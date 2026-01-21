Tin mới nhất bóng đá sáng 21/1: HLV Flick xác nhận Ter Stegen rời Barca sang Girona

Thủ môn Ter Stegen rời Barca sang Girona

HLV Hansi Flick xác nhận thủ môn Marc-Andre ter Stegen sẽ rời Barcelona để gia nhập Girona theo dạng cho mượn. Chia sẻ trong buổi họp báo, Flick cho biết đây là quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của Ter Stegen và tin rằng anh vẫn có cơ hội lớn dự World Cup. Nhà cầm quân người Đức gửi lời chúc tốt đẹp, đồng thời kỳ vọng thủ thành này tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao. Ngay sau đó, trang chủ Barca công bố thương vụ này.

Liverpool bị hét giá hơn 90 triệu euro cho “thần đồng”

Liverpool được cảnh báo sẽ phải chi trên 90 triệu euro nếu muốn sở hữu Yan Diomande của RB Leipzig. Oliver Mintzlaff, lãnh đạo cấp cao của Red Bull, khẳng định đội bóng Đức không có ý định bán cầu thủ 19 tuổi với mức giá thấp. Phát biểu với Bild, ông nhấn mạnh ngay cả khi nhận đề nghị 80 - 90 triệu euro, Leipzig vẫn giữ người. Diomande đang lọt vào tầm ngắm của Liverpool nhưng thương vụ được dự báo cực kỳ tốn kém.

Chelsea kiên nhẫn theo đuổi thương vụ Jacquet

Chelsea đang nhắm tới hậu vệ Jeremy Jacquet của Rennes nhưng sẵn sàng “đánh lâu dài”. Theo Fabrice Hawkins, "The Blues" có thể để cầu thủ 20 tuổi tiếp tục khoác áo Rennes theo dạng cho mượn đến hết mùa trước khi chi khoảng 60 triệu euro để ký hợp đồng vào hè này. Tuy nhiên, đội bóng Ligue 1 được cho là muốn mức phí cao hơn, khiến đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ.

Mateta tức giận với Crystal Palace sau khi thương vụ đổ bể

Jean-Philippe Mateta được cho là rất thất vọng với Crystal Palace sau khi kế hoạch chuyển tới Juventus trong tháng 1 không thành. Tiền đạo người Pháp đã đạt thỏa thuận cá nhân với “Bà đầm già”, nhưng Palace không chốt được mức phí với Juventus. Aston Villa vẫn theo sát Mateta, trong bối cảnh Palace định giá chân sút này ở mức 35 triệu bảng.

Rosenior lên tiếng trước tin đồn Enzo rời Chelsea

HLV Liam Rosenior đã bác bỏ những đồn đoán liên quan đến việc Enzo Fernandez được Real Madrid và PSG quan tâm. Ông cho rằng tin đồn là điều không tránh khỏi với một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Rosenior khẳng định Enzo Fernandez đã thể hiện rất tốt trong thời gian làm việc cùng ông và nhấn mạnh tiền vệ người Argentina vẫn là người của Chelsea.

Mathys Tel báo ý định rời "Spurs"

Theo Sky Sport Germany, Mathys Tel đang lên kế hoạch chia tay Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tiền đạo này chỉ cân nhắc ở lại nếu HLV Thomas Frank bị sa thải, do cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng. Paris FC cùng nhiều CLB tại Tây Ban Nha và Anh đã bày tỏ sự quan tâm, trong khi Tel không muốn trở lại Bundesliga.

Deco gặp Julian Alvarez bàn chuyện tới Barcelona

Giám đốc thể thao Barcelona, Deco, được cho là đã có cuộc gặp với Julian Alvarez để thảo luận về khả năng chuyển nhượng trong tương lai. Theo Ben Jacobs, Barca là một trong số nhiều đội bóng muốn chiêu mộ ngôi sao của Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Alvarez đang được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định và tính đa năng trên hàng công.