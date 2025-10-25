Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 25/10: Zirkzee tìm được bến đỗ, muốn rời MU ngay tháng 1

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United

Tiền đạo Joshua Zirkzee đang tỏ ra không hài lòng với tình cảnh “mài ghế dự bị” tại Manchester United và dự định sẽ yêu cầu được ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Zirkzee tìm được bến đỗ, muốn rời MU ngay tháng 1

Tiền đạo Joshua Zirkzee đang tỏ ra không hài lòng với tình cảnh “mài ghế dự bị” tại Manchester United và dự định sẽ yêu cầu được ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Theo talkSPORT, West Ham United đã sẵn sàng mở đường để chân sút người Hà Lan rời Old Trafford.

Zirkzee có thể rời MU trong tháng 1

Zirkzee có thể rời MU trong tháng 1

Kể từ đầu mùa, Zirkzee mới chỉ có tổng cộng 82 phút thi đấu dưới thời HLV Ruben Amorim – con số quá ít ỏi so với kỳ vọng đặt vào anh sau khi cập bến “Quỷ đỏ”. Trong nỗ lực củng cố hàng công, West Ham được cho là rất quan tâm đến việc chiêu mộ Zirkzee và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị ngay trong tháng 1.

HLV Alonso muốn chiêu mộ ngọc quý của Juventus

Theo tiết lộ của người đại diện Giovanni Branchini, HLV Xabi Alonso rất muốn đưa sao trẻ Kenan Yildiz của Juventus về sân Bernabeu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ hiện là cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng khi được hàng loạt CLB châu Âu săn đón.

Yildiz được đôn lên đội một Juventus vào năm 2023 và nhanh chóng tạo dấu ấn đậm nét. Ở mùa giải bùng nổ vừa qua, anh ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo sau 52 trận trên mọi đấu trường, bao gồm cả Cúp Thế giới các CLB. Phong độ ấn tượng giúp cầu thủ sinh năm 2005 trở thành hạt nhân trong kế hoạch xây dựng đội hình vô địch của “Bà đầm già”, với mức định giá lên tới 100 triệu euro.

Bayern Munich gặp gỡ người đại diện của Marc Guehi

Bayern Munich được cho là đã tổ chức cuộc gặp với đại diện của trung vệ Marc Guehi – đội trưởng Crystal Palace – khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang đến gần và hàng loạt “ông lớn” châu Âu bắt đầu nhập cuộc.

Ở tuổi 25, Guehi sẽ được tự do đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1 tới. Trung vệ người Anh đang trở thành mục tiêu nóng trên thị trường khi nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ cả Real Madrid và Liverpool. Tuy nhiên, Bayern là đội đầu tiên thực hiện bước đi cụ thể nhằm chốt thương vụ.

Nguồn tin cho biết, Crystal Palace nhiều khả năng sẽ buộc phải bán Guehi vào tháng 1 để tránh mất trắng, sau khi cầu thủ này từ chối gia hạn hợp đồng. HLV Oliver Glasner cũng đã xác nhận trung vệ người Anh không có ý định ở lại sau mùa hè năm sau, khiến việc ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sao Tây Ban Nha thẳng thắn chỉ trích đồng đội tại Tottenham

Hậu vệ phải Pedro Porro đã công khai bày tỏ sự thất vọng sau trận hòa 0-0 của Tottenham trước AS Monaco ở Champions League. Ngôi sao người Tây Ban Nha thừa nhận anh đã gọi thẳng đồng đội ra để “chấn chỉnh” tinh thần thi đấu, đồng thời cảnh báo đội bóng cần thay đổi thái độ nếu không muốn rơi vào “tình huống tồi tệ” tại đấu trường châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Frank, Tottenham đang thể hiện phong độ đáng khích lệ tại Premier League mùa 2025/26. Sau 8 vòng đấu, “Gà trống” giành 4 chiến thắng, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 14 điểm – ngang bằng Chelsea. Đây là bước tiến lớn so với mùa giải trước, khi đội bóng chỉ cán đích ở vị trí thứ 17.

Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, "Spurs" đang gặp khó. Sau khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng trong trận gặp Villarreal, đội bóng Bắc London đã để hòa hai trận liên tiếp: 2-2 trước Bodo/Glimt và mới nhất là trận hòa không bàn thắng với Monaco.

HLV Arteta xác nhận chấn thương của Gabriel

HLV Mikel Arteta vừa mang đến tin không vui cho người hâm mộ Arsenal khi xác nhận trung vệ Gabriel Magalhaes gặp chấn thương và có thể phải ngồi ngoài trong thời gian tới. Sự cố xảy ra trong chiến thắng 4-0 của “Pháo thủ” trước Atletico Madrid tại Champions League hồi giữa tuần.

Gabriel buộc phải rời sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Cristian Mosquera sau một pha va chạm khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Phát biểu trước thềm cuộc đối đầu Crystal Palace, Arteta cho biết: “Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình của Gabriel. Hiện tại, chưa thể đưa ra khung thời gian cụ thể, nhưng chúng tôi hy vọng đó không phải là điều nghiêm trọng".

CLB Anh 158 tuổi phá sản vì nợ 1 triệu bảng, ông chủ người Thái tủi hổ rời đi
CLB Anh 158 tuổi phá sản vì nợ 1 triệu bảng, ông chủ người Thái tủi hổ rời đi

Sheffield Wednesday, đội bóng có 158 tuổi đời tại Anh, vừa phải nộp đơn xin phá sản do chủ tịch người Thái Lan không giải quyết được món nợ với cơ...

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

25/10/2025 01:37 AM (GMT+7)
