Haaland ghi bàn ầm ầm, Man City vẫn lo "người khổng lồ" phụ thuộc ngôi sao

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Pisa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Leeds United vs West Ham United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Borussia M'gladbach vs Bayern Munich
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Haaland ghi bàn ầm ầm, Man City vẫn lo "người khổng lồ" phụ thuộc ngôi sao

Sự kiện: Manchester City Premier League 2025-26 Erling Haaland

Người hâm mộ Manchester City có thể vui mừng sau khi chứng kiến “cỗ máy hủy diệt” Erling Haaland càn quét mọi thánh địa trên sân cỏ châu Âu. Nhưng lịch sử chứng minh, “The Citizens” cần các diễn viên phụ tỏa sáng nhiều hơn nếu muốn trở lại ngai vàng bóng đá Anh.

   

Giữa tuần này tại Champions League, đội chủ nhà Villarreal có thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón Man City, nhưng họ vẫn bất lực với một điều quen thuộc nhất: Haaland lại ghi bàn.

Trên sân Ceramica, tiền đạo người Na Uy mở tỷ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng như thói quen, trước khi Bernardo Silva khép lại chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng cho đại diện đến từ Premier League. Trận đấu không có nhiều tình huống kịch tính, nhưng đủ để Haaland thêm lần khẳng định về màn tái sinh ấn tượng sau 2 mùa giải có phần tụt dốc.

Haaland không thể ngừng ghi bàn

Haaland không thể ngừng ghi bàn

Khi Haaland ghi bàn trở thành thói quen

Có những cầu thủ ghi bàn để giúp đội nhà chiến thắng, nhưng với Haaland, chân sút 25 tuổi lại coi đó như hơi thở tất yếu của đời sống. Với pha lập công vào lưới Villarreal, anh đã chạm mốc 23 bàn mùa này (tính cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG), con số khiến nhiều trung phong phải ngước nhìn khi mùa giải mới chỉ vừa đi qua hơn 2 tháng.

Chuỗi ghi bàn của Haaland giờ đã kéo dài qua 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, san bằng kỷ lục từng được Cristiano Ronaldo thiết lập trong màu áo Real Madrid năm 2018. Ở Man City, anh cũng chỉ còn một trận nữa để cân bằng thành tích 10 trận ghi bàn liên tiếp dưới thời Pep Guardiola.

Nhưng điều khiến dư luận ngạc nhiên không chỉ là số lượng. Đó là cách cầu thủ sinh năm 2000 làm điều đó theo cách gọn gàng, không thừa thãi, không phô trương. Anh có thể chỉ cần chạm bóng vài lần trong một trận, nhưng đủ để định đoạt kết cục. Bắt đầu mùa bằng cú đúp vào lưới Wolves, rồi từ đó bùng nổ như một cơn cuồng phong: từ Brighton đến Arsenal, từ Burnley đến Everton, bất kể đội bóng nào đối đầu, cựu sao Borussia Dortmund đều biết cách xé lưới.

Chưa hết, trong màu áo tuyển Na Uy, Haaland cũng bùng nổ với 6 pha lập công chỉ trong 2 trận, mới nhất là cú hat-trick vào lưới Israel.

Pep biết rằng đội bóng không thể phụ thuộc vào một mình Haaland

Pep biết rằng đội bóng không thể phụ thuộc vào một mình Haaland

Nhưng Guardiola vẫn chưa thể giãn cơ mặt

Là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu thế giới, Guardiola đương nhiên hiểu rõ giá trị của việc sở hữu 1 tiền đạo “son bóng” như vậy trong đội hình, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha ắt hẳn cũng nhận thức nguy cơ của tình trạng quá phụ thuộc vào 1 cái tên và chính Man City của ông từ đầu mùa này đang rơi vào trạng thái này.

Sau 8 vòng đầu Premier League 2025/26, Haaland “nổ súng” 11 lần, chiếm đến 64.7% tổng số bàn thắng của cả đội Man City (17 bàn), con số đẹp cho cá nhân trung phong mang áo số 9, nhưng lại quá nguy hiểm với những người luôn kỳ vọng về sự cân bằng như Guardiola mong muốn.

Các vệ tinh xung quanh còn lại trên hàng công City vẫn đang nỗ lực hòa nhịp cùng Haaland. Từ đầu mùa, có Phil Foden, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki là những gương mặt đã ghi bàn tại Premier League nhưng… không ai trong số này ghi trên 1 bàn, khiến chiến thắng 2-0 trước Everton cuối tuần qua trở nên không trọn vẹn với Guardiola.

 “Chúng tôi không thể chỉ sống bằng bàn thắng của một người. Các cầu thủ khác phải tiến bộ. Khi tạo được cơ hội, họ phải biết kết thúc chúng”, chiến lược gia 54 tuổi nói sau trận.

Lịch sử không mấy ủng hộ các nhà vô địch “phụ thuộc”

Từ mùa giải năm 1992 đến nay tại Premier League, rất hiếm đội vô địch nào sống nhờ một cây săn bàn duy nhất. Alan Shearer từng chiếm 42,5% tổng số bàn của Blackburn năm 1995, Thierry Henry 41,1% của Arsenal năm 2004, và đó là những ngoại lệ trong lịch sử. Còn lại, phần lớn các nhà vô địch đều biết cách san sẻ trách nhiệm ghi bàn đều cả đội hình, bởi khi một mắt xích quá sáng là minh chứng cho 1 cỗ máy mong manh.

Man City cần cả tập thể để thành công

Man City cần cả tập thể để thành công

Đáng chú ý, trước khi Man City móc hầu bao 50 triệu bảng để chiêu mộ Haaland hè năm 2022, Guardiola từng vô địch Premier League mà không cần trung phong thực thụ. Mùa 2020/21, “The Citizens” leo lên đỉnh nhờ sức sống từ Ilkay Gundogan, người ghi đến 13 bàn. Mùa giải ngay sau đó, 1 tiền vệ trung tâm khác là Kevin De Bruyne dội bom đến 15 lần, thời điểm này, tại Etihad, mọi tuyến dường như đều biết cách lên tiếng.

Nhưng có lẽ, thời gian qua đi và City cũng đã đổi khác. Đoàn quân Guardiola dứt điểm ít hơn từ tuyến hai, chuyền bóng nhiều hơn cho trung phong, và đánh mất phần nào nhịp điệu uyển chuyển từng làm nên thương hiệu. Cần khẳng định, sự có mặt của Haaland không khiến City yếu đi, nhưng vô tình khiến CLB này trở nên… dễ đoán hơn.

“Chúng tôi phải ghi nhiều bàn hơn. Nếu không tạo ra cơ hội thì không sao, nhưng khi có rồi, chúng tôi phải tận dụng,” Pep nói. “Họ biết điều đó. Một khi nút thắt được tháo gỡ, tôi tin họ sẽ ghi bàn.”

Không ai phủ nhận tầm vóc của Haaland. Anh đang ở ngưỡng của những mùa giải mang tính biểu tượng – nơi mỗi bàn thắng lại xô đổ 1 kỷ lục. Nhưng mọi thành tích cá nhân đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu tập thể phía sau không thể theo kịp. Haaland có thể kéo City đi qua những ngày khó, nhưng nếu chỉ mình anh gánh vác, sẽ đến lúc cả đội bị đè nặng bởi chính tốc độ của ngôi sao ấy.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Rashford đua vua phá lưới cúp C1 với Mbappe & Haaland, được khen hay nhất Barca
Rashford đua vua phá lưới cúp C1 với Mbappe & Haaland, được khen hay nhất Barca

Tiền đạo Marcus Rashford đang sống trong giấc mơ mà bản thân không bao giờ muốn thức giấc, khi tiền đạo người Anh mới ghi cú đúp bàn thắng trước...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/10/2025 15:34 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester City Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN