Haaland ghi bàn ầm ầm, Man City vẫn lo "người khổng lồ" phụ thuộc ngôi sao

Giữa tuần này tại Champions League, đội chủ nhà Villarreal có thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón Man City, nhưng họ vẫn bất lực với một điều quen thuộc nhất: Haaland lại ghi bàn.

Trên sân Ceramica, tiền đạo người Na Uy mở tỷ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng như thói quen, trước khi Bernardo Silva khép lại chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng cho đại diện đến từ Premier League. Trận đấu không có nhiều tình huống kịch tính, nhưng đủ để Haaland thêm lần khẳng định về màn tái sinh ấn tượng sau 2 mùa giải có phần tụt dốc.

Haaland không thể ngừng ghi bàn

Khi Haaland ghi bàn trở thành thói quen

Có những cầu thủ ghi bàn để giúp đội nhà chiến thắng, nhưng với Haaland, chân sút 25 tuổi lại coi đó như hơi thở tất yếu của đời sống. Với pha lập công vào lưới Villarreal, anh đã chạm mốc 23 bàn mùa này (tính cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG), con số khiến nhiều trung phong phải ngước nhìn khi mùa giải mới chỉ vừa đi qua hơn 2 tháng.

Chuỗi ghi bàn của Haaland giờ đã kéo dài qua 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, san bằng kỷ lục từng được Cristiano Ronaldo thiết lập trong màu áo Real Madrid năm 2018. Ở Man City, anh cũng chỉ còn một trận nữa để cân bằng thành tích 10 trận ghi bàn liên tiếp dưới thời Pep Guardiola.

Nhưng điều khiến dư luận ngạc nhiên không chỉ là số lượng. Đó là cách cầu thủ sinh năm 2000 làm điều đó theo cách gọn gàng, không thừa thãi, không phô trương. Anh có thể chỉ cần chạm bóng vài lần trong một trận, nhưng đủ để định đoạt kết cục. Bắt đầu mùa bằng cú đúp vào lưới Wolves, rồi từ đó bùng nổ như một cơn cuồng phong: từ Brighton đến Arsenal, từ Burnley đến Everton, bất kể đội bóng nào đối đầu, cựu sao Borussia Dortmund đều biết cách xé lưới.

Chưa hết, trong màu áo tuyển Na Uy, Haaland cũng bùng nổ với 6 pha lập công chỉ trong 2 trận, mới nhất là cú hat-trick vào lưới Israel.

Pep biết rằng đội bóng không thể phụ thuộc vào một mình Haaland

Nhưng Guardiola vẫn chưa thể giãn cơ mặt

Là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu thế giới, Guardiola đương nhiên hiểu rõ giá trị của việc sở hữu 1 tiền đạo “son bóng” như vậy trong đội hình, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha ắt hẳn cũng nhận thức nguy cơ của tình trạng quá phụ thuộc vào 1 cái tên và chính Man City của ông từ đầu mùa này đang rơi vào trạng thái này.

Sau 8 vòng đầu Premier League 2025/26, Haaland “nổ súng” 11 lần, chiếm đến 64.7% tổng số bàn thắng của cả đội Man City (17 bàn), con số đẹp cho cá nhân trung phong mang áo số 9, nhưng lại quá nguy hiểm với những người luôn kỳ vọng về sự cân bằng như Guardiola mong muốn.

Các vệ tinh xung quanh còn lại trên hàng công City vẫn đang nỗ lực hòa nhịp cùng Haaland. Từ đầu mùa, có Phil Foden, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki là những gương mặt đã ghi bàn tại Premier League nhưng… không ai trong số này ghi trên 1 bàn, khiến chiến thắng 2-0 trước Everton cuối tuần qua trở nên không trọn vẹn với Guardiola.

“Chúng tôi không thể chỉ sống bằng bàn thắng của một người. Các cầu thủ khác phải tiến bộ. Khi tạo được cơ hội, họ phải biết kết thúc chúng”, chiến lược gia 54 tuổi nói sau trận.

Lịch sử không mấy ủng hộ các nhà vô địch “phụ thuộc”

Từ mùa giải năm 1992 đến nay tại Premier League, rất hiếm đội vô địch nào sống nhờ một cây săn bàn duy nhất. Alan Shearer từng chiếm 42,5% tổng số bàn của Blackburn năm 1995, Thierry Henry 41,1% của Arsenal năm 2004, và đó là những ngoại lệ trong lịch sử. Còn lại, phần lớn các nhà vô địch đều biết cách san sẻ trách nhiệm ghi bàn đều cả đội hình, bởi khi một mắt xích quá sáng là minh chứng cho 1 cỗ máy mong manh.

Man City cần cả tập thể để thành công

Đáng chú ý, trước khi Man City móc hầu bao 50 triệu bảng để chiêu mộ Haaland hè năm 2022, Guardiola từng vô địch Premier League mà không cần trung phong thực thụ. Mùa 2020/21, “The Citizens” leo lên đỉnh nhờ sức sống từ Ilkay Gundogan, người ghi đến 13 bàn. Mùa giải ngay sau đó, 1 tiền vệ trung tâm khác là Kevin De Bruyne dội bom đến 15 lần, thời điểm này, tại Etihad, mọi tuyến dường như đều biết cách lên tiếng.

Nhưng có lẽ, thời gian qua đi và City cũng đã đổi khác. Đoàn quân Guardiola dứt điểm ít hơn từ tuyến hai, chuyền bóng nhiều hơn cho trung phong, và đánh mất phần nào nhịp điệu uyển chuyển từng làm nên thương hiệu. Cần khẳng định, sự có mặt của Haaland không khiến City yếu đi, nhưng vô tình khiến CLB này trở nên… dễ đoán hơn.

“Chúng tôi phải ghi nhiều bàn hơn. Nếu không tạo ra cơ hội thì không sao, nhưng khi có rồi, chúng tôi phải tận dụng,” Pep nói. “Họ biết điều đó. Một khi nút thắt được tháo gỡ, tôi tin họ sẽ ghi bàn.”

Không ai phủ nhận tầm vóc của Haaland. Anh đang ở ngưỡng của những mùa giải mang tính biểu tượng – nơi mỗi bàn thắng lại xô đổ 1 kỷ lục. Nhưng mọi thành tích cá nhân đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu tập thể phía sau không thể theo kịp. Haaland có thể kéo City đi qua những ngày khó, nhưng nếu chỉ mình anh gánh vác, sẽ đến lúc cả đội bị đè nặng bởi chính tốc độ của ngôi sao ấy.