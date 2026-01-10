Tin mới nhất bóng đá sáng 10/1: Fletcher nhiều khả năng dẫn dắt derby Manchester

Fletcher nhiều khả năng dẫn dắt derby Manchester

Theo tin mới nhất từ Athletic, HLV Darren Fletcher nhiều khả năng sẽ được Man United cho dẫn dắt tới tận trận derby Manchester (17/1). Nguyên nhân là bởi "Quỷ đỏ" muốn có thêm thời gian để phỏng vấn kỹ các ứng viên. Nguồn tin cho biết MU đã tiếp xúc với Carrick và sẽ gặp riêng Ole Gunnar Solskjaer trong ngày thứ bảy (10/1).

Darren Fletcher

Ajax muốn chiêu mộ con trai của Ibrahimovic

Theo báo chí Hà Lan, Ajax đang đàm phán chiêu mộ con trai của Zlatan Ibrahimovic từ AC Milan. Năm nay 19 tuổi, Maximilian chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh. Nguồn tin cho biết Ajax muốn mượn rồi mua đứt ở mùa sau.

HLV Rosenior giải thích vì sao Chelsea hay nhận thẻ đỏ

Nói về vấn đề Chelsea đang là đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất Ngoại hạng Anh, HLV Liam Rosenior chia sẻ. "Đây là một trong những vấn đề tôi cần phải giúp các cầu thủ cải thiện. Tôi đã nói chuyện với từng người để làm rõ vấn đề. Tôi nghĩ những sai lầm ấy tới từ nhiệt huyết. Họ đều muốn thắng và thiếu đi sự bình tĩnh. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh hơn".

Dembele bất ngờ từ chối PSG

Theo báo chí Pháp, Ousmane Dembele vừa từ chối gia hạn hợp đồng với PSG. Được biết, đội bóng thành Paris đưa ra mức lương lên tới 30 triệu euro/mùa cho chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng 2025". Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Dembele muốn nhận mức lương 60 triệu euro/mùa.

Arsenal liên tục đàm phán gia hạn

Theo báo chí Anh, Arsenal đã gia hạn thành công với Bukayo Saka tới năm 2031 và chỉ chờ ngày công bố. Hiện tại, họ đang tiếp tục đàm phán gia hạn thêm với 3 cầu thủ khác là Declan Rice, Jurrien Timber và Kai Havertz. Trong đó, trọng điểm hướng tới trường hợp của Declan Rice.