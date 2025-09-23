Bố Yamal bức xúc chỉ trích Quả bóng Vàng, bạn gái xinh đẹp an ủi sao trẻ

Buổi gala hoành tráng tại Nhà hát Chatelet, Paris, quy tụ dàn sao hàng đầu bóng đá nam và nữ, nơi những danh hiệu lớn được trao cho các CLB, HLV, thủ môn và tài năng trẻ xuất sắc nhất.

🏆 Yamal giành Kopa Trophy lần thứ hai liên tiếp

Dù hụt Quả bóng Vàng, Yamal vẫn tiếp tục thăng hoa với chiếc Kopa Trophy dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới – danh hiệu mà anh bảo vệ thành công năm thứ hai liên tiếp.

Yamal (bên phải) về nhì, Dembele ẵm Quả bóng vàng 2025

Trong khi đó, Dembele tỏa sáng với mùa giải “ăn ba” cùng PSG, ghi 35 bàn và 16 kiến tạo, qua đó khắc tên mình vào lịch sử.

Nhiều ý kiến tin rằng Yamal – mới 18 tuổi – đủ khả năng vượt kỷ lục 8 Quả bóng Vàng của Messi trong tương lai.

🎙️ Bố Yamal: “Đây là tổn hại đạo đức, không phải trộm cắp”

Ông Mounir Nasraoui – cha của Yamal – bức xúc chia sẻ với El Chiringuito: “Tôi nghĩ đây là tổn hại đạo đức lớn nhất, không phải trộm cắp. Bởi tôi tin rằng Lamine Yamal vượt xa tất cả. Thằng bé là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Không phải vì đó là con trai tôi, mà bởi sự thật là như vậy.

Chuyện này thật kỳ lạ. Xin gửi lời chào đến Tây Ban Nha, và năm sau, Quả bóng Vàng sẽ là của Tây Ban Nha”.

Barcelona vốn có truyền thống sở hữu nhiều chủ nhân Quả bóng Vàng như Messi, Ronaldinho hay Rivaldo. Giới chuyên môn tin việc Yamal góp mặt trong “bảng vàng” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Yamal và bạn gái

💌 Bạn gái Yamal lên tiếng sau gala Quả bóng Vàng

Không chỉ cha, bạn gái của Yamal cũng đã có động thái sau khi thần đồng Barca lỡ hẹn lịch sử.

Dù không góp mặt tại Paris, nữ ca sĩ Nicki Nicole nhanh chóng bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Trên Instagram, cô đăng ảnh chụp cùng Yamal kèm dòng chữ “mi te amo” (Tạm dịch: em yêu anh).

Yamal đến sự kiện cùng gia đình, trong đó có cả những người đồng đội Barcelona như Cubarsi và Raphinha. Phát biểu trên sân khấu, tài năng trẻ nói: “Thật vinh dự khi có mặt ở đây lần nữa. Tôi muốn cảm ơn Barcelona, đội tuyển quốc gia, gia đình và các đồng đội".

Khi được hỏi về việc chinh phục Quả bóng Vàng, Yamal hóm hỉnh: “Tôi chưa biết mình đã sẵn sàng chưa. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!”.

📊 Thống kê và cột mốc lịch sử

Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử về nhì Quả bóng Vàng, phá kỷ lục của Ronaldo Nazario (20 tuổi, 1996).

Anh cũng là cầu thủ Barcelona có thứ hạng cao nhất năm nay. Ngoài ra, chỉ có Raphinha lọt top 10 từ CLB xứ Catalunya.