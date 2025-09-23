Eriksen tố bình luận của các huyền thoại MU khiến cầu thủ thêm áp lực

⚽ Huyền thoại Man Utd bị "réo tên"

Christian Eriksen cựu tiền vệ Man United, mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực mà các cầu thủ "Quỷ đỏ" đang phải gánh chịu. Theo anh, những lời bình luận công khai từ các huyền thoại như Gary Neville hay Roy Keane chẳng giúp ích gì cho tập thể, mà chỉ khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Các huyền thoại thường xuyên “xát muối” qua các chương trình bình luận càng khiến phòng thay đồ Old Trafford trở nên căng thẳng

Eriksen cho rằng việc các cựu danh thủ không ngần ngại chỉ trích đội bóng trên sóng truyền hình đã vô tình tạo nên làn sóng tiêu cực. Eriksen nói: "Người hâm mộ luôn lắng nghe những người hùng của họ, nhưng khi những nhận xét toàn là chê bai, các cầu thủ hiện tại khó mà giữ được sự tập trung".

Ở mùa giải này, đoàn quân của HLV Ruben Amorim tiếp tục khởi đầu chật vật. Man United hiện chỉ đứng thứ 11 Ngoại hạng Anh và sớm bị loại khỏi League Cup bởi CLB hạng dưới Grimsby, kết quả càng khiến dư luận thêm dậy sóng.

Trong bối cảnh ấy, việc các huyền thoại thường xuyên “xát muối” qua các chương trình bình luận càng khiến phòng thay đồ Old Trafford trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

🔥 Kỳ vọng "thực tế" hơn cho Man Utd

Theo Eriksen, điều mà Man United cần nhất lúc này không phải là những lời công kích từ bên ngoài, mà là sự thấu hiểu và kỳ vọng hợp lý hơn. Anh phân tích: "Rõ ràng ai cũng muốn CLB trở lại đỉnh cao, nhưng bóng đá ngày nay đã khác, có quá nhiều đội bóng sở hữu lực lượng hùng hậu".

MU vừa có chiến thắng quan trọng trước Chelsea tại vòng 5

Cựu tuyển thủ Đan Mạch nhấn mạnh rằng không thể đòi hỏi Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp như giai đoạn hoàng kim xưa cũ. Thay vào đó, sự ổn định và tiến bộ dần dần mới là thước đo thực tế.

Anh lấy ví dụ hai danh hiệu cúp quốc nội mà Man United giành được trong hai mùa vừa qua là điều nhiều đội bóng khác phải tự hào, nhưng tại Old Trafford lại không được đánh giá đúng mực. Eriksen nói thêm: "Ngay cả League Cup cũng bị coi là nhỏ bé, trong khi thực tế, đó là thành tích đáng ghi nhận".

Những chia sẻ này được xem như lời nhắc nhở dành cho giới chuyên môn, huyền thoại lẫn người hâm mộ hãy đặt kỳ vọng vừa phải, thay vì tạo thêm áp lực đè nặng lên tập thể vốn đã mong manh.

🚀 "Quỷ đỏ" tìm lại sự tự tin

Sau chiến thắng quý giá trước Chelsea ở vòng 5, Man United của HLV Amorim đang hướng tới mục tiêu nối dài niềm vui bằng trận thắng thứ hai liên tiếp khi hành quân đến sân Brentford vào cuối tuần này.

Dù khởi đầu mùa giải không như mong muốn, nhưng một kết quả tích cực trước Brentford sẽ là bước đệm quan trọng để Man United thoát khỏi chuỗi ngày bất ổn. Đây cũng là cơ hội để thầy trò Amorim chứng minh rằng họ vẫn đủ sức cạnh tranh nếu biết tận dụng thời cơ.

Trong bối cảnh chịu nhiều chỉ trích, các cầu thủ Man United buộc phải biến áp lực thành động lực. Eriksen tin rằng việc tập trung vào sân cỏ, thay vì để ý đến những lời phán xét, là chìa khóa để đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Một chiến thắng nữa không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, mà còn giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý, đồng thời gửi lời đáp trả thuyết phục đến chính những huyền thoại luôn dõi theo họ trên sóng truyền hình.