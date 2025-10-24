CLB Anh 158 tuổi phá sản vì nợ 1 triệu bảng, ông chủ người Thái tủi hổ rời đi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Pisa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Leeds United vs West Ham United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Borussia M'gladbach vs Bayern Munich
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

CLB Anh 158 tuổi phá sản vì nợ 1 triệu bảng, ông chủ người Thái tủi hổ rời đi

Sự kiện: Premier League 2025-26

Sheffield Wednesday, đội bóng có 158 tuổi đời tại Anh, vừa phải nộp đơn xin phá sản do chủ tịch người Thái Lan không giải quyết được món nợ với cơ quan thuế.

Đội bóng 158 tuổi nộp đơn xin phá sản

Người hâm mộ bóng đá tại Anh vừa đón tin sốc khi đội bóng có bề dày 158 năm lịch sử, Sheffield Wednesday, vừa tuyên bố phá sản vào sáng ngày 24/10. Trong thông báo chính thức đưa ra vào đầu giờ chiều cùng ngày, Hiệp hội Bóng đá Anh (EFL) đã làm rõ thông tin về vấn đề này.

Sheffield Wednesday nổi tiếng với logo có hình con cú

Sheffield Wednesday nổi tiếng với logo có hình con cú

“EFL có thể xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được thông báo chính thức rằng Sheffield Wednesday đã nộp đơn xin phá sản. Ông Dejphon Chansiri, chủ tịch của CLB, đã thực hiện các bước cần thiết để chỉ định ban quản trị viên cho cả câu lạc bộ và công ty sở hữu sân Hillsborough.

Mặc dù diễn biến này dẫn đến việc tự động trừ 12 điểm theo các quy định đã được tất cả các câu lạc bộ thống nhất, nhưng nó cũng mang lại cho Sheffield Wednesday cơ hội để tiến hành các thủ tục hướng tới một thương vụ bán lại thành công và đảm bảo tương lai dưới quyền sở hữu mới.

EFL hiện sẽ tiến hành thảo luận với các quản trị viên liên quan đến những hành động cần thiết ngay lập tức nhằm giúp họ đạt được giải pháp sớm, chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài mà nhân viên, ban lãnh đạo, cầu thủ, người hâm mộ của Sheffield Wednesday, cũng như tất cả những người có liên quan đến câu lạc bộ và cộng đồng địa phương của họ, đang phải đối mặt.

Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất sẽ được cập nhật ngay lập tức".

Hậu quả của việc tuyên bố phá sản

Sau khi thông tin này được công bố, Sheffield Wednesday đã bị trừ 12 điểm trên bảng xếp hạng ở Giải Hạng Nhất Anh. Đây là hình phạt chung cho các đội tuyên bố phá sản. Đội bóng gần nhất rơi vào cảnh này là Derby County vào năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc CLB chỉ còn -6 điểm, do mới kiếm được 6 điểm kể từ đầu mùa giải.

Nguyên nhân của sự việc

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, vấn đề tài chính của Sheffield Wednesday đã kéo dài trong nhiều tháng qua. Các cơ quan chức năng thường xuyên nhận được đơn khiếu nại từ các cầu thủ của đội bóng này vì bị nợ lương. Tuy nhiên, "giọt nước tràn ly" trong vụ việc này là khoản nợ trị giá 1 triệu bảng với cơ quan thuế của Chính phủ Anh.

Doanh nhân người Thái Lan Dejphon Chansiri mua lại CLB vào tháng 3 năm 2015 với tham vọng đưa đội bóng này trở lại Ngoại hạng Anh — điều mà Sheffield Wednesday chưa từng làm được kể từ năm 2000 tới nay. Đã có lúc đội bóng này rất gần với tấm vé thăng hạng, nhưng họ đều bỏ lỡ cơ hội. Dần dần, Dejphon Chansiri không thể lèo lái được đội bóng và phải ra đi trong tủi hổ.

Cơ hội cũng là thách thức

Vài năm qua, Dejphon Chansiri nhận phải làn sóng phản đối dữ dội từ CĐV Sheffield Wednesday bởi đội bóng rơi vào tình cảnh lao đao về mặt tài chính. Rất nhiều người hâm mộ của đội bóng này đã tỏ ra vui mừng khi chủ tịch người Thái Lan rời CLB.

Tuy nhiên, vấn đề của Sheffield Wednesday vẫn còn nguyên. Sau khi nộp đơn xin phá sản, họ chỉ có 8 tuần để tái cấu trúc lại toàn bộ đội bóng. Nếu vượt qua được giai đoạn này, đội bóng sẽ được EFL tạo điều kiện tìm chủ mới. Còn nếu không, đội bóng sẽ bị giải thể, dù có hơn 150 năm lịch sử.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Tình hình MU cực tệ, tỷ phú Jim Ratcliffe lo bị phá sản
Tình hình MU cực tệ, tỷ phú Jim Ratcliffe lo bị phá sản

Man United đang liên tục thua lỗ khiến Sir Jim Ratcliffe buộc phải nghĩ tới nguy cơ đội bóng phá sản.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/10/2025 22:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN