HLV Amorim chỉ ra điều Maguire cần cải thiện, muốn MU "giữ đôi chân trên mặt đất"

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

HLV Ruben Amorim đã chia sẻ với truyền thông trong buổi họp báo trước trận MU tiếp đón Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh (23h30, 25/10).

   

Diễn biến
HLV Amorim nói về Harry Maguire

"Chúng tôi thực sự rất hài lòng với Maguire. Bây giờ chưa phải lúc nói về hợp đồng của cậu ấy, vì điều đó sẽ tạo cảm giác rằng chúng tôi đang nghĩ quá xa. Maguire là cầu thủ rất quan trọng với đội, nhưng trước hết, chúng tôi cần tập trung cho trận đấu tiếp theo.

Việc được chơi trong hệ thống ba trung vệ giúp Maguire cảm thấy thoải mái hơn. Khi đá ở vị trí trung tâm, cậu ấy không phải di chuyển quá nhiều ra biên, và đôi khi, cách vận hành đội hình cũng giúp cầu thủ phát huy hết khả năng của mình. Với một số người khác thì điều đó lại ngược lại.

HLV Amorim chỉ ra điều Maguire cần cải thiện, muốn MU "giữ đôi chân trên mặt đất" - 1

Tôi thực sự hài lòng với Maguire. Dù không còn trẻ, cậu ấy vẫn có thể học hỏi và tiến bộ. Tôi tin rằng Maguire có thể xử lý bóng tốt hơn nữa, vì cậu ấy có kỹ năng để làm điều đó và cần thể hiện ra. Trong bóng đá hiện đại, với số lượng cầu thủ dồn vào vòng cấm trong các tình huống cố định hay những pha tạt bóng liên tục, vai trò của Maguire càng trở nên quan trọng. Cậu ấy là trụ cột của đội, tôi rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng trận thắng Liverpool, bàn thắng vào lưới Liverpool đã là quá khứ. Giờ chúng tôi phải hướng về hiện tại và tương lai".

Amorim cập nhật tình hình của Martinez

"Tôi không biết chính xác khi nào cậu ấy sẽ hoàn toàn sung sức. Martinez đã tập luyện rất tốt, dù chưa cùng toàn đội mà chỉ ở sân bên cạnh, tôi có theo dõi buổi tập đó. Cậu ấy đang cảm thấy ổn và phản ứng tích cực, nên tôi không muốn nói cụ thể là bao nhiêu ngày hay một tuần nữa.

Cậu ấy đang tiến gần đến việc trở lại tập luyện cùng đội. Sau đó, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào nhịp độ của Martinez, xem cậu ấy có thể giành lại vị trí hay không. Điều đó sẽ do chính Martinez quyết định, nhưng nhìn chung, cậu ấy đang rất gần ngày trở lại".

HLV Amorim nói về chuỗi chiến thắng liên tiếp của MU

"Điều đầu tiên là chúng tôi đã duy trì được sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu. Mỗi trận là một hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi có bản sắc riêng, một cách chơi rõ ràng, nhưng cũng biết thích ứng tùy theo tình huống.

Bạn có thể thấy hiệp một và hiệp hai trước Sunderland không giống nhau, chúng tôi biết cách kiểm soát và điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Còn trước Liverpool, chúng tôi ghi bàn ngay trong pha tấn công đầu tiên, rồi sau đó điều tiết trận đấu, chuyển sang phong cách chơi khác vì đó là điều cần thiết vào thời điểm ấy, và đó là dấu hiệu tích cực.

Bên cạnh đó, toàn đội đang có tinh thần rất tốt. Đôi khi, khi bạn có tinh thần ấy, một chút may mắn cũng sẽ mỉm cười và giúp bạn giành chiến thắng".

HLV Amorim nói về trận thắng Liverpool

"Chúng tôi đang tận dụng tinh thần hứng khởi sau những chiến thắng gần đây. Đó rõ ràng là cuối tuần tuyệt vời cho toàn đội. Tuy nhiên, sự tập trung của chúng tôi lúc này phải hướng về trận đấu kế tiếp.

Trận thắng Liverpool đã thuộc về quá khứ, và chúng tôi hiểu rằng bóng đá thay đổi rất nhanh, đặc biệt là khi bạn ở trong một CLB lớn như thế này. Vì vậy, chúng tôi không nghĩ về trận trước nữa, mà chỉ tập trung vào trận đấu sắp tới, vốn sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng".

HLV Amorim nói về Brighton

"Đó sẽ là trận đấu rất khó khăn. Brighton là đội bóng thật sự thú vị để xem, họ rất giỏi trong khâu triển khai bóng, mạnh mẽ trong các pha chuyển trạng thái và gần như toàn diện ở mọi khía cạnh của trận đấu.

Họ cũng đang làm rất tốt ở các tình huống cố định mùa này, vì vậy đây là đội bóng rất hoàn thiện. Chúng tôi cần phải thật thông minh, tập trung tối đa vào mọi chi tiết trong lối chơi, bởi Brighton là tập thể rất mạnh.

Chỉ cần nhìn cách họ thi đấu là thấy rõ, cường độ rất cao, chất lượng hiện hữu trong từng pha bóng, và họ luôn tin tưởng tuyệt đối vào triết lý của mình, ngay cả khi bị gây sức ép. Tôi thực sự là fan cuồng của HLV Hurzeler".

Amorim cập nhật tình hình nhân sự

"Đội hình nhìn chung ổn. Chúng tôi có một vài trường hợp cần theo dõi thêm, như Maguire và Mount gặp vài va chạm nhẹ trong tuần, nhưng không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ đánh giá lại vào ngày mai. Licha (Lisandro Martinez) vẫn chưa thể ra sân, còn lại toàn đội đều sẵn sàng cho trận đấu".

24/10/2025 20:31 PM (GMT+7)
