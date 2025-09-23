Messi và bố bị tố thao túng quyền lực ở Inter Miami, cựu sao MLS đòi tẩy chay

⚡️ Phát ngôn gây sốc về Messi của cựu sao MLS

Trả lời phỏng vấn kênh Youtube Foot Truck, cầu thủ từng khoác áo DC United và Atlanta United, Mateusz Klich gây sốc khi kêu gọi giới cầu thủ, HLV không nên gia nhập Inter Miami vì Lionel Messi.

Cụ thể, tiền vệ 35 tuổi cho rằng siêu sao người Argentina và bố, Jorge Messi là những người nắm quyền lực lớn nhất ở Inter Miami. Thậm chí, việc nhiều cầu thủ, HLV lẫn nhân viên rời đi là do không chịu được môi trường "thảm họa" của đội bóng:

“Tôi không khuyến khích các cầu thủ đến Inter Miami chừng nào Messi còn ở đó. Thật là thảm họa; mọi người đang rời đi, các huấn luyện viên và các nhà vật lý trị liệu cũng đang rời đi. Về mặt tổ chức, mọi thứ thật tệ. Về cơ bản, bố của Messi là người điều hành câu lạc bộ. Mọi người đều nói tiếng Tây Ban Nha và không thể làm gì nếu không có sự đồng ý của họ. Đại bản doanh câu lạc bộ cũng cách Miami 45-50 phút di chuyển".

Messi bị tố thao túng quyền lực ở Inter Miami

📍 Có nhiều bến dỗ lí tưởng hơn Inter Miami ở MLS

Bên cạnh đó, Mateusz Klich chỉ ra những bến đỗ lí tưởng hơn dành cho cầu thủ, HLV muốn trải nghiệm cuộc sống bóng đá tại giải nhà nghề Mỹ (MLS): “Tôi muốn giới thiệu về New York. New York RB giờ có sân vận động tốt hơn, nhưng New York City cũng đang xây dựng một sân vận động tuyệt vời.

Có những câu lạc bộ như Columbus Crew và Cincinnati, với sân vận động và khán đài tuyệt vời, nhưng nơi ở lại rất buồn tẻ. Tôi muốn giới thiệu Nashville, nếu bạn có lựa chọn đến Nashville SC. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Portland và Seattle có bầu không khí tuyệt vời, nhưng đó là nơi tận cùng thế giới".

🔒 Inter Miami chờ "trói chân" Messi tới 41 tuổi

Kể từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, Messi đã tạo nên tầm ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài chuyên môn. Anh giúp Inter Miami vô địch Leagues Cup, Supporters' Shield cũng như đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2024. Sức hút từ Messi mang tới lợi ích thương mại khổng lồ cho cho Inter Miami lẫn MLS.

Để chiều lòng Messi, ban lãnh đạo Inter Miami liên tiếp chiêu mộ dàn cầu thủ, HLV có mối quan hệ mật thiết với M10, từ Busquets, Alba, Luis Suarez, De Paul tới HLV Tata Martino hay "thuyền trưởng" đương nhiệm Javier Mascherano.

Hợp đồng hiện tại giữa Messi và Inter Miami còn thời hạn tới cuối mùa giải 2025, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Tuy nhiên, Đài phát thanh Catalunya đưa tin rằng Inter Miami sắp đạt thỏa thuận"trói chân" nhà vô địch World Cup đến năm 2028, đồng nghĩa anh sẽ bước sang tuổi 41 vào năm cuối cùng hợp đồng.