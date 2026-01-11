Tin mới nhất bóng đá sáng 11/1: Juventus liên hệ MU, nỗ lực chiêu mộ sao châu Phi

Juventus liên hệ MU, nỗ lực chiêu mộ sao châu Phi

Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo Juventus đang nỗ lực chiêu mộ hậu vệ cánh phải Noussair Mazraoui của Manchester United trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở tháng 1 này.

Noussair Mazraoui lọt vào tầm ngắm của Juventus

Cầu thủ người Morocco được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và sự đa năng nơi hành lang phải. Hiện Mazraoui vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến mùa hè năm 2028. Vì vậy, Juventus sẽ phải đưa ra đề nghị đủ sức thuyết phục nếu muốn sớm sở hữu chữ ký của anh.

Galatasaray muốn chiêu mộ thủ quân Man City

Ban lãnh đạo Galatasaray đang tích cực theo đuổi tiền vệ Bernardo Silva với hy vọng đưa ngôi sao của Manchester City về Istanbul theo dạng chuyển nhượng tự do..

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng tham vọng và vai trò thủ lĩnh có thể giúp họ thuyết phục Silva rời Ngoại hạng Anh. Nếu thương vụ thành công, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội tái hợp với Ilkay Gundogan, người đồng đội cũ từng sát cánh cùng anh trong màu áo Man City.

Chelsea bán sao trẻ

Chelsea đã chính thức bán tiền vệ trẻ Leo Castledine cho Middlesbrough với mức phí được cho là vào khoảng 1 triệu bảng. Dù con số không lớn, đây được xem là bước đi hợp lý nhằm tạo điều kiện để cầu thủ 20 tuổi có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Castledine sẽ gắn bó với Middlesbrough trong thời hạn 4 năm rưỡi, hứa hẹn trở thành phương án dài hạn cho tuyến giữa của đội bóng đang thi đấu tại Championship.

Sao tuyển Anh muốn hồi hương

Tiền vệ Conor Gallagher của Atletico Madrid đang đứng trước khả năng trở lại Premier League khi anh đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park được cho là muốn bổ sung một tiền vệ giàu năng lượng, phù hợp với lối chơi pressing cường độ cao.

Trước khi chuyển sang khoác áo Atletico, Gallagher từng có quãng thời gian gắn bó với Chelsea và khá quen thuộc với môi trường bóng đá Anh, yếu tố giúp anh dễ dàng hòa nhập nếu thương vụ xảy ra.

Szoboszlai sắp gia hạn với Liverpool

Dominik Szoboszlai được cho là đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Liverpool, bất chấp việc thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2028. Động thái này cho thấy quyết tâm gắn bó lâu dài của tiền vệ người Hungary với sân Anfield.

Thông tin trên đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Bayern Munich và Real Madrid đang dành sự quan tâm lớn cho Szoboszlai, xem anh là mục tiêu tiềm năng nhằm nâng cấp tuyến giữa trong tương lai gần.

Andrich quyết tâm giành suất dự World Cup 2026

Tiền vệ phòng ngự Robert Andrich của Bayer Leverkusen khẳng định anh sẽ nỗ lực hết sức để có tên trong danh sách đội tuyển Đức tham dự World Cup 2026.

Dù đã bước sang tuổi 31, Andrich vẫn cho thấy khát khao cống hiến và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ có 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, con số khá khiêm tốn so với kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Bundesliga.