Bi hài MU: Tống khứ Onana - mua Lammens, lại đi tìm thủ môn mới

MU tống khứ Andre Onana ở thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Anh đã khép lại. "Quỷ đỏ" khi đó đặt niềm tin vào tân binh Senne Lammens. Nhưng giờ đây, đội chủ sân Old Trafford lại có kế hoạch khác.

   

🧤 MU ưu tiên chiêu mộ thủ môn đẳng cấp

Manchester United xác định việc chiêu mộ một thủ môn đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 là ưu tiên hàng đầu.

Thủ môn đang là vấn đề khiến HLV Amorim đau đầu

Thủ môn đang là vấn đề khiến HLV Amorim đau đầu

HLV Ruben Amorim thừa nhận "Quỷ đỏ" hiện không có một thủ môn số 1 thực thụ, dù đã chiêu mộ Senne Lammens với giá 18,2 triệu bảng ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Altay Bayindir đã bắt chính toàn bộ các trận Premier League nhưng phong độ của thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ thiếu ổn định, mắc lỗi dẫn đến bàn thua trước Arsenal và Burnley.

Trong khi đó, Andre Onana đã gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn và gần như không còn cơ hội trở lại vị trí số 1 ở Old Trafford.

🔍 Maignan, Martinez và bài toán thủ môn cho "Quỷ đỏ"

Thủ môn Mike Maignan của AC Milan sẽ hết hợp đồng vào năm tới, đại diện của anh đã có liên hệ với MU.

Trước đó, "Quỷ đỏ" thất bại trong việc mượn Emiliano Martinez (Aston Villa), dù thủ thành người Argentina rất muốn gia nhập. Martinez thậm chí bị gạch tên khỏi đội hình trận thua Crystal Palace 0-3 vì mất tập trung.

Martinez (bên trái) và Maignan đang nằm trong tầm ngắm của MU

Martinez (bên trái) và Maignan đang nằm trong tầm ngắm của MU

🧓 Tom Heaton tiến gần ngày treo găng

Thủ môn số 3 Tom Heaton sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 4 và nhiều khả năng giải nghệ cuối mùa. Anh chưa ra sân từ tháng 2/2023 và chỉ có 3 lần bắt chính kể từ khi trở lại MU năm 2021.

Không chỉ thủ môn, MU cũng lên kế hoạch đầu tư mạnh vào một tiền vệ trung tâm. Carlos Baleba (Brighton) được xem là phương án nâng cấp.Casemiro – người hưởng lương 300.000 bảng/tuần – sẽ hết hợp đồng năm sau và gần như chắc chắn rời đi, giúp MU có thêm ngân sách để chiêu mộ thêm cầu thủ.

👉  MU sai lầm khi để tuột Donnarumma

Theo Telegraph, Gianluigi Donnarumma buộc phải chia tay PSG dù bản thân vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều đội bóng Premier League phải chú ý, trong đó có MU. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng, đội ngũ tuyển trạch của “Quỷ đỏ” đã rút lui do gánh nặng tài chính.

Donnarumma đang chơi tốt tại Man City

Donnarumma đang chơi tốt tại Man City

Nguồn tin cho biết MU sẽ phải chi 35 triệu bảng phí chuyển nhượng, cùng mức lương 17,4 triệu bảng/năm (tương đương 330.000 bảng/tuần) để sở hữu Donnarumma. Nếu ký hợp đồng kéo dài 5 – 6 năm, tổng chi phí có thể đội lên 120 – 140 triệu bảng, con số vượt quá khả năng chi trả của CLB trong bối cảnh ngân sách bị siết chặt.

Vì thế, Man City đã chớp cơ hội thành công. Đội bóng của Pep Guardiola chiêu mộ Donnarumma với giá 26 triệu bảng, kèm bản hợp đồng 5 năm.

Đây được xem là một trong những thương vụ gây bất ngờ nhất kỳ chuyển nhượng vừa qua. Và ở những trận đấu đã qua, Donnarumma chơi rất nổi bật, vừa được vinh danh là thủ môn hay nhất thế giới trong gala trao giải Quả bóng vàng 2025.

Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2025 18:12 PM (GMT+7)
