Tin mới nhất bóng đá sáng 24/9: Mourinho muốn tái hợp Benzema

Mourinho muốn tái hợp Benzema

Theo nhà báo Ekrem Konur, Mourinho muốn đưa Benzema về Benfica ngay trong mùa giải này. Hiện hợp đồng của tiền đạo người Pháp với Al Ittihad còn thời hạn đến năm sau nhưng đội bóng này sẵn sàng để Benzema rời đi nếu nhận được khoản phí chuyển nhượng nhỏ, rơi vào 7 triệu euro ở phiên chợ mùa đông 2026.

Mourinho mong đợi tái ngộ Benzema ở Benfica

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid trong ba mùa giải từ năm 2010-2013. Benzema là trụ cột trong hệ thống của ông. Chính tiền đạo này luôn tuyên bố Mourinho đã định hình lại sự nghiệp của mình.

Yamal gửi lời chúc đến Dembele sau khi giành QBV

Lamine Yamal đã đưa ra phát biểu đáng chú ý sau khi anh để thua Dembele trong cuộc đua giành QBV 2025. Thay vì có những phát biểu ngông cuồng thường thấy, Yamal có dòng chia sẻ chín chắn: "Kế hoạch của Chúa thật hoàn hảo, bạn phải nỗ lực vươn lên để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Thật tuyệt vì tôi giành danh hiệu Kopa Trophy thứ 2 và xin chúc mừng Dembele khi anh ấy có mùa giải tuyệt vời".

Gravenberch được bầu chọn hay nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh

Gravenberch ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo bàn thứ hai cho Hugo Ekitike trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Everton ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Điều đó giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo trong một trận derby Merseyside ở sân chơi số một xứ sương mù. Nhờ vậy, Gravenberch nhận được 31% phiếu bầu trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất vòng 5, vượt qua Bruno Fernandes (20% phiếu bầu).

Paul Scholes chỉ trích Rashford

Sau khi chứng kiến Rashford chơi "lột xác" ở Barcelona, huyền thoại MU Paul Scholes đã có lời chỉ trích hướng tới tiền đạo người Anh: "Tài năng của cậu ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng tôi khó lòng vui cho cậu ta vì thái độ tại MU. Cách cậu ấy rời đi, tôi nghĩ thật đáng xấu hổ, gần như không cố gắng.

Nếu mâu thuẫn với HLV, điều đó có thể chấp nhận được, nhưng hãy nhớ bạn còn đồng đội và 80.000 khán giả mỗi tuần. Tôi đã thấy Rashford đi bộ trên sân quá nhiều lần chỉ vì muốn rời đi. Thái độ của cậu ấy là sự sỉ nhục".