HLV Slot giải thích nguyên nhân Salah sa sút, nói về trận thua MU

HLV Slot làm rõ phát ngôn ám chỉ MU chơi "tiêu cực"

"Đó thực sự là lời khen dành cho HLV đối phương khi họ tìm ra cách để đối phó với chúng tôi, nhưng có lẽ điều đó đã không được hiểu đúng theo ý tôi muốn nói. Chúng tôi đối đầu với một đội bóng có kế hoạch thi đấu rất rõ ràng. Có một số tranh cãi về những gì tôi nói sau trận (thua MU), nhưng thực ra đó là một lời khen. Họ chơi khối thấp, dùng nhiều đường bóng dài, và tôi chỉ đang giải thích lý do tại sao trận đấu lại trở nên khó khăn như vậy.

Ý tôi là mọi người chỉ đang tập trung vào một vài khía cạnh... hãy nhìn cách chúng tôi chơi hiệp hai trước Frankfurt và hiệp một trước MU, mức độ kiểm soát là như nhau. Nhưng tỷ số lại khiến mọi thứ trông khác đi.

Về lối chơi mở, chúng tôi là đội tạo ra nhiều cơ hội nhất. Nhưng chúng tôi cũng để thủng lưới nhiều hơn mức tôi mong muốn, vì quá thường xuyên phải rơi vào thế rượt đuổi. Khi dẫn 3-1 trước Frankfurt, chúng tôi gần như không để đối thủ có thêm cơ hội nào.

Điểm khác biệt lớn nhất mùa này là những phong cách thi đấu mà chúng tôi đối mặt. 178 đường bóng dài trong 7 trận đầu Premier League, rồi tới 59 đường chuyền dài khi gặp MU. Cách để phá vỡ kiểu chơi đó là nhờ khoảnh khắc thiên tài hoặc một tình huống cố định".