Dembele giành QBV: Tập thể thao, chế độ ăn uống khắc nghiệt chẳng kém Ronaldo

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, những tên tuổi như Ousmane Dembele hay Cristiano Ronaldo không chỉ nổi bật bởi kỹ thuật và tài năng bẩm sinh, mà còn nhờ vào sự nghiêm túc trong luyện tập và chuẩn bị thể lực. Để vươn tới đỉnh cao Quả bóng Vàng, cả hai ngôi sao này đã xây dựng cho mình một quy trình luyện tập, dinh dưỡng và phục hồi sức khỏe gần như hoàn hảo, với nhiều điểm tương đồng đáng chú ý.

Dembele tập trung vào phát triển sức mạnh toàn diện ở mỗi buổi tập gym

🏋️‍♂️ Luyện tập thể chất: Sức mạnh và bền bỉ đỉnh cao

Dembele từng tiết lộ các buổi tập gym của anh không chỉ đơn thuần là nâng tạ mà tập trung vào phát triển sức mạnh toàn diện. Các bài tập như squat (ngồi xổm gánh tạ), deadlift (kéo tạ từ mặt đất lên) và bench press (đẩy tạ trong tư thế nằm) giúp xây dựng nhóm cơ chân, cơ core và cơ tay những vùng quan trọng để tăng tốc độ, sự cân bằng và bùng nổ trong các pha xử lý bóng.

Cũng tương tự, Cristiano Ronaldo duy trì lịch luyện tập gym hàng ngày với trọng tâm là tăng sức mạnh, khối lượng cơ và độ dẻo dai. Ronaldo còn nổi tiếng với việc sử dụng các bài tập plyometric (tập nhảy bật và phản xạ nhanh) để tăng khả năng nhảy cao và phản xạ nhanh.

Chạy bộ cũng là điểm quan trọng trong cả hai phương pháp. Dembele xen kẽ giữa chạy bền sức để tăng độ dẻo dai và các bài chạy nước rút theo phương pháp HIIT nhằm rèn luyện sức mạnh bứt tốc. Ronaldo thì áp dụng các đoạn chạy nước rút ngắn xen kẽ với các bài tập tốc độ và hồi phục để duy trì phong độ dù đã 40 tuổi.

Ngoài ra, cả hai đều tích hợp bài tập kỹ thuật bóng đá vào chương trình hàng ngày nhằm duy trì sự nhạy bén và linh hoạt khi cầm bóng, điều mà Dembele đặc biệt nổi bật với khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Ronaldo ở tuổi 40 vẫn sung mãn vì có chế độ tập luyện, ăn uống rất khắt khe

🥗 Chế độ dinh dưỡng: Tối ưu hóa năng lượng và phục hồi

Chế độ ăn uống của Dembele và Ronaldo có nhiều nét tương đồng ở điểm ưu tiên thực phẩm giàu protein từ thịt gà, cá, trứng và các loại đậu giúp cơ bắp phục hồi và phát triển. Họ đặc biệt chú trọng đến lượng rau xanh và trái cây tươi để cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch và giảm viêm.

Ronaldo là hình mẫu về ăn uống khoa học với 6 bữa nhỏ mỗi ngày, tránh ăn quá no một lần để duy trì năng lượng liên tục và tránh tích mỡ. Dembele cũng làm việc chặt chẽ với các chuyên gia dinh dưỡng nhằm cá nhân hóa thực đơn, tuỳ chỉnh lượng calo và dưỡng chất phù hợp với cường độ luyện tập cụ thể từng giai đoạn.

Ngoài ra, cả hai cầu thủ đều tránh uống rượu, đồ ngọt, và hạn chế tinh bột tinh chế, lựa chọn các nguồn năng lượng phức tạp như gạo lứt và khoai lang để duy trì độ bền sức.

Chế độ tập luyện và ăn uống của Dembele cũng chuẩn chỉ chẳng kém người đàn anh Ronaldo

🧊 Phục hồi và chăm sóc cơ thể: Bí quyết tránh chấn thương

Khả năng phục hồi linh hoạt cũng là điều giúp Dembele và Ronaldo giữ được thể trạng đỉnh cao. Họ đều sử dụng các liệu pháp vật lý trị liệu chuyên sâu sau mỗi buổi tập và trận đấu như massage thể thao, liệu pháp lạnh (cryotherapy), xông hơi, và các kỹ thuật kéo giãn cơ. Ronaldo đặc biệt nổi tiếng với thói quen tắm nước lạnh kết hợp massage để thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm viêm mô cơ.

Giấc ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm được cả hai xem là yếu tố then chốt giúp cơ thể tái tạo năng lượng và sửa chữa tổn thương vi mô. Ronaldo còn thường xuyên tranh thủ nghỉ ngắn (nap) trong ngày để tăng cường phục hồi thần kinh.

🧘‍♂️Tâm lý luyện tập: Rèn sự tỉnh táo và kiên cường

Bên cạnh thể chất, Dembele và Ronaldo đều hiểu rõ vai trò của sức khỏe tinh thần. Họ tích cực áp dụng các kỹ thuật thiền, rèn luyện khả năng tập trung và làm việc với chuyên gia tâm lý để giữ tinh thần vững vàng trước áp lực. Đặc biệt khi đứng trước những trận đấu quan trọng hoặc khoảng thời gian hồi phục chấn thương, tâm lý ổn định giúp họ không chỉ vượt qua mà còn bứt phá ngoạn mục.

📈 Học hỏi và nâng cấp không ngừng

Dembele đã nhiều lần nhấn mạnh việc luôn mở cửa để cập nhật những phương pháp luyện tập và phục hồi mới nhất, nhiều trong số đó được lấy cảm hứng từ biểu tượng Ronaldo. Anh không ngừng hoàn thiện các bài tập, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo hướng cá nhân hóa cao, và luôn định kỳ làm việc với các chuyên gia hàng đầu để giữ phong độ.

Ronaldo là hình mẫu về sự kiên trì, tập trung và ý chí không chịu ngừng nghỉ trong việc duy trì phong độ thể lực hoàn hảo qua nhiều năm, dù đã bước sang tuổi 40 vẫn thi đấu đỉnh cao, là nguồn động lực truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ trong đó có Dembele.