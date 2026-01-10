Tin mới nhất bóng đá sáng 10/1: Fletcher nhiều khả năng dẫn dắt derby Manchester

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 10/1: Fletcher nhiều khả năng dẫn dắt derby Manchester

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV Darren Fletcher nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạm quyền trong trận derby thành Manchester sắp tới.

Fletcher nhiều khả năng dẫn dắt derby Manchester

Theo tin mới nhất từ Athletic, HLV Darren Fletcher nhiều khả năng sẽ được Man United cho dẫn dắt tới tận trận derby Manchester (17/1). Nguyên nhân là bởi "Quỷ đỏ" muốn có thêm thời gian để phỏng vấn kỹ các ứng viên. Nguồn tin cho biết MU đã tiếp xúc với Carrick và sẽ gặp riêng Ole Gunnar Solskjaer trong ngày thứ bảy (10/1).

Darren Fletcher

Darren Fletcher

Ajax muốn chiêu mộ con trai của Ibrahimovic

Theo báo chí Hà Lan, Ajax đang đàm phán chiêu mộ con trai của Zlatan Ibrahimovic từ AC Milan. Năm nay 19 tuổi, Maximilian chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh. Nguồn tin cho biết Ajax muốn mượn rồi mua đứt ở mùa sau. 

HLV Rosenior giải thích vì sao Chelsea hay nhận thẻ đỏ

Nói về vấn đề Chelsea đang là đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất Ngoại hạng Anh, HLV Liam Rosenior chia sẻ. "Đây là một trong những vấn đề tôi cần phải giúp các cầu thủ cải thiện. Tôi đã nói chuyện với từng người để làm rõ vấn đề. Tôi nghĩ những sai lầm ấy tới từ nhiệt huyết. Họ đều muốn thắng và thiếu đi sự bình tĩnh. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh hơn".

Dembele bất ngờ từ chối PSG

Theo báo chí Pháp, Ousmane Dembele vừa từ chối gia hạn hợp đồng với PSG. Được biết, đội bóng thành Paris đưa ra mức lương lên tới 30 triệu euro/mùa cho chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng 2025". Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Dembele muốn nhận mức lương 60 triệu euro/mùa.

Arsenal liên tục đàm phán gia hạn

Theo báo chí Anh, Arsenal đã gia hạn thành công với Bukayo Saka tới năm 2031 và chỉ chờ ngày công bố. Hiện tại, họ đang tiếp tục đàm phán gia hạn thêm với 3 cầu thủ khác là Declan Rice, Jurrien Timber và Kai Havertz. Trong đó, trọng điểm hướng tới trường hợp của Declan Rice. 

Tin mới nhất bóng đá tối 9/1: Roy Keane muốn MU chiêu mộ HLV của Newcastle
Tin mới nhất bóng đá tối 9/1: Roy Keane muốn MU chiêu mộ HLV của Newcastle

Cựu danh thủ Roy Keane tin rằng HLV Eddie Howe sẽ là chiến lược gia phù hợp nhất dành cho MU sau khi họ sa thải Amorim.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/01/2026 06:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN