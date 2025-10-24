HLV Slot giải thích nguyên nhân Salah sa sút, nói về trận thua MU
HLV Arne Slot đã có buổi họp báo trước chuyến làm khách của Liverpool trên sân Brentford trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh (2h, 26/10).
"Frimpong đang trong tình trạng không tốt. Cậu ấy chắc chắn sẽ không thể thi đấu hôm nay, ngày mai hay cả tuần tới. Chấn thương gân kheo này sẽ cần thêm thời gian để hồi phục.
Isak thì không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là một dấu hỏi cho cuối tuần này, chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình tiến triển ra sao. Trường hợp của Gravenberch cũng tương tự.
Gravenberch đã không cùng đội di chuyển đến Frankfurt (ở Cúp C1). Hôm nay toàn đội lại tập trung trở lại, hôm qua cũng vậy nhưng đó là ngày chúng tôi phải di chuyển. Hãy xem hôm nay tình hình của cậu ấy thế nào".
"Tôi thấy hơi buồn cười một chút, pha kiến tạo thứ hai của cậu ấy trước Frankfurt thì được tính là ‘assist’, nhưng tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-1 trước MU thì lại không, trong khi đó là pha bóng khó thực hiện hơn nhiều so với trận thắng 5-1.
Nhìn chung, màn trình diễn của cậu ấy rất ấn tượng và người hâm mộ Liverpool rõ ràng thích điều đó. Chúng tôi đã thấy nhiều khoảnh khắc tương tự từ cậu ấy rồi.
Khi bạn thua một trận, người ta chỉ tập trung vào những điều tiêu cực. Nhưng khi thắng 5-1 và ghi hai bàn từ tình huống cố định, mọi người lại nói về những pha tấn công mạch lạc từ bóng sống.
Trước MU, chúng tôi tạo ra lượng cơ hội tương tự, chỉ khác hôm đó ở chỗ chúng tôi không thủng lưới từ tình huống cố định và lại ghi được hai bàn từ những pha bóng như thế".
"Vấn đề không chỉ nằm ở các bản hợp đồng mới, mà là việc chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Đâu là đội hình mạnh nhất ư? Điều đó phụ thuộc vào đối thủ, phong độ của từng cầu thủ và sự kết nối giữa họ.
Hãy nhìn vào các CLB lớn trên thế giới, họ đều có nhiều hơn 11 cầu thủ có thể đá chính mà không làm suy giảm chất lượng đội bóng.
Tôi đã lường trước rằng, sau nhiều thay đổi trong mùa hè vừa qua, dù có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, đội vẫn cần thời gian để phát triển và thích nghi với nhau. Sẽ có những giai đoạn khó khăn trong mùa giải, đặc biệt là khi lịch thi đấu dày đặc, chúng tôi phải chơi năm trong sáu trận gần nhất trên sân khách".
"Đây là giai đoạn khó khăn với tất cả chúng tôi. Không ai quen với việc thua liên tiếp, đặc biệt là những cầu thủ đã gắn bó với CLB trong nhiều năm. Ngay cả các tân binh cũng cảm nhận rõ áp lực, bởi chúng tôi khởi đầu mùa giải với bảy chiến thắng liên tiếp.
Có lẽ trong suốt thời gian khoác áo Liverpool, Salah luôn chơi cùng Trent (Alexander Arnold). Vì vậy, việc cậu ấy ra đi có thể ảnh hưởng phần nào. Salah vẫn thường xuyên xuất hiện ở những vị trí thuận lợi để ghi bàn, nhưng có lẽ với Trent trên sân thì cơ hội ấy đến nhiều hơn.
Dù sao đi nữa, khi có nhiều thay đổi trong mùa hè, bạn cần thời gian để xây dựng lại sự gắn kết, và Salah cũng không phải ngoại lệ".
"Đó thực sự là lời khen dành cho HLV đối phương khi họ tìm ra cách để đối phó với chúng tôi, nhưng có lẽ điều đó đã không được hiểu đúng theo ý tôi muốn nói. Chúng tôi đối đầu với một đội bóng có kế hoạch thi đấu rất rõ ràng. Có một số tranh cãi về những gì tôi nói sau trận (thua MU), nhưng thực ra đó là một lời khen. Họ chơi khối thấp, dùng nhiều đường bóng dài, và tôi chỉ đang giải thích lý do tại sao trận đấu lại trở nên khó khăn như vậy.
Ý tôi là mọi người chỉ đang tập trung vào một vài khía cạnh... hãy nhìn cách chúng tôi chơi hiệp hai trước Frankfurt và hiệp một trước MU, mức độ kiểm soát là như nhau. Nhưng tỷ số lại khiến mọi thứ trông khác đi.
Về lối chơi mở, chúng tôi là đội tạo ra nhiều cơ hội nhất. Nhưng chúng tôi cũng để thủng lưới nhiều hơn mức tôi mong muốn, vì quá thường xuyên phải rơi vào thế rượt đuổi. Khi dẫn 3-1 trước Frankfurt, chúng tôi gần như không để đối thủ có thêm cơ hội nào.
Điểm khác biệt lớn nhất mùa này là những phong cách thi đấu mà chúng tôi đối mặt. 178 đường bóng dài trong 7 trận đầu Premier League, rồi tới 59 đường chuyền dài khi gặp MU. Cách để phá vỡ kiểu chơi đó là nhờ khoảnh khắc thiên tài hoặc một tình huống cố định".
"Tôi chưa từng đề cập đến điều này trước đây, dù thực ra nó đã quá rõ ràng, họ đã làm như vậy từ khá lâu rồi. Lý do là tôi không chắc liệu mọi HLV đều nhận ra điều đó hay chưa. Nhưng đến một thời điểm, mọi thứ trở nên quá hiển nhiên, ai cũng thấy.
Điều tích cực là chúng tôi vẫn tạo ra được nhiều cơ hội. Gặp Crystal Palace hay MU, cả hai đều chơi khối đội hình thấp, nhưng chúng tôi vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Không nhiều trận kể từ khi tôi đến mà Liverpool tạo ra được nhiều cơ hội đến vậy trước hệ thống 5-4-1.
Chúng tôi đã phải điều chỉnh một vài chi tiết. Frankfurt cũng dùng 5-4-1, và chúng tôi lại phải thay đổi cách tiếp cận. Man City đã quen với kiểu đối thủ như thế này suốt nhiều năm qua, và họ rất giỏi trong việc chơi ở không gian hẹp, đó chính là điều mà chúng tôi cần cải thiện".
"Nếu bạn để thua vài trận liên tiếp, bạn phải không ngừng nhắc nhở các cầu thủ rằng họ vẫn đang đi đúng hướng.
Hiện tại, chúng tôi đang trải qua giai đoạn mà chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là sẽ phải nhận bàn thua. Còn để ghi được bàn, chúng tôi phải làm đúng hoàn hảo cả mười trên mười chi tiết, và rõ ràng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy.
Chúng tôi cũng đã gặp những khoảnh khắc thiếu may mắn, chẳng hạn như có cầu thủ bị nằm sân và phải thủ trong thế 10 người, rồi bị ghi bàn".
"Tôi không chắc đó có phải là vấn đề về cảm giác bóng hay không. Nói chung, cầu thủ nào rồi cũng có lúc bỏ lỡ cơ hội, họ cũng chỉ là con người thôi. Chúng ta vốn không quen thấy Salah phung phí cơ hội, nhất là trong vài trận liên tiếp, nhưng những chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra.
Điều quan trọng là Salah luôn biết cách ghi bàn cho CLB này. Tôi không hề lo lắng về việc cậu ấy sẽ ghi bàn trở lại, vì đó là điều Salah đã làm suốt cả sự nghiệp của mình, và tôi tin cậu ấy sẽ sớm làm lại điều đó".
