hoãn này giúp đội bóng không chịu áp lực tài chính trong ngắn hạn, đồng thời vẫn có được một cầu thủ chất lượng.

MU để Antony tới Betis, nhưng vẫn nắm 50% quyền sở hữu cầu thủ người Brazil

Trong khi đó, nhà báo Manu Colchón (Diario de Sevilla) lí giải rõ hơn về thương vụ đặc biệt này: "Real Betis đã đạt được thỏa thuận miệng với MU về trường hợp của Antony. Đáng chú ý, cầu thủ người Brazil sẽ ra đi theo hình thức chia sẻ quyền sở hữu, mỗi câu lạc bộ nắm giữ 50% quyền sở hữu của anh ấy, trong một thỏa thuận trị giá hơn 20 triệu euro. Được biết, Antony cũng đồng ý giảm lương để đẩy nhanh quá trình hoàn tất thương vụ.

🏡 Antony muốn trở lại Tây Ban Nha

Ngoài ra, Antony đã đồng ý giảm lương trong mùa giải đầu tiên khoác áo Betis, để việc đăng ký cầu thủ diễn ra suôn sẻ theo quy định của La Liga. Trong hợp đồng còn có điều khoản cho phép cầu thủ giữ lại 5% giá trị nếu anh được bán đi trong tương lai.

Nguồn tin từ báo Tây Ban Nha cũng cho biết, thái độ thiện chí của Antony đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy thương vụ diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh việc chấp nhận giảm lương, anh cùng gia đình đã rời khỏi căn biệt thự sang trọng ở Hale và dọn tới một khách sạn 4 sao gần sân bay Manchester, nhằm sẵn sàng rời đi ngay khi Betis đàm phán thành công với MU.

🎥 Betis sẵn sàng công bố "bom tấn"

Theo tiết lộ từ El Correo de Andalucía, những cảnh quay cho video ra mắt chính thức của Antony tại Real Betis đã bắt đầu được ghi hình tại khu phố Triana nổi tiếng ở Seville. Dự kiến, đoạn video này có thể được công bố trong vài giờ tới, đánh dấu việc Antony chính thức gia nhập đội bóng mới.

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, cầu thủ người Brazil sẽ sớm có mặt tại Tây Ban Nha để hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức.

Antony trở thành bản hợp đồng thứ 9 của Betis trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Thương vụ được đánh giá là mảnh ghép quan trọng của HLV Manuel Pellegrini trước khi mùa giải mới bắt đầu.