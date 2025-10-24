CLB Anh 158 tuổi phá sản vì nợ 1 triệu bảng, ông chủ người Thái tủi hổ rời đi

Đội bóng 158 tuổi nộp đơn xin phá sản

Người hâm mộ bóng đá tại Anh vừa đón tin sốc khi đội bóng có bề dày 158 năm lịch sử, Sheffield Wednesday, vừa tuyên bố phá sản vào sáng ngày 24/10. Trong thông báo chính thức đưa ra vào đầu giờ chiều cùng ngày, Hiệp hội Bóng đá Anh (EFL) đã làm rõ thông tin về vấn đề này.

Sheffield Wednesday nổi tiếng với logo có hình con cú

“EFL có thể xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được thông báo chính thức rằng Sheffield Wednesday đã nộp đơn xin phá sản. Ông Dejphon Chansiri, chủ tịch của CLB, đã thực hiện các bước cần thiết để chỉ định ban quản trị viên cho cả câu lạc bộ và công ty sở hữu sân Hillsborough.

Mặc dù diễn biến này dẫn đến việc tự động trừ 12 điểm theo các quy định đã được tất cả các câu lạc bộ thống nhất, nhưng nó cũng mang lại cho Sheffield Wednesday cơ hội để tiến hành các thủ tục hướng tới một thương vụ bán lại thành công và đảm bảo tương lai dưới quyền sở hữu mới.

EFL hiện sẽ tiến hành thảo luận với các quản trị viên liên quan đến những hành động cần thiết ngay lập tức nhằm giúp họ đạt được giải pháp sớm, chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài mà nhân viên, ban lãnh đạo, cầu thủ, người hâm mộ của Sheffield Wednesday, cũng như tất cả những người có liên quan đến câu lạc bộ và cộng đồng địa phương của họ, đang phải đối mặt.

Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất sẽ được cập nhật ngay lập tức".

Hậu quả của việc tuyên bố phá sản

Sau khi thông tin này được công bố, Sheffield Wednesday đã bị trừ 12 điểm trên bảng xếp hạng ở Giải Hạng Nhất Anh. Đây là hình phạt chung cho các đội tuyên bố phá sản. Đội bóng gần nhất rơi vào cảnh này là Derby County vào năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc CLB chỉ còn -6 điểm, do mới kiếm được 6 điểm kể từ đầu mùa giải.

Nguyên nhân của sự việc

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, vấn đề tài chính của Sheffield Wednesday đã kéo dài trong nhiều tháng qua. Các cơ quan chức năng thường xuyên nhận được đơn khiếu nại từ các cầu thủ của đội bóng này vì bị nợ lương. Tuy nhiên, "giọt nước tràn ly" trong vụ việc này là khoản nợ trị giá 1 triệu bảng với cơ quan thuế của Chính phủ Anh.

Doanh nhân người Thái Lan Dejphon Chansiri mua lại CLB vào tháng 3 năm 2015 với tham vọng đưa đội bóng này trở lại Ngoại hạng Anh — điều mà Sheffield Wednesday chưa từng làm được kể từ năm 2000 tới nay. Đã có lúc đội bóng này rất gần với tấm vé thăng hạng, nhưng họ đều bỏ lỡ cơ hội. Dần dần, Dejphon Chansiri không thể lèo lái được đội bóng và phải ra đi trong tủi hổ.

Cơ hội cũng là thách thức

Vài năm qua, Dejphon Chansiri nhận phải làn sóng phản đối dữ dội từ CĐV Sheffield Wednesday bởi đội bóng rơi vào tình cảnh lao đao về mặt tài chính. Rất nhiều người hâm mộ của đội bóng này đã tỏ ra vui mừng khi chủ tịch người Thái Lan rời CLB.

Tuy nhiên, vấn đề của Sheffield Wednesday vẫn còn nguyên. Sau khi nộp đơn xin phá sản, họ chỉ có 8 tuần để tái cấu trúc lại toàn bộ đội bóng. Nếu vượt qua được giai đoạn này, đội bóng sẽ được EFL tạo điều kiện tìm chủ mới. Còn nếu không, đội bóng sẽ bị giải thể, dù có hơn 150 năm lịch sử.