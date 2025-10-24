HLV Amorim chỉ ra điều Maguire cần cải thiện, muốn MU "giữ đôi chân trên mặt đất"

HLV Amorim nói về Harry Maguire

"Chúng tôi thực sự rất hài lòng với Maguire. Bây giờ chưa phải lúc nói về hợp đồng của cậu ấy, vì điều đó sẽ tạo cảm giác rằng chúng tôi đang nghĩ quá xa. Maguire là cầu thủ rất quan trọng với đội, nhưng trước hết, chúng tôi cần tập trung cho trận đấu tiếp theo.

Việc được chơi trong hệ thống ba trung vệ giúp Maguire cảm thấy thoải mái hơn. Khi đá ở vị trí trung tâm, cậu ấy không phải di chuyển quá nhiều ra biên, và đôi khi, cách vận hành đội hình cũng giúp cầu thủ phát huy hết khả năng của mình. Với một số người khác thì điều đó lại ngược lại.

Tôi thực sự hài lòng với Maguire. Dù không còn trẻ, cậu ấy vẫn có thể học hỏi và tiến bộ. Tôi tin rằng Maguire có thể xử lý bóng tốt hơn nữa, vì cậu ấy có kỹ năng để làm điều đó và cần thể hiện ra. Trong bóng đá hiện đại, với số lượng cầu thủ dồn vào vòng cấm trong các tình huống cố định hay những pha tạt bóng liên tục, vai trò của Maguire càng trở nên quan trọng. Cậu ấy là trụ cột của đội, tôi rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng trận thắng Liverpool, bàn thắng vào lưới Liverpool đã là quá khứ. Giờ chúng tôi phải hướng về hiện tại và tương lai".